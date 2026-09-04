Insula Iubirii 2026 începe acum. Cine sunt cupurile care își testează relația. Modificări față de sezoanele trecute

„Insula Iubirii” începe vineri seară, la Antena 1, cu cel de-al zecelea sezon al reality-show-ului. Cele cinci cupluri și ispitele care s-au înscris la Insula Iubirii pot fi văzute de două ori pe săptămână.

Episodul de lansare este difuzat începând cu ora 20:30, pe Antena 1.

Față de sezoanele trecute, când emisiunea era difuzată de trei ori în timpul săptămânii, noul sezon schimbă regula: episoadele vor fi difuzate de două ori pe săptămână: vineri și sâmbătă.

Al doilea episod din sezonul 10 va fi difuzat sâmbătă, începând cu ora 20:00, notează Antena 1.

Conform grilei TV, emisiunea are o durată 3 ore și jumătate.

Cine sunt concurenții de la Insula Iubirii 2026

Primul cuplu este format din Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă. În vârstă de 33 și 27 de ani, cei doi sunt căsătoriți de trei ani, dar formează un cuplu de 10. Au o afacere împreună, în Italia, și s-au înscris la Insula Iubirii din dorința Biancăi, care spune despre ea că este foarte geloasă.

Remi Dobre (24 de ani) și Bianca Iotu (36 de ani) formează un cuplu de trei ani. Ea este instructor de pilates, iar el este creator de conținut. Spun că s-au înscris la Insula Iubirii pentru a vedea unde se îndreaptă relația lor.

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă sunt al treilea cuplu care completează lista noului sezon. În vârstă de 31 de ani, amândoi locuiesc în Marea Britanie și sunt împreună de un an și șapte luni. S-au înscris la această emisiune pentru că vor să-și testeze loialitatea.

Ionuț Mocăniță (28 de ani) și Claudia Ion (25 de ani) sunt într-o relație de trei ani și au venit la Insula Iubirii pentru a vedea dacă sunt suficient de pregătiți să facă un nou pas în relația lor. El este hairstylist, iar ea este tehniciană de unghii.

Ultimul cuplu din acest sezon este format dintr-o fostă ispită masculină și soția lui. Este vorba despre Marcel Andrei (37 de ani) și Armina (27 de ani), care sunt căsătoriți de doi ani. Locuiesc în Tenerife și s-au cunoscut în mediul online, înainte de participarea lui Marcel la Insula Iubirii ca ispită.

Cele cinci cupluri vor petrece 21 de zile separat, alături de ispitele masculine și ispitele feminine.