Instanța admite întreruperea pentru trei luni a pedepsei lui Nicuşor Constantinescu, din motive medicale

Nicuşor Constantinescu, în iunie 2016, când se afla în arest preventiv, părăsind cu o ambulanţă Curtea de Apel Bucureşti, unde se judeca dosarul său. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Curtea de Apel Bucureşti a hotărât să întrerupă pentru trei luni, din motive medicale, pedeapsa de 10 ani de închisoare la care a fost condamnat fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu. Decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de trei zile.

„Sentinţa penală nr.52/F din 18.03.2026 – (…) admite cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de petentul condamnat Constantinescu Daniel Nicuşor, deţinut în prezent în Penitenciarul Jilava. Dispune întreruperea executării pedepsei de 10 ani închisoare, dispusă prin Sentinţa penală nr. 142F/29.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 6854/2/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 239/A/11.07.2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în baza căreia a fost emis M.E.P.Î. nr. 398 din 11.07.2019, pentru o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se arată în minuta Curţii de Apel Bucureşti, citează News.ro.

Instanţa a stabilit că, pe durata întreruperii executării pedepsei, Nicuşor Constantinescu trebuie să respecte mai multe obligaţii, printre care: să nu plece din România, să nu îşi schimbe locuinţa fără informarea prealabilă a instanţei, să nu deţină sau să folosească arme, să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să facă tratamentul.

Curtea de Apel Bucureşti a menţionat că dacă aceste obligații sunt încălcate, atunci va dispune revocarea întreruperii şi punerea în executare a pedepsei.

Decizia poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

În 2019, Nicuşor Constantinescu a fost condamnat definitiv, de instanța supremă, la 10 ani de închisoare. Pedeapsa a fost primită în dosarul în care era acuzat că a plătit 30 de milioane de lei din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa pentru plantarea de perdele forestiere şi pentru alte proiecte care nu s-au realizat.

La acel moment, el executa deja o pedeapsă de 7 ani şi 4 luni de închisoare după contopirea altor două condamnări definitive primite, una de 5 ani de închisoare în dosarul Centrului Militar Zonal şi alta tot de 5 ani din dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri.

Apoi, în 2020, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare, pentru abuz în serviciu, în cazul elicopterului SMURD care s-a prăbușit la Siutghiol.

Nicuşor Constantinescu a condus timp de 10 ani Consiliul Judeţean Constanţa din partea PSD.