INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD

Planul lui Nicușor Dan era ca guvernul Tomac să pice în Parlament, iar Adrian Veștea să fie propunerea a doua, astfel încât să forțeze mâna partidelor să o voteze, de frica anticipatelor, spune sociologul și fostul consilier prezidențial de pe vremea lui Traian Băsescu, Sebastian Lăzăroiu, într-un interviu video pentru publicul HotNews.

Lucrurile s-au precipitat însă după ce președintele a aflat că Ilie Bolojan urma să propună un premier de la PNL, altcineva decât el însuși, care să conducă un guvern minoritar, fără PSD.

Lăzăroiu spune că lui Predoiu i se pregătește o funcție despre care se tot vorbește și este amânată o numire.

Cât despre Bolojan, fostul consilier prezidențial susține că acesta a fost marginalizat de ani de zile, pentru un motiv simplu: „Toți îl știau pe Bolojan că e inflexibil și riguros”.

– HotNews: Domnule Lăzăroiu, ce credeți că vrea Nicușor Dan să obțină de la PNL? A propus un premier, din rândul liberalilor, fără acordul PNL.

– Sebastian Lăzăroiu: – El vrea să obțină o coaliție pro-europeană cu cât mai mulți liberali. Adică să rupă o parte cât mai mare din PNL, ca să aibă un guvern stabil, cu PSD și UDMR. Probabil, ar fi vrut și USR, dar USR nu va intra în filmul acesta (n.r.- UDMR a decis între timp că nu va susține Guvernul Veștea)

Predoiu pregătit pentru SRI

– Dar de ce Adrian Veștea și nu Cătălin Predoiu, care a fost varianta vehiculată de la început?

– Eu cred că președintele l-a vrut Cătălin Predoiu, inițial, dar s-a temut că Predoiu nu e un om politic de foarte mare anvergură în partid. El e văzut ca un băiat bun, tehnocrat.

Veștea, în schimb, este cel care le-a dat bani (n.r.- primarilor liberali) cât a fost ministru la Ministerul Dezvoltării. Nu știu dacă e iubit în partid, dar sigur este apreciat. Predoiu nu putea face asta, nu are argumente. În schimb, Predoiu cred că are șanse să fie numit de Nicușor Dan la SRI, ca director civil. Eu așa simt că este traseul pregătit pentru el.

Guvernul Tomac trebuia să cadă în Parlament

– Deci avem această nominalizare care a apărut duminică dimineață, la scurt timp după ce Tomac și-a publicat programul de guvernare. Mulți se întreabă care era planul real?

– Eu am văzut că circulă multe speculații, dar fiind mai bătrân, știu cum se fac lucrurile astea. Planul a fost să se ia un premier din rândul liberalilor și să se creeze acolo o schismă. A fost planul chiar dinainte de moțiune și a fost băgat și Nicușor Dan în acesta.

Au fost două calcule:

1. Hai să împingem cât mai mult nominalizarea lui Veștea, ca să fie presiunea cât mai mare și să putem invoca urgența. Ați văzut că a început discursul „catastrofic”, că economia arată rău, că agențiile de rating urmează să se pronunțe pe 31 iulie… Și Nicușor Dan a tergiversat consultările.

2. Tomac era menit să cadă în Parlament. Era un premier de sacrificiu. Cred că știa și el asta. Traian Băsescu a spus că Tomac nu știa, dar, de fapt, încerca să-l salveze în fața acelor oameni pe care i-a chemat să facă parte din guvernul de tehnocrați.

Un guvern de sacrificiu de dinainte de a fi guvern

– Unii erau niște persoane recunoscute în domeniul lor de activitate.

– Da, el le spunea că guvernul va trece, că are numărul necesar de voturi, dar știa că nu e așa. Acest guvern trebuia să cadă. Era important să cadă pentru că Nicușor Dan urma să vină imediat cu soluția Veștea. Era o presiune suplimentară pe liberali, dar și pe UDMR, pentru că era a doua nominalizare și singurul scenariu posibil erau anticipatele.

„Bolojan urma să vină cu o soluție de premier. Nicușor Dan a aflat”

Acesta a fost calculul, dar lucrurile s-au precipitat și Nicușor nu l-a mai lăsat pe Tomac să ajungă în Parlament pentru că știa că după ce Tomac va cădea în Parlament, Bolojan va veni cu o soluție de premier și de guvern minoritar, iar premierul nu ar fi fost el. Nu știu cine, un apropiat, poate șeful Cancelariei, Mihai Jurcă, sau altcineva.

