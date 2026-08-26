Inteligența artificială ține economia pe linia de plutire. Datoriile și petrolul încearcă să o scufunde, spune șefa FMI

Întrucât economia globală se confruntă cu presiuni tot mai mari, șefa Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a avertizat că presiunile fiscale sunt în creștere, în timp ce scăderea inflației pare să-și piardă din avânt.

„Toate țările trebuie să abordeze provocările fiscale și să formuleze și să prezinte planuri credibile pentru a se asigura că datoria și deficitele lor se află pe o traiectorie sustenabilă”, a declarat Georgieva. „Băncile centrale trebuie să rămână pe deplin angajate în îndeplinirea mandatului lor de a asigura stabilitatea prețurilor”, a adăugat ea.

Șefa FMI a declarat că economia globală a demonstrat până acum rezistență în fața inflației persistente și a tensiunilor comerciale, parțial datorită investițiilor în inteligența artificială. Cu toate acestea, incertitudinile rămân ridicate, după cum o demonstrează creșterea randamentelor obligațiunilor și lipsa progreselor în reducerea inflației, a adăugat ea.

Totodată, a avertizat ea, criza energetică cauzată de războiul din Iran nu s-a încheiat, deși economia globală a rezistat șocului energetic mai bine decât se aștepta.

Creșterea economică globală „rezistă unor obstacole puternice generate de nivelurile ridicate ale datoriei, inflația persistentă și tensiunile comerciale. Până acum, a rezistat șocului energetic cauzat de închiderea Strâmtorii Ormuz mai bine decât ne temeam, datorită unei combinații de factori”, a declarat Georgieva.

Acești factori includ extracția rezervelor de petrol și gaze din multe țări, creșterea aprovizionării cu energie din regiunile din afara Golfului, reducerea cererii de energie, creșterea capacității de energie regenerabilă și trecerea, în unele regiuni, la producerea de energie pe bază de cărbune.

În același timp, investițiile în inteligența artificială din SUA mențin profiturile corporative și cheltuielile de consum la un nivel ridicat, în timp ce alte țări își intensifică construcția de centre de date și achizițiile de hardware pentru inteligența artificială, a continuat el, concluzionând: „Pe scurt, ne aflăm literalmente într-o luptă între șocul negativ al ofertei din Orientul Mijlociu și șocul pozitiv al cererii provenit din partea inteligenței artificiale.”

Printre riscurile la adresa perspectivei economice globale, Georgieva a menționat scăderea rezervelor de petrol și gaze pe măsură ce se apropie iarna în emisfera nordică, un fenomen sever El Niño care va exacerba insecuritatea alimentară și impactul inteligenței artificiale asupra stabilității financiare.

„Toate acestea nu lasă loc de automulțumire, iar acesta este mesajul meu principal. Nu ne-am descurcat rău, dar asta nu ar trebui să ne ducă la concluzia că «totul e roz»”, a spus ea.