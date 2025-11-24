Anunț viral: Apartament de vânzare în București, la 1,4 milioane de euro. Expert imobiliar: „Nu mă șochează prețul”

Un anunț imobiliar pentru un apartament din nordul Bucureștiului care este scos la vânzare pentru 1,4 milioane euro a devenit viral. S-au făcut glume că ar fi la vânzare tot blocul, iar unii au întrebat care este „ultimul preț cash”. Un expert imobiliar consultat de HotNews a explicat că, deși este un preț mare, există și apartamente mai scumpe în zonă. În cât timp se vând astfel de proprietăți și cine sunt cei care le cumpără?

Anunțul care a devenit viral pe Facebook se referă la un apartament situat pe Șoseaua Nordului din București, cu o suprafață de 170 mp și 60 mp în curte.

Apartamentul are cinci camere, este situat la parter (singur pe nivel) și este inclus și un loc de parcare în subteran. În anunț mai scrie faptul că s-au investit acum trei ani 500.000 de euro în renovări.

Contactat de HotNews, un reprezentant al proprietarului a confirmat că anunțul, postat în urmă cu două zile, este real, apartamentul nu s-a vândut încă și au sunat puțini oameni cu adevărat interesați de o posibilă achiziție.

Fotografiile postate în anunțul Facebook.

S-ar putea vinde în peste șase luni, iar marja de negociere este mare

Un expert imobiliar contactat de HotNews a spus că este una dintre cele mai scumpe proprietăți aflate la vânzare în București, însă a adăugat că prețul nu este o surpriză, mai ales că vorbim despre o zonă unde sunt proprietăți unde se cer peste 8.000 euro/mp.

„Nu mă șochează prețul. Zona Herăstrău este una dintre cele mai scumpe din București”, a explicat Daniel Crainic, director de marketing al platformei Imobiliare.ro.

Contează și faptul că s-au făcut renovări ample și că se vinde și un loc de parcare

El a dat și exemple de proprietăți mai scumpe listate la vânzare, cu prețuri până la 1,9 milioane euro (penthouse, tot pe Șoseaua Nordului).

„Întrebarea este dacă există o cerere care să absoarbă astfel de proprietăți care se vând mai greu decât cele normale. La una normală durează cam 50-70 de zile până la vânzare, însă la una de acest gen poate dura și 6-12 luni”.

Prețul cerut este 1,4 milioane euro, însă cât de mult ar putea scădea, după negocieri?

„La un apartament obișnuit din București, unul de 2.500 euro/mp, marjele de negocieri nu sunt foarte mari, cam pe la 3-4%. În cazul unei proprietăți atât de scumpe pot fi negocieri mai mari, se poate ajunge și la 10-15% din valoarea apartamentului. Depinde de cum plătește cumpărătorul (dacă apelează la credit sau nu, dar și de cât de mult se grăbește vânzătorul”, spune Daniel Crainic.

El a mai dat exemple și de alte apartamente scumpe, fără zonă de curte, care costă mult peste jumătate de milion de euro. Spre exemplu, un apartament de 147 mp, într-un bloc construit în 2009, este pus la vânzare pentru 800.000 de euro.

Unde sunt cele mai scumpe apartamente din București

Cele mai scumpe apartamente din București trec de 8.000 euro/mp, spune expertul, iar zonele care au cele mai mari prețuri sunt Floreasca, Primăverii, Aviatorilor și Herăstrău.

„Genul acesta de apartament nu este cumpărat ca investiție, ci pentru locuire. Randamente mai bune găsești la prețuri mult mai mici, iar la 1,4 milioane de euro probabil că poți lua cinci apartamente, iar randamentul este mult mai bun. Sunt persoane cu venituri ridicate, poate antreprenori sau manageri de corporații care doresc să valideze și un statut, printr-o astfel de achiziție”, spune expertul de la Imobiliare.ro.

El a mai spus și că astfel de proprietăți atât de scumpe sunt caracteristice pentru București, în timp ce în orașe precum Cluj sau Timișoara, astfel de proprietăți sunt scoase extrem de rar la vânzare, mai ales că numărul cumpărătorilor care și le-ar permite este foarte, foarte mic.