Inteligența artificială va consuma mai multă apă decât un miliard de oameni până în 2030, avertizează un nou raport

Sisteme de ventilație pe acoperișul unui centru de date din SUA, FOTO: Jenny Kane / AP / Profimedia

Centrele de date pentru inteligența artificială vor consuma până în 2030 o cantitate de apă echivalentă cu necesarul de consum al 1,3 miliarde de oameni, potrivit unui nou raport al Institutului pentru Apă, Mediu și Sănătate al Universității Națiunilor Unite, citat de futurism.com.

Raportul publicat săptămâna trecută a constatat că impactul asupra mediului al dezvoltării infrastructurii și antrenării sistemelor de inteligență artificială este „evaluat sistematic în mod eronat”.

Cercetătorii spun că acest lucru se datorează faptului că analizele de până acum s-au concentrat în general pe emisiile de carbon generate de antrenarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni, ignorând în același timp amprenta mult mai amplă asupra consumului de apă și asupra utilizării terenurilor.

În realitate, subliniază raportul, aceste costuri inițiale de antrenare sunt depășite cu mult de costurile de inferență, adică de costurile asociate rulării modelelor pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor. Acestea reprezintă între 80 și 90% din consumul total de energie al inteligenței artificiale.

Amprenta hidrică provine din răcirea și alimentarea cu energie a centrelor de date, iar amprenta asupra terenurilor rezultă din infrastructura energetică și lanțurile de aprovizionare necesare construirii și operării acestora.

Raportul calculează că, dacă sunt adăugate aceste costuri de inferență, centrele de date care alimentează sistemele de inteligență artificială vor consuma până în 2030 aproximativ 945 de terawați-oră de electricitate – de trei ori mai mult decât consumul combinat de energie electrică al Pakistanului, Bangladeshului și Nigeriei.

Cele trei țări găzduiesc împreună peste 650 de milioane de locuitori.

Un paradox al creșterii eficienței modelelor AI

În ceea ce privește amprenta hidrică, „setea” de apă a inteligenței artificiale va necesita un consum de 9,3 trilioane de litri de apă – echivalentul necesarului anual minim de apă pentru toți cei 1,3 miliarde de oameni din Africa Subsahariană.

În mod paradoxal, creșterea eficienței energetice a inteligenței artificiale ar putea, de fapt, să îi mărească amprenta asupra mediului.

Kaveh Madani, coautor al raportului, a explicat într-un comunicat:

„Mulți oameni cred că amprenta asupra mediului a inteligenței artificiale se reduce pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește și procesele devin mai eficiente. Însă aceasta reprezintă doar o parte a imaginii de ansamblu. Inteligență artificială și energie mai eficiente și mai accesibile înseamnă o utilizare mai intensă a inteligenței artificiale, ceea ce face ca amprenta totală să fie mult mai mare decât economiile pe care le obținem prin câștigurile de eficiență”.