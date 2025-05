Inteligența Artificială, de la teorie la practică: în premieră în România peste 100 de participanți au explorat tehnologiile Google, în cadrul hackatonului Build with AI

Build with AI Foto: Orange Digital Center

În contextul global în care Inteligența Artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, Bucureștiul a găzduit, în premieră pentru țara noastră evenimentul Build with AI, organizat de Google Developer Groups, cu sprijinul Fundației Orange și Digital Stack. Pe parcursul a două zile, peste 100 de participanți – studenți, pasionați de tehnologie și profesioniști din domeniu – au lucrat cu cele mai noi tehnologii AI dezvoltate de Google, în cadrul unui maraton de învățare și inovare desfășurat în incinta Orange Digital Center.

Participanții au explorat, în echipe, modele generative precum Gemini și Gemma, au testat aplicații dezvoltate cu AI Studio și au construit prototipuri folosind platforma Vertex AI. Evenimentul a fost și o competiție – un hackathon în care echipele au fost ghidate de mentori cu experiență și au dezvoltat soluții capabile să răspundă unor nevoi reale.

Build with AI nu a fost doar un eveniment de prezentare a tehnologiilor, ci o oportunitate concretă de învățare și experimentare. Participanții au lucrat în echipe, au fost ghidați de 12 mentori din companii de top și au creat, în timp record, 12 soluții inovatoare bazate pe AI. Miza? Rezolvarea unor probleme reale, prin aplicații utile în viața de zi cu zi.

„AI-ul nu mai e doar un buzzword, ci o realitate care ne modelează deja prezentul. Build with AI a fost dovada că învățarea continuă și adaptabilitatea sunt esențiale într-o lume în care tehnologia evoluează exponențial”, a declarat Carmen Ciulacu, CEO & Co-fondator Digital Stack.

„Inteligența Artificială este una dintre cele mai importante tehnologii ale prezentului, iar accesul timpuriu la ea, în contexte educaționale, poate face diferența în cariera și în viața tinerilor. Ne dorim ca Orange Digital Center să rămână un spațiu unde ideile capătă formă și unde învățarea se întâmplă aplicat, alături de profesioniști și mentori din industrie”, a declarat Ovidiu Ana, Director Executiv Fundația Orange.

Trei dintre aceste soluții au fost create de absolvenți ai programelor de formare gratuite, derulate în cadrul Orange Digital Center, demonstrând impactul direct al educației aplicate în tehnologie:

Read Flag – este o aplicatie care analizează automat termenii și condițiile contractelor, semnalând clauzele riscante sau neclare și oferind explicații într-un limbaj accesibil.

– este o aplicatie care analizează automat termenii și condițiile contractelor, semnalând clauzele riscante sau neclare și oferind explicații într-un limbaj accesibil. Samsar GPT – este o aplicatie care generează automat anunțuri de vânzare auto, cu descrieri detaliate și persuasive, ușurând procesul pentru vânzători.

– este o aplicatie care generează automat anunțuri de vânzare auto, cu descrieri detaliate și persuasive, ușurând procesul pentru vânzători. PersonaLLM – este o aplicatie care permite utilizatorilor să încarce fișiere personale, să pună întrebări în limbaj natural și să primească răspunsuri relevante, folosind AI generativ și memorie personalizată.

Una dintre echipele castigatoare a fost formată din absolvenți ai cursurilor gratuite de formare în tehnologie, oferite de Orange Digital Center. După ce au parcurs module dedicate programării și inteligenței artificiale, aceștia au aplicat cunoștințele dobândite în cadrul evenimentului, unde au creat aplicația Samsar GPT – care generează automat anunțuri de vânzare auto, cu descrieri detaliate și persuasive, ușurând procesul pentru vânzători.

„Cursurile de Introducere în Programare și Web Front-End Development de la Orange Digital Center au fost o bază excelentă pentru a înțelege cum se construiește o pagină web de la zero, folosind HTML, CSS și JavaScript. În timpul cursurilor, am început să explorăm și cum putem folosi AI ca să învățăm mai rapid – de exemplu, pentru a genera cod sau pentru a înțelege mai bine concepte mai tehnice. Această abordare ne-a ajutat nu doar să învățăm, ci și să devenim mai confortabil cu ideea de a integra AI în procesul de dezvoltare – ceea ce a fost extrem de util la Build with AI.”

„Ne-am dorit să creăm o aplicație care să genereze anunțuri personalizate și cu umor, ușor de folosit prin interacțiune în limbaj natural. Lucrul cu modelele Gemini ne-a schimbat complet direcția proiectului – integrarea textului și imaginilor simultan a fost pur și simplu prea impresionantă pentru a fi ignorată. Experiența Build with AI ne-a dat încredere și energie să continuăm, mai ales că samsargpt.com e deja online și funcțional.” menționează echipa formată din Tudosă Mihai, Ghenceanu Rares, Tiron Alexandru, Vitalie Nivnea și Enache Paul.

O altă echipă remarcată în cadrul hackathonului Build with AI a fost echipa ReadFlag, formată din tineri pasionați de AI și dornici să rezolve o problemă frecvent ignorată: lipsa de transparență în documentele juridice. Proiectul lor propune o soluție care combină analiza automată a textelor legale, evidențierea riscurilor și un chatbot prietenos, menit să explice pe înțelesul tuturor ce înseamnă, de fapt, clauzele pe care le acceptăm „cu un click”. Cu sprijinul mentorilor și folosind tehnologii precum Gemini 1.5, LlamaIndex sau Qdrant, echipa a reușit să transforme o idee complexă într-o aplicație intuitivă, cu potențial de dezvoltare în multiple industrii.

„Ne-am propus să facem documentele legale mai clare și mai accesibile, pentru toți cei care dau click pe ‘Accept’ fără să știe exact ce semnează. Am combinat analiza automată, evidențierea riscurilor și un chatbot care explică totul simplu și prietenos. Credem că ReadFlag poate avea un impact real, nu doar pentru utilizatorii individuali, ci și pentru companii care gestionează multe documente juridice.”, declară echipa formată din Bianca Serban, Catalin Badulescu, Antonia Rotaru, Mickael Tachet și Andrei Salavastru

Build with AI a demonstrat cât de mult pot realiza comunitățile tech locale atunci când li se oferă acces la instrumentele potrivite și sprijinul necesar. Evenimentul a fost parte dintr-o serie internațională organizată de Google Developer Groups, cu scopul de a susține dezvoltarea competențelor în AI și de a încuraja inovația colaborativă.

Participarea la acest hackaton a fost gratuită pentru toți membrii comunității, evenimentul fiind parte din misiunea Fundației Orange de a oferi acces echitabil la educație digitală.

Orange Digital Center este un hub de educație digitală, susținut de Fundația Orange, care oferă acces la cursuri gratuite și resurse practice pentru oricine își dorește să dobândească noi competențe digitale — de la programare și graphic design, până la antreprenoriat tech. Dacă vrei să afli mai multe detalii poți descoperi lista completa a cursurilor pe www.orangedigitalcenter.ro Au început deja înscrierile pentru noile sesiuni de formare, dedicate atât tinerilor aflați la început de drum, cât și adulților care vor să se reprofileze sau să își dezvolte cariera.

Articol susținut de Orange Digital Center