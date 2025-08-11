Inteligența artificială a luat locurile de muncă a 200 de persoane la o mare companie ungară

„Reducerea numărului de angajați cu 200 de persoane a început la biroul din Budapesta al Docler-Byborg”, a scris compania deținută de György Gattyán într-un comunicat citat de presa ungară. „În viitor, grupul va pune un accent și mai mare pe automatizarea proceselor sale de lucru și pe aplicarea soluțiilor oferite de inteligența artificială”, au explicat aceștia.

În ianuarie, portalul de știri Frisshírek, care aparține grupului, a înlocuit aproape toți jurnaliștii, iar producția de conținut a fost preluată de editori de text automati numiți inteligență artificială, dar acest model de afaceri nu a funcționat iar portallu a fost închis.

Conform declarației lor de săptămâna trecută, grupul de companii Docler-Byborg va desfășura un „proces inevitabil de reorganizare” în lunile următoare. „Grupul de companii – adaptându-se la procesul pieței globale, recunoscând mediul economic internațional negativ și oportunitățile de piață în scădere – a început deja să exploateze și să implementeze oportunitățile oferite de digitalizare și inteligența artificială în procesele de afaceri ale companiei”, au scris aceștia. În operațiunile zilnice ale companiei, aceasta înseamnă că…

Utilizarea inteligenței artificiale în anumite domenii și departamente face posibilă eliminarea nevoii de resurse umane.

Tamás Nemes, șeful departamentului de comunicare de la Docler Group, a declarat că angajatorul a informat în scris agenția de ocupare a forței de muncă de stat competentă despre decizia de a concedia 200 de persoane, iar marți a fost furnizată prima rundă de informații verbale și scrise angajaților. Se așteaptă ca procesul de concediere să fie finalizat în toamnă.

De asemenea, Grupul Docler își restructurează operațiunile din Luxemburg prin integrarea inteligenței artificiale pentru automatizarea fluxurilor de lucru, ceea ce duce la concedieri de locuri de muncă. Această schimbare reflectă o mișcare mai amplă către transformarea digitală pe fondul schimbării condițiilor de piață.