Instagram oprește criptarea mesajelor private. Ce semnal transmite asta despre viitorul vieții private pe internet

În ultimele zile, Instagram a făcut un surprinzător pas înapoi într-un domeniu pe care chiar compania mamă Meta îl prezentase, ani la rând, drept viitorul comunicării online: criptarea end-to-end. Potrivit unei notificări apărute recent, funcția de mesagerie criptată de tip end-to-end nu va mai fi disponibilă după 8 mai 2026.

Criptarea end-to-end e una dintre cele mai puternice forme de protecție a comunicării digitale pe care o avem la dispoziție. Atunci când un mesaj este trimis prin acest sistem, el e practic sigilat pe dispozitivul celui care îl trimite și poate fi deschis doar pe dispozitivul destinatarului. Nici platforma care intermediază conversația, nici furnizorul de servicii, nici eventuali atacatori care ar intercepta traficul nu pot citi conținutul mesajelor.

Asta înseamnă că, în mod real, conversațiile rămân private. Chiar și companii precum Meta nu au acces la ele. Este o diferență fundamentală față de sistemele clasice de mesagerie, unde mesajele pot fi stocate și analizate pe servere, fie pentru publicitate, fie pentru moderare sau alte scopuri. În cazul criptării end-to-end, controlul asupra conținutului revine exclusiv utilizatorilor.

Importanța acestui tip de criptare a fost mereu subliniată de experții în securitate cibernetică. Ea e considerată esențială pentru jurnaliști, activiști, avertizori de integritate sau orice persoană care comunică informații care pot fi sensibile.

În absența ei, conversațiile pot deveni vulnerabile nu doar la breșe de securitate din partea unor eventuali hackeri, ci și la accesul abuziv din partea unui guvern autoritar sau chiar la abuzuri din partea companiilor.

Decizia, în contradicție directă cu strategia pe care Meta a promovat-o intens în ultimii ani

E important să înțelegem că viețile noastre, ale tuturor, se desfășoară din ce în ce mai mult online iar protejarea acestor spații devine o condiție de bază pentru libertatea de exprimare.

De altfel, decizia este cu atât mai remarcabilă cu cât vine în contradicție directă cu strategia pe care Meta a promovat-o intens în ultimii ani.

În 2019, CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, anunța o schimbare majoră de direcție: transformarea aplicațiilor de mesagerie într-un ecosistem centrat pe comunicare privată și securizată. La acel moment, Zuckerberg argumenta că utilizatorii își doresc tot mai mult spații digitale în care conversațiile să rămână confidențiale.

Atunci a fost vorba de o repoziționare strategică după ani de scandaluri legate de date personale și confidențialitate. După episoade precum Cambridge Analytica, compania a încercat să recâștige încrederea publicului prin a muta discuția.

În anii care au urmat, Meta a investit masiv în direcția discuțiilor private. WhatsApp devenise deja standardul pentru criptare end-to-end, iar compania a început să introducă treptat funcții similare și în Messenger și Instagram.

Problema transparenței: De ce a luat Meta această decizie

Nu știm de ce Meta face această schimbare majoră de direcție acum. Compania nu a oferit nicio explicație publică. Lipsa de transparență este, în sine, problematică: vorbim despre o schimbare care afectează direct intimitatea comunicării a sute de milioane de utilizatori.

Eliminarea criptării schimbă radical raportul de putere dintre utilizator și companie. Acum, conversațiile noastre private vor putea fi, cel puțin teoretic, stocate, analizate și folosite în diverse scopuri, de la îmbunătățirea serviciilor până la targetare publicitară sau antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Faptul că Meta nu a clarificat dacă mesajele criptate de până acum vor fi șterse sau dacă vor deveni accesibile după termenul limită aduce doar și mai multă incertitudine. În mod normal, o astfel de tranziție ar veni măcar la pachet cu explicații detaliate și garanții ferme privind protecția datelor.

În lipsa acestor clarificări, apar inevitabil întrebări mai largi despre viitorul comunicării private pe platformă. Ce se întâmplă cu fotografiile, videoclipurile sau informațiile sensibile trimise în aceste conversații? Rămân ele între utilizatori sau devin parte dintr-un ecosistem mai larg de date, analizate și monetizate?

Moartea criptării conversațiilor end-to-end

Decizia Meta ar putea face parte, însă, dintr-un val mai mare care ar putea duce la moartea criptării end-to-end într-un sens mai larg.

În paralel cu acest pas înapoi făcut de Instagram, alte platforme nici măcar nu mai încearcă să adopte această tehnologie. TikTok, de exemplu, a anunțat explicit că nu va introduce criptarea end-to-end pentru mesajele private.

Argumentul invocat este unul care câștigă tot mai mult teren în dezbaterea globală: siguranța.

Reprezentanții TikTok spun că, în lipsa accesului la conținutul mesajelor, nici echipele de moderare și nici autoritățile nu pot interveni eficient în cazuri de abuz, hărțuire sau exploatare, în special în rândul utilizatorilor tineri. Cu alte cuvinte, criptarea totală ar transforma conversațiile private în spații greu de controlat, unde comportamentele nocive ar putea trece neobservate.

Practic, asistăm la o schimbare de paradigmă importantă în care confidențialitatea devine negociabilă în funcție de alte obiective, cum ar fi siguranța, capacitatea de moderare sau chiar interese comerciale.

Experții în confidențialitate spun că criptarea end-to-end este una dintre puținele bariere reale împotriva abuzurilor, fie că vorbim de hackeri, companii sau guverne. Fără ea, utilizatorii trebuie să aibă încredere că cei care le gestionează datele vor acționa responsabil, o promisiune care, istoric, a fost mult prea des încălcată.