Insulă privată din Delta Dunării, scoasă la vânzare la un preț mai mic decât un penthouse în București. Are locuri de cazare, restaurant, piscină și jacuzzi

Un resort amplasat în satul Maliuc este scos la vânzare cu un preţ redus la 600.000 de euro, după ce iniţial a fost listat la 1,3 milioane de euro. Proprietatea are 18 camere capabile să găzduiască un total de 45 de oaspeți, anunță compania de imobiliare care se ocupă de vânzare.

Resortul „Nada Apelor”, reprezentată de Romania Sotheby’s International Realty, se află pe braţul Sulina, la o distanţă de doar 25 de kilometri de oraşul Tulcea.

Este o insulă privată care are deja infrastructură turistică funcţională şi are acces direct la unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa, scrie Agerpres.

Prețul cu care se vinde este mai mic decât cel al unui penthouse în București. De exemplu, anul trecut, un apartament aflat pe Șoseaua Nordului din București, cu o suprafață de 170 mp și 60 mp în curte, a fost scos la vânzare cu prețul de 1,4 milioane de euro, unul care nu a surprins experții imobiliari.

Ce include resortul de 600.000 de euro

În ceea ce privește insula din satul Maliuc din Delta Dunării, „reducerea de 54% transformă proprietatea într-una dintre cele mai atractive oportunităţi din segmentul activelor turistice premium, într-un context în care investiţiile în destinaţii orientate către natură şi experienţe autentice continuă să câştige interes la nivel internaţional”, transmite compania imobiliară.

Ce are resortul scos la vânzare? „Dispune de unităţi de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane şi spaţii dedicate petrecerii timpului în aer liber” și este complet operațional, mai anunță compania, într-un comunicat citat de Agerpres.

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Resortul este complet operaţional şi dispune de unităţi de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane şi spaţii dedicate petrecerii timpului în aer liber, fiind conceput atât pentru exploatare turistică, cât şi pentru utilizare privată. Amplasarea pe propria insulă oferă un nivel ridicat de intimitate, dar şi acces rapid către principalele trasee turistice şi zone de interes din Delta Dunării”, se arată într-un comunicat al companiei imobiliare.

Delta Dunării, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO şi recunoscută drept una dintre cele mai importante rezervaţii ale biosferei din Europa, atrage anual turişti români şi străini, interesul pentru proprietăţi capabile să ofere experienţe exclusiviste fiind în continuă creştere.

Spre deosebire de investiţiile hoteliere convenţionale, proprietăţile amplasate pe insule private sunt extrem de rare în România, oferta fiind limitată atât de cadrul natural protejat, cât şi de disponibilitatea redusă a unor astfel de active pe piaţă.