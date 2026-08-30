INTERVIU – Adrian Dică expune la Palatul Cantacuzino artă construită prin acumulare, accident și revenire asupra suprafeței

Adrian Dică, artistul român care în 2024 a făcut parte din Royal Academy Summer Exhibition, prezintă la București, în curtea Muzeului Național „George Enescu” – Palatul Cantacuzino, instalația de pictură „Seeds”, construită în jurul a douăsprezece lucrări din seria omonimă începută în 2016 și aflată dezvoltare.

Picturile de mici dimensiuni sunt plasate la nivelul solului, dispersate în spațiu asemenea unor semințe. Seria „Seeds” a fost începută de Adrian Dică în 2016 și continuă să se dezvolte. Formatul redus al lucrărilor este păstrat în instalație, iar modul lor de expunere transformă cele douăsprezece picturi într-un ansamblu care se construiește prin raportarea la spațiu și prin deplasarea privitorului.

Instalația poate fi vizitată în curtea muzeului, cu acces din Calea Victoriei, până în 8 septembrie și este posibil ca perioada să fie prelungită.

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