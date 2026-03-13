Instrucțiuni la fondurile europene, după creșterea pragului la activele fixe: reguli diferite de la o regiune la alta

După ce am avertizat pe StartupCafe.ro asupra riscului ca antreprenorii români să piardă bani din proiectele europene din cauza creșterii pragului fiscal pentru activele fixe, au apărut primele instrucțiuni oficiale care vin cu soluții în programele regionale. Soluțiile sunt ușor diferite de la o regiune la alta.

Citește mai departe pe StartupCafe…

Foto: Dreamstime.com