Întâlnire importantă pentru soarta negocierilor de pace: Rubio discută astăzi cu Lavrov la New York

Întâlnirea dintre cei doi oficiali are loc miercuri dimineață în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a confirmat Departamentul de Stat al SUA, citat de Kyiv Post.

Lavrov este principalul reprezentant al Rusiei la reuniunea din acest an și urmează să țină un discurs în fața Adunării Generale la sfârșitul acestei săptămâni.

Președintele rus Vladimir Putin nu a mai participat personal la Adunarea Generală a ONU după declanșarea războiului din Ucraina. Ultima apariție în persoană a lui Putin la Adunarea Generală a ONU a avut loc în 2015, dar liderul rus a mai ținut un discurs prin videoconferință în 2020.

Discuții privind un armistițiu energetic

Întâlnirea dintre Lavrov și Rubio vine la o zi după ce președintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la New York. Cei doi au discutat despre posibile măsuri de dezamorsare a conflictului înainte de venirea iernii. Una din măsurile discutate este o încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

După întâlnire, Zelenski a declarat că Kievul este pregătit să înceteze atacurile asupra țintelor energetice rusești dacă Moscova va opri la rândul său atacurilor.

„Suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic”, a spus Zelenski, adăugând că Washingtonul va transmite propunerea către Moscova.„Nu cunosc poziția Rusiei”, a adăugat el, exprimându-și speranța că partea americană ar putea convinge Moscova „să participe la orice fel de negocieri”.

Marco Rubio și Serghei Lavrov s-au întâlnit de mai multe ori pe parcursul eforturilor diplomatice depuse de administrația Trump, ultima întâlnire față în față având loc la Manila, Filipine, în luna iulie. Întâlnirea de astăzi are loc într-un moment în care eforturile conduse de SUA de a media încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei nu au reușit să ducă la un deznodământ.