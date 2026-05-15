Instalații, ceramică și performance în două spații de patrimoniu din Iași, la Romanian Creative Week

Romanian Creative Week 2026, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană și desfășurat în premieră sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, transformă în această ediție ceramica și sticla într-un traseu artistic care traversează două dintre cele mai puternice spații de patrimoniu ale Iașului: Baia Turcească și Turnul Golia.

Parte a secțiunii Arts, powered by UniCredit Bank și realizată alături de partenerii Ploom* și Jidvei, motivul ceramicii și sticlei este abordat în două expoziții construite în jurul ideii de transformare, memorie și experiență senzorială, în care materialele fragile devin instrumente de explorare a corpului, spațiului și emoției. Între 13 și 24 mai 2026, Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească găzduiește expoziția „LUT: Hidrophoria”, curatoriată de Caterina Pruteanu și realizată cu un design expozițional semnat de arhitecta Carina Lăcătușu.

Construită într-unul dintre cele mai încărcate simbolic spații de patrimoniu ale orașului, expoziția transformă memoria arhitecturală a fostei băi publice într-un traseu artistic fluid, în care apa devine mai mult decât o temă: devine atmosferă, ritm și mecanism senzorial. Expoziția reunește aproape 20 de artiști, alături de peste zece studenți și alumni ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, într-un dialog între practici contemporane, instalație, ceramică, sticlă și performance.

Una dintre intervențiile centrale ale expoziției îi aparține artistului Cătălin Filip, care pregătește o lucrare special concepută pentru cupola Băii Turcești, gândită în relație directă cu arhitectura verticală și memoria spațiului.

Expo Baia Turceasca RCW 2026

„Tema expoziției este construită în jurul apei și a memoriei Băii Turcești, iar lucrările mele pornesc tocmai din această relație cu fluiditatea, curgerea și ideea de izvor. Mi-am imaginat spațiul ca pe un loc în care apa continuă să existe aproape organic, ca și cum ar curge încă prin pereții clădirii. În același timp, intervenția dialoghează direct cu arhitectura locului și cu estetica acestei cupole restaurate, unde nuanțele de albastru, verde și turcoaz creează o atmosferă care completează foarte natural universul ceramicii și al apei”, a declarat artistul Cătălin Filip.

În același timp, artista Irina Marinescu transformă zona de intrare într-un micro-univers inspirat de perioada în care Baia Turcească funcționa ca spațiu social al orașului. Instalația sa, construită din elemente textile și sound design, reunește trei înotătoare tridimensionale suspendate în spațiu, inspirate atât de estetica înotului sincron, cât și de fizionomia femeilor din epoca în care băile publice reprezentau un fenomen social și cultural.

„Am imaginat un micro-univers construit mai mult ca un feeling decât ca o imagine sau un mesaj explicit. Mi-am dorit să creez o stare fluidă, aproape suspendată, inspirată de relația mea cu apa și de felul în care am simțit spațiul Băii Turcești. Instalația va fi însoțită și de sound design, iar cele trei înotătoare tridimensionale vor funcționa ca prezențe ancorate între memorie, corp și apă”, a precizat Irina Marinescu.

Turnul Golia devine „portal spre inocență”

În paralel, Turnul Golia găzduiește între 13 și 24 mai expoziția „JOY — Portaluri spre inocență”, un proiect care explorează bucuria ca stare de trecere între materie și spirit, între obiect și joc, între fragilitate și expansiune. Curatoriată de Ionela-Sandrina Mihuleac și realizată cu un set-up semnat de Atelierul Vrac, expoziția reunește șapte artiști și reprezintă rezultatul Simpozionului Internațional de Ceramică „ARS” de la Cucuteni.

„Ne-am dorit ca fiecare artist să interpreteze tema JOY în propria direcție. Unii au mers spre joc și copilărie, alții spre o zonă mai spirituală. Nu am vrut să construim o expoziție despre obiecte care trebuie judecate sau evaluate, ci un spațiu care să genereze o stare de spirit. Bucuria este, înainte de toate, o stare”, a transmis curatorul Ionela-Sandrina Mihuleac.

Expoziția include și o intervenție picturală de mari dimensiuni, concepută ca un portal simbolic către inocență, într-un dialog între ceramică, spațiul vertical al Turnului Golia și tema ediției RCW 2026, JOY.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

Parteneriat media