Dar Nicușor Dan a aflat asta și și-a dat seama că a pierdut tot jocul și, nu numai asta, dar Bolojan s-ar fi dus spre 70% încredere.

Pentru că Bolojan venea acum și spunea: „Uite, domnule, nu mă țin de scaun, aceasta este propunerea noastră”. Varianta lui Bolojan ar fi fost un guvern minoritar fără PSD. Ar fi avut șansa să obțină numărul necesar de voturi (n.r- 233) pentru că era a doua nominalizare și exista frica de anticipate.

”Nu era ceva personal. Acum este”

– Și de ce spuneți că Nicușor Dan nu a vrut să se materializeze acest plan? Nu era tot un guvern pro-occidental?

– Nicușor Dan este acum în logica „care pe care”. Dacă la început să-l dea jos pe Bolojan nu era ceva personal, acum este. Trebuie să arate că-l învinge pe Bolojan ca să meargă mai departe.

Dan s-a erodat „fără să facă nimic”

– Față de cine trebuie să facă această demonstrație? Poporul l-a ales deja, are un mandat de cinci ani.

– Pe mine ce mă îngrijorează cel mai tare, nu știu dacă și pe Nicușor Dan, este că el după un an este în sondaje între 15 și 20%, nu are mai mult. Nu o să se publice aceste sondaje pentru că trebuie protejat, dar stă foarte rău după un an de mandat.

Este ca un președinte aflat în al cincilea an de mandat, după ce a făcut reforme. Așa se întâmplă, te erodezi. Mai ales dacă prinzi, ca Băsescu, tăieri de salarii și pensii, creșteri de taxe și așa mai departe.

Și Iohannis a trecut prin pandemie, prin războiul în Ucraina, praf s-a făcut.

La fel arată și Nicușor Dan fără să facă nimic. El s-a detașat de Bolojan, nu plătește pentru ce a făcut Bolojan, dar e foarte grav ca șeful statului să aibă 15% după un an.

– Deci planul a fost ca acest guvern să treacă cu voturi de la PNL sau să rupă efectiv o bucată din PNL, după modelul UNPR?

– Da, dar în cazul UNPR, Băsescu nu l-a pus pe Gabriel Oprea premier. Prim ministrul a fost șeful PDL. Deci acum suntem într-o situație foarte specială. Chiar dacă se rup 15 parlamentari de la PNL și au și un premier, sunt prea puțini pentru a fi în situația UNPR.

Vine glaciațiunea externă pentru Dan

– De ce se teme Nicușor Dan?

– Se teme pentru că devine irelevant, iar asta se va vedea în curând și pe plan extern. Cei de afară știu ce se întâmplă aici. O să intervină o răceală. Cred că deja se vede această răceală a liderilor europeni.

– Am văzut că a lansat cineva pe Facebook întrebarea: oare cum este privit la Bruxelles acest atac al președintelui la PNL, în condițiile în care PNL face parte din Partidul Popular, care e cel mai important din UE?

– În PPE sigur nu e văzut bine. Contează mult grupul politic, dar Nicușor Dan nu are niciun grup politic, aceasta este drama lui.

Iar faptul că nu e relevant în peisajul politic al țării sale, fiind șeful statului totuși, se va vedea și în reacțiile instituțiilor.

Gândiți-vă că el este vulnerabil, nu doar la o suspendare, ci chiar la o demitere. Suspendarea o face Parlamentul, dar demiterea o votează poporul. Mâine, dacă se face un referendum pentru demitere, va trece pentru că vor vota, atât votanții AUR, cât și cei pe care i-a dezamăgit.

„Serviciile de informații îl recunosc pe șeful statului ca șef al lor”

– Mulți ar vrea să înțeleagă ce este în spatele acestei crize politice și citez din ce ați scris pe Facebook: „Ce variante are Nicușor? Să rămână un președinte fără puteri sau să împrumute puterea de la cei care o au? Nicușor coabitează cu sistemul, dar asta înseamnă să coabiteze cu PSD pentru că PSD este sistemul”. Descrieți-mi un pic sistemul.

– Nicușor Dan a venit fără niciun partid și fără să aibă o mare simpatie din partea populației. Să ne amintim că a câștigat mai mult pe un vot negativ, puțin a fost pe simpatie.

