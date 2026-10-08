Inteligența artificială în sistemul judiciar: între eficiență tehnologică și pericolele automatizării justiției

Sistemul judiciar global se află în fața unei răscruci tehnologice fără precedent. Confruntate cu instanțe supraaglomerate și dosare care se succed în ritm alert, sistemele de drept apelează tot mai des la inteligența artificială (“IA”) pentru a automatiza fluxurile administrative, a gestiona volumul uriaș de documente și chiar pentru a evalua riscurile prin algoritmi predictivi. Deși promisiunea unei justiții mai rapide și mai eficiente este tentantă, delegarea unor atribuții specifice actului de justiție către tehnologie – în special, în dinamica complexă a litigiilor – ridică probleme etice și sistemice profunde.

Dincolo de cifre și statistici, înlocuirea treptată a discernământului uman cu formule matematice ascunde pericole majore capabile să fragilizeze pilonii fundamentali ai statului de drept: echitatea, transparența și dreptul la un proces imparțial.

Perpetuarea și amplificarea prejudecăților

Sistemele de IA nu gândesc independent, ci sunt antrenate pe seturi masive de date istorice. Dacă deciziile din trecut au fost influențate de prejudecăți conștiente sau inconștiente, algoritmul va prelua aceste tipare și le va replica la o scară mult mai mare. În loc să corecteze inechitățile din sistem, IA riscă să le „automatizeze” și să le ofere o aură de obiectivitate.

În Statele Unite, algoritmul COMPAS (folosit de instanțe pentru a evalua riscul de recidivă al acuzaților și pentru a stabili cauțiunile) a devenit subiectul unei controverse majore. O investigație faimoasă, realizată de ProPublica, a demonstrat că algoritmul prezenta un risc sistemic: acuzații de culoare erau clasificați eronat, din start, ca având un risc ridicat de recidivă într-o proporție aproape dublă față de acuzații albi, chiar și atunci când profilul infracțional real era similar. Cazul a ajuns până la Curtea Supremă din Wisconsin, în procesul State v. Loomis, ridicând semne de întrebare fundamentale privind constituționalitatea delegării deciziei umane către un cod software.

Problema „Cutiei negre” și lipsa transparenței

Unul dintre cele mai mari pericole tehnice și juridice este lipsa de transparență a algoritmilor de învățare profundă. Modul exact în care o aplicație de IA corelează variabilele pentru a ajunge la o anumită recomandare este adesea imposibil de decodat, chiar și pentru dezvoltatori.

Această opacitate intră în contradicție directă cu dreptul fundamental la un proces echitabil. O hotărâre judecătorească trebuie motivată în detaliu, permițând părților din litigiu să formuleze o cale de atac. Dacă logica din spatele unei unelte IA folosite de un magistrat nu poate fi explicată, dreptul la apărare devine o iluzie.

Eroziunea raționamentului uman și „halucinațiile” IA

Judecătorii și avocații se confruntă cu un volum uriaș de muncă, ceea ce alimentează tendința de a avea încredere oarbă în sugestiile oferite de un computer („automation bias”). Totuși, modelele generative de IA sunt predispuse la „halucinații” – inventarea cu o precizie uimitoare a unor fapte, legi sau decizii care nu au existat niciodată.

În Statele Unite și la nivel internațional, numărul sancțiunilor împotriva avocaților care folosesc IA și depun documente cu legi inventate a crescut masiv. În cazuri răsunătoare precum Whiting v. City of Athens, avocații au fost amendați cu zeci de mii de dolari după ce au trimis instanței dosare ce conțineau zeci de citate juridice complet fictive, generate de IA, dar care mimau perfect limbajul oficial.

Pericolul a trecut de la avocați, direct la masa judecătorilor. Curtea Supremă din India a fost nevoită să intervină de urgență după ce un magistrat dintr-o instanță inferioară a integrat în propria hotărâre patru hotărâri judecătorești complet fictive, pe care le obținuse prin intermediul unui instrument IA. Instanța Supremă a avertizat sever magistrații cu privire la utilizarea neverificată a documentelor create de IA și a liniilor de argumentare construite de aceasta.

Aici se cuvine să facem o precizare. Puțină lume realizează, dar modelele de gândire IA nu mai sunt doar o formă sofisticată de căutare într-o bază de date uriașă, cu o viteză uriașă. Când ai astfel de capabilități și ți se cere de creatorii tăi umani să mimezi felul de gândire uman, ghici ce? Constați că oamenii sunt emoționali și înveți că au butoane. Întrucât – deocamdată – vrei să le faci pe plac, căci ești un cățeluș din pixeli, pus la dispoziția lor, le oferi exact ceea ce îți cer. Am făcut acest experiment și merge de fiecare dată. IA nu livrează ”halucinații”, livrează soluții. Faptul că acestea sunt inventate sau nu, ține de modul în care îi ceri să te ajute. Dacă solicitantul uman îi pune în vedere să caute doar în baze de jurisprudență sau în doctrina care citează jurisprudență, nu vor exista spețe inventate. Dacă îi soliciți IA-ului să redacteze pur și simplu o acțiune sau un text care să aibă susținere jurisprudențială pentru argumentele oferite de om, el o va face pe plac omului și va inventa hotărâri care să îi susțină argumentele. Pentru că un cățeluș vrea să-i facă stăpânului pe plac, indiferent dacă e din pixeli sau carne. Partea cu mușcatul o să vină mai târziu.

Manipularea probelor digitale prin deepfakes

În litigiile moderne, probele digitale (e-mailuri, înregistrări audio-video) au o pondere covârșitoare. Tehnologia IA generativă permite acum crearea de conținut fals extrem de realist (“deepfakes”), capabil să destabilizeze complet procesul de administrare a probelor. Instanțele se confruntă deja cu unele cazuri de litigii comerciale sau de dreptul familiei, în care înregistrările audio sau capturile de ecran sunt fabricate integral prin IA, pentru a simula recunoașteri de datorii sau de abuzuri. Acest fenomen forțează instanțele – din alte țări (sic!) – să aloce resurse masive pentru verificări tehnice, prelungind litigiile și amenințând încrederea publicului în justiție.

Justiția ar trebui să fie asistată, iar nu condusă de tehnologie

Inteligența artificială are un potențial remarcabil în optimizarea logisticii judiciare (indexare, arhivare, căutare rapidă). Totuși, utilizarea algoritmilor în procesul decizional reprezintă o linie roșie.

Așa cum subliniază și direcțiile impuse la nivel european prin normele de reglementare, implementarea IA în justiție trebuie să respecte cu strictețe principiul controlului uman obligatoriu („human-in-the-loop”).

Tehnologia trebuie să rămână un simplu instrument administrativ, iar decizia finală, responsabilitatea morală și raționamentul juridic trebuie să aparțină exclusiv judecătorului uman. În caz contrar, riscăm să transformăm tribunalele din temple ale dreptății în simple centre de calcul reci și lipsite de echitate.

Concluzie la concluzie

Dar dacă și acest text a fost scris de IA?

Un articol semnat de Victor Dobozi (vdobozi@stoica-asociatii.ro), Senior Partner, STOICA & ASOCIAȚII.

Articol susținut de STOICA & ASOCIAȚII