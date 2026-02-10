Mutarea făcută de un judecător CCR înainte de ședința Curții pe pensiile magistraților, decizie blocată de două luni

Potrivit regulamentului de funcționare a CCR, deciziile nu pot fi luate fără prezența unui judecător care a participat la dezbateri. Dar în această situație se va afla miercuri CCR, a aflat HotNews, pentru că judecătorul constituțional Gheorghe Stan a intrat în concediu. Stan va lipsi de la ședința de miercuri pe legea Guvernului Bolojan care reduce pensiile magistraților și crește vârsta de la care se pot pensiona și asta va duce la o nouă amânare.

Curtea Constituțională se va reuni miercuri, 11 februarie, într-o ședință în care este așteptată să se pronunțe pe reforma pensiilor magistraților, după patru amânări.

Surse din CCR au declarat pentru HotNews că judecătorul Gheorghe Stan și-a luat concediu.

Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale prevede, la articolul 17, alineatul 2:

„În cazul în care nu sunt prezenți toți judecătorii care au participat la dezbateri sau în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, republicată, pronunțarea asupra cauzei va fi amânată pentru o dată ulterioară. Amânarea va fi consemnată într-o încheiere redactată de magistratul-asistent, cu indicarea motivului care a determinat această măsură”, prevede articolul 17, alineatul 2.

Judecătorul Gheorghe Stan nu a putut fi contactat – nu a răspuns nici la telefon, nici întrebărilor scrise trimise de HotNews. Redacția a încercat să o contacteze și pe președinta Curții, Simina Tănăsescu. HotNews a cerut și de la CCR un punct de vedere oficial. În momentul în care îl vom primi, îl vom publica.

Decizia pe pensiile magistraților a fost amânată deja de patru ori

Legea care prevede reforma pensiilor magistraților a ajuns la CCR după ce a fost contestată de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

La prima ședință CCR, din 10 decembrie 2025, judecătorii constituționali au amânat luarea unei decizii. Ulterior, la ședința din 28 decembrie, patru judecători, toți propuși de PSD – Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga – au părăsit ședința, astfel că nu s-a mai putut lua o hotărâre.

În 29 decembrie, când ședința a fost reluată, cei patru judecători care cu o zi înainte părăsiseră sala nu s-au mai prezentat deloc.

Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, cei patru judecători CCR care au boicotat ședința din 29 decembrie au transmis ulterior un comunicat comun în care susțin că absența lor de la ședință „nu a însemnat un blocaj al activității Curții, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcționare și a cadrului legal care guvernează activitatea” CCR.

Pe 16 ianuarie, Curtea Constituțională a anunțat că a decis amânarea ședinței, după ce au fost depuse noi documente, iar judecătorii constituționali trebuie să le analizeze.

Cine este Gheorghe Stan

Gheorghe Stan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

A fost procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), între ianuarie și iunie 2019, înainte de a fi numit în funcția de membru al Curții Constituționale prin decizia Camerei Deputaților la propunerea PSD.

El a ocupat funcția de inspector șef adjunct al Inspectiei Judiciare în perioada 2012-2019.