Întâlnire de „clarificare” între Trump și Meloni, după ce relația lor s-a deteriorat în ultima vreme

Friedrich Merz, Donald Trump și Giorgia Meloni la summitul G7 de la Evian Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Premierul italian Giorgia Meloni şi preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, au avut o întâlnire de „clarificare” în marja cinei de luni seara a liderilor participanţi la summitul G7 de la Evian, potrivit unor surse citate marţi de ANSA, preluată de Agerpres.

Sursele citate de agenţia italiană de presă au spus că a fost vorba de „un schimb util de opinii” şi că vor exista alte oportunităţi de dialog între cei doi lideri pe parcursul summitului.

Totodată, au menţionat că premierul italian a reiterat principiul conform căruia unitatea occidentală este „absolut necesară în acest moment de mare criză internaţională”, iar ambele părţi au căzut de acord asupra acestui lucru.

Georgia Meloni a avut o relaţie de prietenie cu Donald Trump, şi a fost singurul lider european invitat la ceremonia sa de învestire ca preşedinte al SUA anul trecut, până la declanşarea războiului americano-israelian împotriva Iranului.

Preşedintele Trump a acuzat Italia că nu este de ajutor şi a spus că premierul Meloni s-a schimbat.

Poziţia guvernului italian a inclus refuzul de a permite SUA să folosească o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri în timpul războiului împotriva Iranului.

Premierul Georgia Meloni a stârnit furia preşedintelui Trump şi prin faptul că l-a apărat papa Leon al XIV-lea după ce preşedintele american afirmase că acesta este „slab în faţa infracţionalităţii” şi „groaznic pentru politica externă”.