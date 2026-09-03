Inspectoratul Școlar Cluj le cere școlilor să trimită câte o clasă la slujba de la catedrală, în prima zi de școală. Explicațiile inspectorului de religie

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj a transmis școlilor o adresă prin care le anunță că, în prima zi a noului an școlar, va avea loc o slujbă Te Deum la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În document se precizează că școlile din municipiu „vor asigura participarea unei clase de elevi”.

Contactat de HotNews, Sidon Marian, inspectorul de Religie din Cluj și unul dintre semnatarii adresei, a declarat că prezența nu este obligatorie și că nu sunt vizați elevii care nu frecventează ora de Religie.

Adresa este transmisă către „toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj”, în atenția directorilor și a profesorilor de Religie. Documentul este semnat de inspectorul școlar general Marinela Marc și de inspectorul școlar Sidon Marian.

Potrivit documentului, pe 7 septembrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, va fi oficiată o slujbă Te Deum pentru binecuvântarea începutului anului școlar 2026-2027.

Slujba va fi oficiată de ÎPS Andrei, în prezența conducerii ISJ Cluj, a inspectorilor școlari, cadrelor didactice, elevilor și părinților, se arată în adresă.

Ce le-a transmis Inspectoratul școlilor

În document, ISJ Cluj precizează că școlile din municipiul Cluj-Napoca trebuie să asigure participarea unei clase de elevi.

„Unitățile școlare din municipiul Cluj-Napoca vor asigura participarea unei clase de elevi sub supravegherea și purtarea de grijă a profesorului de religie.”

Participanților li se cere să fie prezenți la Catedrală la ora 11:30, iar în adresă este precizat că slujba începe la ora 12:00.

Inspectorul de Religie: „Nu se face prezența”

Contactat de HotNews, inspectorul școlar de Religie Sidon Marian a precizat că documentul este o „adresă”, nu o „directivă”, iar participarea este pentru școlile care se pot organiza.

Întrebat dacă școlile trebuie să trimită câte o clasă de elevi, inspectorul a răspuns: „Cei care se pot organiza în felul ăsta, în virtutea activităților extracurriculare, în virtutea protocolului care există încheiat între Ministerul Educației și Patriarhie, între Episcopie și Inspectoratul Școlar.”

De asemenea, întrebat dacă prezența este obligatorie, Sidon Marian a spus: „Nu se face prezența. Sunt școli care-și organizează propriile activități festive, dar de fiecare dată facem și acțiunea asta, cu caracter extracurricular.”

„Nu este vorba să-i obligăm pe cei care nu frecventează ora de Religie”

Inspectorul a mai spus că participarea nu îi vizează pe elevii care nu frecventează ora de Religie. Sidon Marian a explicat că, în opinia sa, participarea la slujbă este importantă pentru elevii care studiază Religia și a susținut că peste 90% dintre elevii din județ frecventează această disciplină.

„Socot că este important. Marea majoritate, peste 90% din elevii județului Cluj, frecventează ora de Religie. Pentru ei, a începe anul școlar cu prezența într-o biserică, sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu, este un lucru important. Pentru toți cei care frecventează ora de Religie, subliniez acest lucru.”

Sidon Marian a mai declarat pentru HotNews că astfel de slujbe sunt organizate la începutul anului școlar de mai mulți ani și că nu este prima dată când participă și elevi.

„De 14 ani de zile, de când sunt eu inspector școlar de Religie, de fiecare dată începutul de an școlar se realizează cu astfel de slujbă.”