Deci nu avea nimic, și-a luat consilierii de la primărie, trebuie să înțelegem în ce situație era. A stat câteva luni și și-a dat seama că nu poate să aibă putere, decât dacă o cere de la cei care răspund la ordinele lui. Pentru că să știți că serviciile de informații îl recunosc pe șeful statului ca șef al lor.

„Aveți partid, domnule președinte? Nu aveți, nu? Avem noi un partid”

– Așa e în democrație…

– Poate la început s-a codit, dar pe urmă a vorbit cu ei, iar cei din servicii i-au explicat: „Aveți partid, domnule președinte? Nu aveți, nu? Avem noi un partid, sunt cei de la PSD, pe care i-am pus acolo în 2019 ca să scăpăm de Dragnea și de toată influența aia negativă.

Ei sunt ai noștri. Ei au oameni în toate instituțiile, la Curtea Constituțională, la Curtea de Conturi, la Consiliul Legislativ. Sunt oamenii lor care răspund și la ordinele noastre”.

PSD a fost pus sub tutelă, să zicem, în 2019 și a devenit brațul politic al SRI. Și mai erau și băieții ăștia din PNL. Aici Iohannis a încercat să facă un aranjament în care să adune ambele partide sub această cupolă controlată de servicii. Dar totul s-a spart la prezidențialele din 2024, când s-au anulat alegerile.

„E acolo o întreagă oligarhie care se ocupă de drenat resursele”

El a vrut asta, ca să nu mai riscăm, iar sistemului i-a convenit pentru că a zis: „OK, oamenii ăștia o să ne servească pe noi. Adică nu se vor atinge de pensiile noastre. Și nu se vor atinge de companiile de stat, care sunt buzunare și pentru noi”.

Adică nu sunt numai politicienii în companiile de stat, e acolo o întreagă oligarhie care se ocupă de drenat resursele.

Și probabil că și în cazul gap-ului de TVA (n.r.- diferența dintre suma din TVA calculată și cea încasată) pentru că acolo nu este altă explicație, decât că ANAF are niște linii roșii peste care nu trece.

„Vor să primească, de pildă, bani de la centru”

– Dar, totuși, PSD este un partid cu primari prin țară, care-și spun și ei cuvântul. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost decisă într-o ședință a PSD, în care au apărut sute de oameni din teritoriu..

– Nu contează atât de mult ce zice un primar sau un consilier. Adică noi ne imaginăm că dacă ei sunt în partid știu multe. Sunt mai degrabă o masă de manevră și nu vor decât să fie realeși. Vor să primească, de pildă, bani de la centru.

Și dacă li se spune „Bolojan nu vă mai dă bani de la centru”, ei zic: „ok, hai să-l dăm jos pe Bolojan”. Nu toți sunt ca Toma de la Buzău (n.r.- Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului) care a înțeles despre ce este vorba.

Bolojan a fost marginalizat

– Spuneți despre acest sistem de care aparține PSD, dar Bolojan este altfel?

– Bolojan a fost marginalizat tot timpul. Amintiți-vă că pe vremea lui Iohannis au încercat să-l împingă spre București, de la acolo de la Oradea, dar Iohannis nu l-a vrut deloc.

Bolojan a vrut să facă pasul către politica centrală, a avut această ambiție, dar a fost marginalizat.

Se știe în PNL că Iohannis nu l-a dorit pe nicăieri prea aproape de funcțiile din partid și din guvern. Că toți îl știau pe Bolojan că e inflexibil și riguros.

El și la guvernare a procedat corect când a zis să nu facem excepții, chiar dacă e vorba de mămicile cu copii și așa mai departe. Pentru că dacă deschizi o ușiță toată lumea vrea să mai deschizi o ușiță și încă una și așa mai departe. Și nu reușești să faci nimic.

– Excepții de la taxare există în toată lumea.

– El nu a gândit așa. A zis că dacă începem acum reforma, o facem pentru toți, timp de un an, doi trei, și sigur o să urmeze și excepțiile. Trebuie să dai semnalul că ești hotărât. Dacă cedezi într-un loc o să vină și profesorii sau alții care o să ceară excepții.

„Administrația SUA e aproape privatizată: Vrei să-ți strângă Trump mâna? Ce ai de dat?”

