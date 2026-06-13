Inspectorii ANAF ar trebui să poarte camere video pe corp la controalele în HoReCa – măsură care a rămas de realizat prin PNRR

Ministrul Finanțelor a făcut lista activităților rămase de realizat din calendarul de implementare a reformelor, țintelor și jaloanelor din Planul național de redresare și reziliență, aflate în responsabilitatea instituției, printre acestea numărându-se și utilizarea camerelor purtate pe corp la controalele ANAF în HoReCa și alte zone de operare.

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