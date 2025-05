„Întâlniţi-vă acum!”, cere Trump Ucrainei / Zelenski acceptă: „Îl voi aştepta joi pe Putin în Turcia. Personal”

Preşedintele american Donald Trump cere Ucrainei să accepte „imediat” discuţii directe cu Rusia, în încercarea de a pune capăt războiului, în ciuda faptului că Vladimir Putin a refuzat să accepte un armistiţiu prealabil de 30 de zile solicitat de liderii europeni şi de Kiev.

Într-un mesaj postat duminică pe rețeaua sa socială Truth Social, Trump a scris:

La scurt timp dupa mesajul lui Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, într-un mesaj pe X, că acceptă negocierile directe cu Rusia şi, mai mult, va merge personal să discute cu Moscova la Istanbul, aşa cum a propus liderul de la Kremlin, chiar dacă nu a fost acceptată solicitarea sa şi a liderilor europeni de a fi declarat în prealabil, începând de luni, un armistiţiu de 30 de zile.

„Aşteptăm o încetare completă şi durabilă a focului, începând de mâine (luni – n.r.), pentru a oferi baza necesară pentru diplomaţie. Nu are niciun rost să prelungim crimele”, spune Zelenski.

„Şi îl voi aştepta joi pe Putin în Turcia. Personal”, anunţă preşedintele ucrainean.

„Sper că de data aceasta ruşii nu vor căuta scuze”, adaugă el în finalul mesajului.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…