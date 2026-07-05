Insulele americane din Pacific, lovite de un „super-taifun” cu vânturi de peste 300 km/h și valuri de aproape 11 metri

Locuitorii din Guam şi din Insulele Mariane de Nord se pregătesc duminică pentru un super-taifun care va trece peste aceste teritorii americane din Pacific, informează AFP, preluată de Agerpres.

Cu vânturi de 260 km/h – echivalente cu un uragan de categoria a 5-a – şi rafale care pot atinge 315 km/h, super-taifunul Bavi ar urma să ajungă în regiune luni dimineaţă.

Serviciul american de meteorologie (NWS) a calificat taifunul drept „foarte periculos”, avertizând asupra sosirii vânturilor puternice încă de duminică şi a unor posibile pagube „catastrofale” în apropiere de centrul acestui fenomen meteorologic.

„Sunt aşteptate inundaţii majore provocate de ploi torenţiale şi o submersie costieră”, a avertizat organismul de prognoză, potrivit căruia valurile ar putea atinge 10,7 metri creând condiţii „extrem de periculoase” pe mare.

În arhipelagul Insulelor Mariane de Nord trăiesc aproximativ 40.000 de persoane, iar insula vecină, Guam, un teritoriu american distinct, are o populaţie de aproximativ 170.000 de persoane.

Teritorii deja afectate de un taifun în aprilie

Aceste teritorii au fost deja grav afectate în aprilie de super-taifunul Sinlaku, care a lăsat zeci de mii de persoane fără electricitate, a smuls copaci din rădăcini, a răsturnat maşini şi a smuls acoperişurile din tablă de la numeroase clădiri.

„Mă duc la hotel. Am o casă din beton, dar cu zgomotul şi vântul ăsta, e înfricoşător”, a mărturisit pentru AFP Derma Soaladaob, în vârstă de 51 de ani, care conduce un autobuz şccolar pentru armata americană.

Echipe de la Agenţia Federală pentru Managementul Urgenţelor interveneau în Guam, unde centrul său de distribuţie era aprovizionat cu 1,1 milioane de litri de apă, 1,2 milioane de porţii de mâncare, 6.700 de paturi de campanie şi 90 de generatoare.

De asemenea, au fost deschise cinci centre de evacuare în şcoli, cu o capacitate de găzduire de 1.900 de persoane, în principal pentru cei care locuiesc în locuinţe vulnerabile.

Începând de sâmbătă, s-au format cozi de maşini în faţa benzinăriilor din Saipan, în Insulele Mariane de Nord, unde locuitorii s-au înghesuit în magazine de bricolaj în căutarea placajului cu care să îşi baricadeze casele şi în supermarketuri pentru a se aproviziona cu alimente şi apă îmbuteliată.

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat vineri că fenomenul climatic El Nino, care se manifestă de obicei la fiecare doi până la şapte ani şi durează între nouă şi 12 luni, a început deja în Pacificul tropical. Acest fenomen încălzeşte temperaturile apei în Pacificul ecuatorial central şi de est, influenţând la nivel global vântul, presiunea şi precipitaţiile.