Instrucție militară pentru copii ruși, chiar și cu vârste de 8 ani, supervizată de soldați care au luptat în Ucraina. „Aruncam cu grenade de mână” / „Era să mor”

Un număr de 83 de copii, cu vârste cuprinse între 8 și 17 ani, au participat la un „marș pe traseu” pe malul Donului, în sudul Rusiei, sub îndemnurile instructorilor militari, alergând și târându-se pe burtă prin nisip și prin ape mai puțin adânci. Mulți copii erau îmbrăcați în uniforme militare. Unii aveau arme reale, în timp ce alții aveau replici de jucărie, relatează Reuters.

Exercițiul a fost supravegheat de soldați care au participat la războiul din Ucraina și face parte dintr-o tendință mai amplă din Rusia de a-i educa până și pe copiii mici în abilități care să îi pregătească pentru un eventual serviciu militar.

În iulie, în urma unei anchete realizate de publicația rusă aflată în exil Insider, The Guardian scria că autoritățile ruse au implicat sistematic copii în proiectarea și testarea dronelor pentru războiul din Ucraina, prin intermediul unor competiții naționale care încep cu jocuri video aparent inocente și se termină cu selectarea celor mai talentați elevi de către companiile de apărare.

„Vreau să îmi leg viitorul de serviciul militar”

Ivan Glushcenko, în vârstă de 8 ani, unul dintre cei mai tineri participanți de la exercițiul de pe malul râului Don, a răspuns imediat când a fost întrebat care parte i s-a părut cea mai memorabilă.

„Cum aruncam cu grenade de mână și trăgeam focuri oarbe”, a povestit el.

Copiii făceau parte dintr-un grup de cadeți condus de cazaci în regiunea Rostov, aproape de granița cu Ucraina.

„De ce mă aflu aici? Pentru că vreau să îmi leg viitorul de serviciul militar (…), să îmi servesc țara și să fiu loial cauzei mele până la sfârșit”, a declarat unul dintre băieții mai mari, Anton.

Alt participant, David, a spus că „marșul pe traseu” i-a dat ocazia de a-și testa propriile limite. „Mi-a permis să descopăr cât de puternică este voința mea”.

Critici precum organizația independentă pentru drepturile copiilor „Ne Norma” susțin că a-i supune pe tineri la un antrenament de tip militar și a-i învăța la școală cum să mânuiască arme și să construiască drone militare este o formă de îndoctrinare și propagandă.

Autoritățile ruse susțin că acest tip de educație servește la insuflarea unui patriotism sănătos și la construirea rezilienței naționale.

Ce a spus unul dintre instructori

Printre instructorii din Rostov s-a numărat și Alexander Shopin, un soldat rus care a fost rănit în Ucraina și așteaptă să fie operat. Fiica sa mijlocie a fost una dintre participante.

„Nu este prima dată când particip la acest marș pe traseu. Îmi place – să transmit experiența mea copiilor. Puteți vedea cum se formează o familie din ei”, a afirmat Shopin.

El susține că fiicei sale i-a plăcut chiar dacă i s-a părut dificil. „Să alerge ca parte dintr-o echipă și să nu îi dezamăgească pe colegi – asta este ceea ce îi place”.

După antrenament, unii dintre copii erau entuziasmați.

„Era să mor!”, a exclamat o adolescentă.

„Am alergat de trei ori!”, a spus prietena ei, îmbrățișând-o.

Instructorul Vladimir Yanenko susține că din această experiență copiii au obținut „înțelegere și cunoștințe”.

„Antrenamentul patriotic este foarte important”, a declarat el.