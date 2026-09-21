INTERVIU Avocata confirmă că acesta e cazul DIICOT vs Georgescu: „Banii nu au fost recuperați nici în ziua de azi” / Totul a pornit într-o mănăstire

Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT luni dimineață și condus la audieri. Conform comunicării oficiale a Parchetului, procurorii investighează un caz de înșelăciune. HotNews a discutat cu unul dintre avocații din dosar.

Perchezițiile DIICOT desfășurate luni dimineață, 21 septembrie 2026, acasă la Călin Georgescu și alți apropiați ai acestuia vizează ancheta privind înșelăciunea reclamată de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, a confirmat luni într-o discuție cu HotNews avocata lui Leu, Maria Florea.

Avocată: „S-au depus eforturi pentru recuperarea banilor”

„Persoana vătămată în acest caz este societatea domnului Răzvan Leu, nu o persoană fizică. În toată această perioadă s-au făcut demersuri, s-au depus eforturi pentru recuperarea banilor, însă fără niciun rezultat. Banii nu au fost recuperați până în ziua de astăzi”, a explicat, pentru HotNews, avocata Maria Florea, de la Baroul București, cea care îl reprezintă pe omul de afaceri Răzvan Leu.

Avocata a precizat că e la poliție, în audieri în alt caz, vorbind cu redacția într-o pauză.

Conform legii din România, asemănătoare în acest punct cu cea a aproape tuturor statelor, furtul sau înșelăciunea la adresa patromoniului companiilor, nu doar a persoanelor, este infracțiune.

„A plătit în două tranșe”

Florea îl reprezintă pe omul de afaceri Răzvan Leu. Leu l-a reclamat pe Călin Georgescu la DIICOT.

”Leu a plătit banii în două tranșe la finalul lui 2021. Undeva, prin vara lui 2022 și-a dat seama că a fost păcălit”, a explicat avocata Florea.

Avocata a precizat că de când și-a dat seama că a fost înșelat, Leu a avut mai multe încercări de a obține restituirea banilor pe cale amiabilă. Când toate încercările de mediere au eșuat, a mers la DIICOT.

Întâi la DNA. Avocata spune de ce. Date financiare din Elveția, Italia și UK

În investigarea cazului, procurorii DIICOT au solicitat sprijin, privind datele financiare, autorităților din Elveția, Italia și Marea Britanie, au precizat, pentru HotNews, surse judiciare.

Inițial, Leu a depus plângerea la DNA, pe 31 ianuarie 2024. Motivul pentru care a mers omul de afaceri la DNA?

„Pe 31 ianuarie 2024 plângerea a fost depusă la DNA, în considerarea faptului că Ion Negoescu era ofițer Europol activ la data faptelor”, a precizat avocata Florea în discuția cu HotNews.

De la DNA dosarul a fost trimis la DIICOT.

Omul de afaceri buzoian a pus la dispoziția anchetatorilor mai multe mesaje purtate pe WhatsApp atât cu Călin Georgescu cât și cu alte două persoane implicate: Ionel Rusen și Ion Negoescu.

Prima întâlnire Georgescu – Leu a avut loc într-o mănăstire

„Trebuia să văd eu asta mai de mult, să nu te amestec în povestea asta cu final tragic” sau „povestea lui este cu final tragic, o să-l marginalizeze toți, și la ce orgoliu are, o să sufere cumplit” sau „mai devreme sau mai târziu trebuie să reușesc să-ți recuperez banii”, sunt mesajele trimise de Ion Negoescu către Leu.

Negoescu apare și el în dosar, ca parte din grupul lui Georgescu, susțin procurorii. Negoescu a intermediat discuțiile. Prima întâlnire Georgescu – Leu a avut loc într-o mănăstire.

Mesaj Călin Georgescu către omul de afaceri: „Se rezolvă”

Viramentul sumei de 1,1 milioane de euro de la Leu către banca indicată de Călin Georgescu a avut loc în 2021. Despre caz a scris în 2025, pe larg, jurnalistul de investigații Mihai Munteanu, de la publicația Captura. El a susținut că legătura a fost făcută printr-o firmă fondată în Elveția de o rețea a spionajului Federației Ruse, firmă conectată la Călin Georgescu.

De când a avut loc afacerea, omul de afaceri Răzvan Leu a încercat să-și recupereze banii. El a dat banii, dar creditul nu l-a luat niciodată. L-a apelat pe Georgescu, cel despre care Leu susține că i-a garantat mecanismul.

Între iunie – octombrie 2023 s-au intensificat mesajele dintre cei doi. Însoțite de ordinele de plată, mesajele au fost publicate în 2025 de Antena 3 și de Digi24.

Conform mesajelor, în 19 iulie 2023, Călin Georgescu i-a transmis o asigurare lui Leu în care îi spunea că „se rezolvă”.

Ulterior i-a transmis un document financiar și mesajul „executat” și să aibă răbdare până a doua zi.

În 20 iulie, Georgescu i-a transmis afaceristului că „va dura câteva zile”.



Banii nu au ajuns. Nouă zile mai târziu, în 29 iulie, Călin Georgescu îi transmite încă o dată afaceristului că transferul se va face pe 2 august, de această dată.

Leu către Georgescu; „Nu au intrat”

În 9 august 2023, Răzvan Leu îi dă un alt mesaj lui Călin Georgescu prin care acesta îi transmite că nu a primit banii.

„Sun și revin”, l-a asigurat Georgescu, revenind ulterior cu un alt mesaj: „Totul este bine astăzi este intrat, clar!”.

Câteva ore mai târziu, afaceristul Leu îl anunță pe Georgescu că „nu au intrat” banii.

În12 august 2023, Călin Georgescu îi transmite afaceristului că „am toată siguranța că se va rezolva”.

Pe 23 august 2023, afaceristul îi amintește încă o dată lui Georgescu că „nu a intrat nimic”.

Mesajele au fost confirmate de avocata Maria Florea. „Sunt reale”, a precizat avocata.





