„Instalatorii câștigă constant mai mult decât avocații”: Un antreprenor afirmă că „Visul american” se va transforma radical

Timp de decenii, formula standard pentru succesul financiar a fost aceeași în Statele Unite și alte țări din jurul lumii: mergi la facultate, obții o diplomă și îți găsești un loc de muncă la birou, probabil ca avocat, consultant sau bancher, amintește revista Fortune.

Însă antreprenorul și autorul Daniel Priestley trage un semnal de alarmă în legătură cu o schimbare majoră pe piața muncii. El sugerează că ierarhia tradițională a muncii (așa-zisele meserii cu „guler alb” din birouri deasupra celor cu „guler albastru ce prestează muncă fizică) se inversează, de fapt.

Priestley, fondator și director executiv al Dent Global, un accelerator pentru afaceri, spune că a observat cum natura economiei americane se schimbă atât de rapid încât își imaginează un viitor în care „instalatorii câștigă în mod constant mai mult decât avocații”, pe măsură ce rolurile celor care depun muncă fizică sunt reevaluate, iar serviciile profesionale se confruntă cu perturbări fără precedent din cauza inteligenței artificiale (AI).

„În ultimii 25 de ani am construit companii de la zero și am trecut prin criza financiară globală”, a declarat Priestley într-o apariție recentă la podcastul „Diary of a CEO”. „Dar nu am mai trecut niciodată prin ceea ce trăim acum”, a subliniat el.

„Nu am mai văzut niciodată atât de multă teamă legată de perturbarea care urmează”, a continuat el.

Șeful Ford a estimat că 50% din locurile de muncă la birou ar putea fi eliminate

Priestley susține că asistăm la un „pendul în mișcare”, în care valoarea ridicată acordată odinioară „muncii de birou în fața unui ecran” se deplasează către „munca fizică, realizată cu mâinile”. Alți directori, precum Jim Farley de la Ford, au tras un semnal de alarmă similar, argumentând că există mult mai multă cerere pentru muncă fizică decât persoane dispuse să o presteze.

Farley este îngrijorat de asigurarea personalului pentru centrele de date AI și fabrici, pe care o consideră o criză ce afectează „economia esențială” bazată pe muncă fizică, responsabilă de 12 trilioane de dolari din PIB-ul SUA, potrivit Aspen Institute. Farley a mai spus că inteligența artificială ar putea elimina jumătate dintre locurile de muncă „cu guler alb”, generând în schimb o cerere masivă pentru meserii calificate și muncă fizică.

„Există mai mult de o cale către Visul American, dar întregul nostru sistem educațional este concentrat pe studii universitare de patru ani”, a declarat Farley în cadrul Aspen Ideas Festival vara trecută.

„Angajările de lucrători entry-level la companiile tech a scăzut cu 50% din 2019 încoace. Este acesta locul în care vrem cu adevărat să ajungă toți copiii noștri? Inteligența artificială va înlocui, literalmente, jumătate dintre lucrătorii cu guler alb din SUA”, a avertizat șeful Ford.

Generația Z testează deja teoria „instalatorului în locul avocatului”

În SUA, cel puțin o parte a Generației Z a început să se îndepărteze în ultimii ani de traseul clasic al joburilor de birou și să se orienteze către meserii calificate. Înscrierile la colegii comunitare cu profil vocațional au crescut cu 16% în 2023, atingând cel mai ridicat nivel de când National Student Clearinghouse a început să strângă date în 2018. Aceasta include o creștere a numărului de studenți care studiază meserii din construcții, HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat) și reparații auto.

O parte din această orientare a Generației Z din SUA către munca fizică este alimentată de aceeași anxietate legată de inteligența artificială descrisă de Priestley – și de conștientizarea faptului că facultatea s-ar putea să nu mai merite. Aproape 80% dintre americani au observat un interes crescut al tinerilor pentru cariere în meserii, potrivit unui sondaj Harris Poll realizat pe peste 2.000 de adulți din SUA.

Priestley, și numeroși alți directori precum Dario Amodei, șeful Anthropic, avertizează că schimbarea vine rapid. El spune că această transformare este accelerată de implementarea „instantanee” a inteligenței artificiale și că, spre deosebire de Revoluția Industrială, care s-a desfășurat pe parcursul mai multor decenii și a necesitat construcția unei infrastructuri masive, schimbarea va veni mult mai rapid în era AI.

„În momentul în care o inteligență artificială învață să fie avocat într-un loc, poate fi avocat peste tot”, a spus el, argumentând acest lucru prin faptul că rețeaua digitală există deja.

În SUA problema e agravată de o particularitate a sistemului educațional american

Un studiu al Brookings Institute publicat în februarie 2025 sugerează că peste 30% dintre lucrătorii din SUA ar putea vedea cel puțin 50% dintre sarcinile lor perturbate de inteligența artificială generativă. Un comentariu publicat de Brookings 2023 afirmă încă din 2023 că AI va „revoluționa” practica juridică prin creșterea dramatică a eficienței în redactare, cercetare, descoperirea probelor și producerea documentelor.

Între timp, lucrătorii precum electricienii și zidarii, au în fața lor un „ocean albastru” de oportunități, din cauza unei lipse severe de forță de muncă în SUA pentru aceste domenii. Priestley spune că acest dezechilibru este cauzat de o „distorsionare a pieței” generată de împrumuturile pentru studenți susținute de guvern.

„Mulți tineri care ar fi trebuit să devină instalatori, electricieni, turnători de beton sau zidari au mers să obțină un master despre obiceiurile de împerechere ale fluturilor sau o altă diplomă aleatorie care nu are un loc de muncă asociat, iar apoi ajung să aibă datorii de 60.000, 70.000 sau 80.000 de dolari pentru această diplomă pe care nimeni nu o cerea”, a spus el.

„Această distorsionare a pieței înseamnă că acum nu mai avem suficienți instalatori și electricieni”, a mai spus acesta.

