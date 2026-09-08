Întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR, la Comisia pentru Constituționalitate a Senatului. USR și PNL cer să se discute și zborul privat în Mykonos al lui Deliorga 

Premierul Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu au fost chemați marți la audieri în Comisia pentru Constituționalitate a Senatului, pentru a da explicații despre întâlnirea neanunțată dintre cei doi din 14 august în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Audierile au fost cerute de grupul parlamentar PACE – Întâi România.

Ilie Bolojan era așteptat la ora 11:00, dar nu a ajuns, iar Simina Tănăsescu, de la ora 11:30. În cazul în care președinta CCR nu se prezintă, la aceeași oră este programată audierea unui angajat al Serviciului de Protecție și Pază.

De la ora 13.00 sunt chemați președintele Senatului, Mircea Abrudean, directorul Cancelariei președintelui Senatului, directorul Cabinetului acestuia și directorul general al consilierilor președintelui Senatului.

PNL și USR cer să se discute zborul din Mykonos

Reprezentanții PNL si USR din Comisia de Constituționalitate de la Senat au cerut suplimentarea ordinii de zi cu cercetarea calătoriei judecătorului CCR Cristian Deliorga cu jet-ul privat spre Mykonos alături de politicieni și oameni de afaceri.

Senatorul PNL Cristian Niculescu Țâgârlaș și senatoarea USR Simona Spătaru au cerut vot în acest sens. Cosmina Cerva de la PACE le-a spus însă că trebuie să urmeze procedura, să depuna o cerere în Biroul Permanent. Spătaru i-a replicat că USR are deja cererea scrisă și a cerut să se dea vot acum.