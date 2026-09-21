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Actualitate

INTERVIU Avocata confirmă că acesta e cazul DIICOT vs Georgescu: „Banii nu au fost recuperați nici în ziua de azi” / Totul a pornit într-o mănăstire

Simona Voicu
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Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT luni dimineață și condus la audieri. Conform comunicării oficiale a Parchetului, procurorii investighează un caz de înșelăciune. HotNews a discutat cu unul dintre avocații din dosar.

  • Procurorii au cerut și au primit date financiare din  Elveția, Italia și Marea Britanie, conform informațiilor HotNews. De ce cazul ajunsese întâi la DNA, cu aproape un an înainte de alegerile din decembrie 2024?
  • Călin Georgescu nu a comentat niciodată în mod specific acest dosar. El a încadrat, generic, toate problemele sale cu justiția la mari nedreptăți care i se întâmplă.
  • Cum a început afacerea.
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