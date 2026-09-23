Efectul neașteptat al AI asupra modului în care americanii au ajuns să-și aleagă un anumit tip de mâncare. Ce caută tinerii din Generația Z

Americanii apelează din ce în ce mai des la inteligența artificială ca să decidă să mănânce ca gustare, potrivit Conagra Brands, o tendință despre care producătorul batoanelor proteice Slim Jim afirmă că contribuie la creșterea cererii pentru alimente cu un conținut ridicat de proteine, arome intense și produse adaptate unor obiective specifice de sănătate, scrie Reuters.

Împinși parțial de creșterea rapidă a popularității medicamentelor pentru slăbit și de inițiativa Casei Albe „Make America Healthy Again”, consumatorii caută mai mult ca niciodată opțiuni alimentare mai sănătoase.

Conagra, care deține branduri populare precum Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Marie Callender’s, Reddi-wip și Slim Jim și produce și gama de ketchup Hunt’s, a colaborat cu firma de cercetare Circana pentru a analiza peste 53 de milioane de tranzacții de cumpărături care acoperă 17.000 de produse din sectorul gustărilor din SUA. Sectorul generează vânzări cu amănuntul anuale de 198,2 miliarde de dolari și crește de aproximativ 1,4 ori mai repede decât piața alimentară în ansamblu.

În cei șase ani de la începutul pandemiei de COVID-19 s-au produs mai multe schimbări în modul în care americanii mănâncă și își fac cumpărăturile alimentare decât în cei 50 de ani anteriori, a afirmat Bob Nolan, vicepreședinte senior la Conagra.

„Gustările joacă un rol din ce în ce mai important și mai personal în viața consumatorilor, indiferent dacă cineva dorește un plus de proteine, energie de durată sau un moment de răsfăț reconfortant”, a declarat Nolan miercuri.

Tendințele în materie de sănătate reprezintă doar o parte a poveștii. Cercetările efectuate de Conagra au arătat că consumatorii mai tineri, în special cei din Generația Z, stimulează cererea pentru arome mai îndrăznețe, de la combinații dulci-picante până la gustări acrișoare și sărate.

De asemenea, consumatorii analizează mai atent ingredientele și folosesc din ce în ce mai mult instrumente bazate pe inteligență artificială pentru (AI) a-și orienta deciziile de cumpărare, a afirmat Conagra. În loc să caute un produs specific, cumpărătorii solicită gustări care să răspundă unor nevoi particulare, cum ar fi un conținut mai ridicat de proteine sau fibre.

„De aceea, unele dintre categoriile tradiționale s-au aflat sub presiune”, a spus Nolan, menționând că biscuiții și gustările sărate au întâmpinat dificultăți la cumpărare.

„Apariția acestor gustări cu un conținut mai ridicat de nutrienți și a consumului de gustări cu scop specific a început să crească și să accelereze cu adevărat”, a spus Nolan.

Femeie care scanează cu telefonul eticheta unui baton. Imagine ilustrativă. Sursa: © Diego Vito Cervo | Dreamstime.com