– Aceste două persoane, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, au ajuns împreună la putere. Nicușor Dan a promis că premierul va fi Bolojan…

– A fost presiunea publică, cred că avea niște dubii de la început cu Bolojan. În ceea ce privește mărirea TVA, lumea nu-și mai amintește că, în iulie anul trecut, Bolojan făcuse un plan ca să crească TVA în octombrie. Voia să împingă mai departe măsura. S-a dus la cei de la Comisia Europeană care au râs de noi și au zis „nu, măriți TVA de la 1 august pentru că ne mințiți de trei ani și aveți nevoie de bani la buget.”

Nicușor Dan știe asta. Oricum cred că ruptura are legătură și cu contractele dubioase cu Statele Unite, centrala nucleară de la Doicești sau Coridorul Verde. Cred că sunt și altele, în realitate tunuri promovate de un lobby fără de care Nicușor nu va ajunge în biroul lui Trump.

Cine urmărește acum politica americană, declarațiile lui Trump, vede că ei nu se mai ascund. Administrația e aproape privatizată și se face lobby în diferite țări și toți vin și te întreabă: „Vrei să-ți strângă Trump mâna? Ai ceva, un proiect? Zi, ce ne dai: minerale rare, acces la resurse de petrol”. Nimeni nu mai ajunge la Trump, mai ales dacă ești o țară mică, fără… să-i zicem peșcheș.

E la fel ca în cazul Bechtel, când am intrat în NATO și am semnat acel contract nefericit care ne-a costat cel puțin un miliard.

Și Bolojan s-a uitat pe aceste contracte și a văzut că nu sunt rentabile. El se uită ca un contabil la aceste lucruri. Totuși, cred că cineva i-a explicat în particular, poate chiar Nicușor Dan: „Domnule Bolojan, noi trebuie să facem asta, ca să ajung la Washington să sprijinim cauza noastră”.

Și cred că Bolojan nu a vrut pentru că vedeți că el invocă tot timpul costurile reputaționale: „Când termini mandatul trebuie să ieși pe stradă și să nu-ți fie rușine”.

Problema Bechtel a rămas agățată de Năstase. Și Bolojan nu vrea să pățească la fel.

– Dar pe altă parte, Bolojan nu trebuia să urmărească și el interesul României? De ce s-a încăpățânat?

– Da, așa e el. A deschis prea multe fronturi. Și-a pus foarte multă lume împotrivă.

„Viitorul partid al sistemului va fi AUR”

– Această alianță între Nicușor Dan și PSD cine a inițiat-o?

– A fost oferta serviciilor: nu aveți un partid, acesta este partidul nostru. Să vă dau un exemplu: PSD are patru oameni la Curtea Constituțională. Nicușor Dan a numit o persoană absolut onorabilă la Curte și se părea că se face acolo o majoritate pro prezidențială, pro-reforme (n.r. – numărul judecătorilor CCR este 9). Dar PSD a dovedit că un singur om poate să blocheze o lege sine die. În cazul reformei pensiilor magistraților, un om nu a venit la serviciu și nu s-a mai putut ține ședința. Și apoi au deblocat-o ca să-i arate cât de ușor se poate face.

Marea problemă este că PSD, deși este încă primul partid în Parlament, este acum la 13-14 % în sondaje. PSD a pierdut definitiv electoratul care acum este la AUR. Și dacă la viitoarele alegeri nu ia mai mult de 15%, le va scădea dintr-o dată influența în stat. Oamenilor pe care i-au numit în diferite instituții o să le expire mandatele. După părerea mea viitorul partid al sistemului va fi AUR.

„În 2019, Dragnea putea realmente să deraieze parcursul României”

– Sistemul trebuie să aibă un partid al lui. Nu știu cât de democratic este ce spuneți dumneavoastră. Pare totuși că mai contează și rezultatele alegerilor.

– Când nu ai un șef civil acolo ce să zici? În 2019, Dragnea putea realmente să deraieze parcursul României. El voia model FIDESZ, intuise de atunci cum e cu suveranismul avea acest plan, pe lângă cel de a scăpa de închisoare. El voia să controleze tot: presa, instituții și așa mai departe.

Ăștia s-au speriat foarte tare. Și au zis că nu mai pot risca cu PSD, care avea genul acesta totalitar, voia să ocupe tot, și au zis: „trebuie să-i punem sub control.” Și după ce Dragnea plecat la închisoare, oameni precum Ciolacu, Grindeanu, Neacșu, Manda, despre care Dragnea știa că sunt oamenii serviciilor, au preluat partidul.

