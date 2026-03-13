„Un angajat aflat în Dubai, care critica repatrierile, era în concediu medical” / Situația concediilor medicale dintr-o instituție de stat

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente a prezentat vineri situaţia concediilor medicale din instituţie în perioada 2023 – februarie 2026. „E o modă rea” cu concediile medicale, a spus Adrian Ţuţuianu, care a dat exemplu cazul unui angajat AEP care se afla în Dubai în timp ce figura în concediu medical.

Din 2023 şi până în februarie 2026, la AEP au fost 1.130 de concedii medicale, a declarat Adrian Ţuţuianu, într-o conferință de presă.

Ţuţuianu a remarcat, din analiza acestora, că în anii electorali angajaţii instituţiei „nu prea se îmbolnăvesc” deoarece atunci au venituri din două locuri.

„Ştiţi că e o modă cu concediile medicale şi spun că e o modă rea. Eu n-am avut concediu medical. (…) La AEP, în perioada 2023 – februarie 2026, au fost 1.130 de concedii medicale. Dar ce este foarte interesant: în anii electorali oamenii nu se îmbolnăvesc, nici din structura locală, nici din structura centrală. De ce nu se îmbolnăvesc în perioada respectivă? Pentru că iau bani de la AEP şi iau bani ca personal tehnic la Biroul Electoral, deci iau de două ori venituri şi atunci nu se îmbolnăvesc”, a afirmat Ţuţuianu, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, în anul 2023, care nu a fost an electoral, au fost înregistrate 570 de concedii medicale, în 2024 – 307, iar în 2025 – 218.

„E interesant pe luni. Lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2024 au fost luni cu activitate electorală. Ce se întâmplă? Oamenii nu mai se îmbolnăvesc, nu mai pleacă în concediu, iar cei care sunt suspendaţi din funcţie pentru interese personale şi-au propus să revină la muncă exact când e anul electoral. Şi în luna septembrie 2024 am avut doar 24 de concedii medicale, faţă de 65 într-o lună anterioară. În luna octombrie, oamenii au fost şi mai sănătoşi – 14. În luna noiembrie şi mai sănătoşi – opt concedii medicale, faţă de 65 şi în luna decembrie 13”, a mai spus șeful AEP.

Angajatul AEP în medical, critici din Dubai

Adrian Ţuţuianu a dat exemplul unui angajat al instituţiei despre care susţine că s-a aflat în concediu medical în timp ce era în Dubai.

„Un coleg, pentru care o să sesizez Comisia de disciplină, a fost foarte prezent în aceste zile, criticând statul român din Dubai, că nu l-a repatriat. Ştiţi ce nu ştiţi (…) este că omul nostru a avut două săptămâni de concediu medical înainte de a pleca în Dubai şi, după datele care le avem, cel puţin din postările de pe Facebook ale domniei sale, când era în Dubai, era în concediu medical. Deci, cam ăsta e modul, atitudinea unora dintre angajaţii Autorităţii Electorale Permanente”, a mai explicat Ţuţuianu.