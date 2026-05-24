Insulă din Grecia, scoasă la licitație la prețul unui apartament

Insula grecească Makri, aflată în arhipelagul Echinadelor din Marea Ionică, era cândva prezentată drept „perla coroanei” pentru investitorii internaționali. Acum câțiva ani, era listată de agențiile imobiliare pentru segmentul de lux la prețul de 8.000.000 de euro, fiind considerată drept amplasamentul perfect pentru o stațiune de lux și vile private, scrie Greek Reporter.

Însă acum insula a fost scoasă la licitație cu un preț de pornire de numai 247.000 de euro, echivalentul aproximativ al unui apartament de mici dimensiuni în Atena.

„Secretul” din spatele prăbușirii valorii de piață nu constă doar în lipsa de potențiali clienți, ci și într-o brutală trezire la realitate din perspectiva legislației de mediu a Greciei. Deși evaluările inițiale presupuneau că insula este pregătită pentru dezvoltare, evaluări mai noi au arătat obstacole majore:

Protecția mediului: o mare parte din insulă este clasificată drept „pădure privată” și este inclusă în „Natura 200”, o listă cu situri de protejare a vieții sălbatice;

Interzicerea construcțiilor: din cauza statului de zonă protejată, construcțiile de proporții, precum hotelurile, sunt practic interzise. Potrivit legislației actuale, terenul poate fi folosit doar pentru agricultură sau pentru activități recreaționale de bază

O investiție „fantomă”: în esență, insula a devenit dintr-o „oportunitate matură de dezvoltare” o stâncă frumoasă, dar protejată, pe care nu poți construi nici măcar o casă.

În pofida immedimentelor legale, Makri are o istorie veche. Este parte din același grup de insule precum Oxia, care a fost cumpărată de fostul emir al Qatarului. Potrivit mitologiei grecești, Echinadele erau nimfe transformate în insule de către zeul unui râu. De asemenea, apele din apropierea sa au fost locul în care s-a desfășurat, în 1571, bătălia navală de la Lepanto, în care o flotă venețiano-spaniolă a distrus flota turcă din Marea Mediterană.

După mai multe încercări eșuate de a vine insula la prețuri mai mari, inclusiv cu o tentativă la prețul de pornire de 1.500.000 de euro, autoritățile au redus prețul la actualul nivel cu speranța că vor găsi un cumpărător la licitația programată pe 13 noiembrie 2026.

Insula are mai puțin de un kilometru pătrat, iar punctul cel mai înalt se află la o altitudine de 126 de metri față de nivelul mării. Pe Makri sunt încă vizibile ruinele a trei clădiri: o capelă de mici dimensiuni, o cisternă și o casă mică.