Și i-au făcut un mare serviciu lui Iohannis și au împins-o pe Viorica Dăncilă să candideze. Iohannis nici nu mai trebuia să-și facă campanie. Și deși ei aveau guvernul, l-au lăsat pe Orban premier. Și a venit pandemia și a stricat tot momentul. Așa a început punerea sub tutelă a PSD.

Este unirea cu Moldova marele proiect ascuns al lui Nicușor Dan?

– De ce credeți că marele proiect pe care-l urmărește Nicușor Dan ar avea legătură cu unirea dintre Republica Moldova și România?

– M-am întrebat care-i motivul pentru care Nicușor Dan insistă atât de mult să ajungă în Biroul Oval.

– Securitatea e cel mai la îndemână răspuns.

– Care securitate? Trump își retrage mare parte din trupe și se vede clar că nu face niciun fel de concesie. Deci are un plan de retragere de aici și își mută atenția pe zona Asia-Pacific. A spus clar că Europa trebuie să se descurce singură. Și noi ce credem, că dacă ne ducem la Trump, el o să zică: „nu, pe România o apărăm”? Nu stă în picioare.

Deci de ce ar face Nicușor Dan jocul acesta și să-i mai enerveze și pe europeni? Și m-am gândit că trebuie să fie ceva mai mare.

– Și care ar fi argumentele pentru varianta cu unirea cu Republica Moldova?

– Pentru că s-au schimbat brusc declarațiile despre unire. Înainte era tabu să auzi acest subiect din gura unor oficiali din Moldova sau România, iar acum vorbesc cu lejeritate și Maia Sandu și Bolojan și așa mai departe.

Nu cred că este un plan scris, dar există o analiză care arată că există o fereastră de oportunitate care se deschide până în 2030 ca să se producă această unire. Noi am avut această fereastră și în 1991, când s-a destrămat URSS, dar am ratat-o.

De ce această oportunitate acum? Pentru că vom avea o pace între Rusia și Ucraina, Ucraina devine parte a vestului, iar Moldova o enclavă de care Rusia nu se mai poate apropia.

Al doilea argument este că avem o conducere prietenoasă la Chișinău.

„Unirea se poate face prin două referendumuri”

– Și foarte mulți dintre cei care conduc Moldova sunt cetățeni români.

– Exact. Sunt oameni care și-au primit buletinele la timp și pașapoartele. Nu știu dacă va fi nevoie de un ciclu electoral sau mai mult. Și, trei, s-a dat verde pentru aderarea Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană.

Unirea se poate face prin două referendumuri, trebuie să fie o majoritate de acord, în ambele țări. A fost un referendum pentru aderarea la UE care a arătat că moldovenii au ieșit de sub mirajul Moscovei.

E posibil ca la sfârșitul acestui deceniu să le prezinți moldovenilor: „uite, aveți o scurtătură, dacă vă uniți cu România, sunteți în Schengen a doua zi, în euro și așa mai departe”.

Sigur, sunt o grămadă de complicații, Transnistria, Găgăuzia, dar nu cred că sunt insurmontabile.

E clar că Nicușor Dan are acest proiect în minte și probabil chiar speră să-i aducă cel de-al doilea mandat.

– Acum în ce fază suntem?

– În faza în care se pregătesc oamenii, se discută deschis despre subiect.

„După părerea mea, va fi onorabilizat până în 2030”

– Dar unirea este și subiectul AUR. Chiar așa se cheamă partidul, Alianța pentru Unirea Românilor.

– Exact, mulți din AUR sunt unioniști, dar nu toți. Unii pun Moldova și Ucraina în același coș, Dar Simion va avea probleme să joace împotriva unui asemenea referendum. Iar Nicușor Dan speră probabil să ia cel puțin o parte din acel electorat al AUR prin acest proiect cu Republica Moldova.

Oricum, AUR, după părerea mea, va fi onorabilizat până în 2030. Pentru că noul partid al sistemului va fi AUR.

– Dar cum se poate face această „onorabilizare”. Ei în continuare spun aceleași lucruri.

– Dar PSD în vremea lui Dragnea vorbea despre aceleași lucruri, cum e AUR acum, despre Uniunea Europeană, despre Soros…Și treptat nu au mai vorbit despre aceste lucruri. Așa se va întâmpla și cu AUR.