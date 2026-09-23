INTERVIU „Bolojenistul” din PSD spune care e „următorul pas” pentru Grindeanu. „Desemnarea lui Mureșan a fost făcută degeaba”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, considerat „bolojenistul” din PSD, susține că desemnarea lui Siegfried Mureșan a venit prea târziu și a fost făcută „să cadă”.

Planul președintelui Nicușor Dan „este peste inteligența mea, cel puțin, și peste inteligența noastră, pentru că nu mai înțelege nimeni nimic”, afirmă Toma.

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„Această desemnare a fost făcută pentru următorul pas”

HotNews: Dumneavoastră cum ați văzut desemnarea lui Siegfried Mureșan după atâtea luni de negocieri?

Constantin Toma: O desemnare întârziată, care este făcută să cadă, din păcate. Nu știm ce va urma, dacă domnul președinte Nicușor Dan nu arată pisica, în sensul în care să le spună domnilor șefi de partide că vor urma alegeri anticipate, dacă nu va fi ales Siegfried Mureșan ca viitor prim-ministru.

Deci această desemnare a fost făcută degeaba și a fost făcută probabil pentru următorul pas care înseamnă Grindeanu – George Simion.

– Credeți că președintele a avut un plan? E un joc?

– Pare un plan. Este peste inteligența mea, cel puțin, și peste inteligența noastră, pentru că nu mai înțelege nimeni nimic. Dumnealui a anunțat de la New York că mai există încă o formulă magică în afara formulei PSD-AUR. Nu știm care e aia.

„Partidul este anchilozat”

– Dumneavoastră simțiți că există o presiune de la colegii din teritoriu asupra lui Sorin Grindeanu ca să facă pasul ăsta? Am mai auzit lideri din partid care spun că dacă ușa e închisă pe partea dreaptă, ar trebui să încerce cealaltă variantă.

– Este foarte complicat. Am mai spus-o și mi-am asumat chestia asta. Partidul este anchilozat. Practic, și la centru, și în teritoriu conducătorii partidului au locurile foarte bine consolidate, sunt foarte legați între ei și este complicat să-i mai miști. Nici nu se poate până la viitoarele alegeri, anticipate sau la termen.

Cred că această schimbare așteptată, restructurare în PSD, nu se va putea face decât dacă ar interveni o calamitate în partid, respectiv să ia sub 10%.

„Ce îi impunem noi lui Mureșan sună foarte aiurea”

– Pentru că sunteți de mulți ani în PSD și cunoașteți partidul, credeți că există vreun scenariu, totuși, în care PSD sau anumiți parlamentari din PSD să voteze guvernul?

– Acest risc nu există din punctul de vedere al lui Grindeanu. Spune că suntem de acord cu acest Siegfried Mureșan, dar să se angajeze că va respecta ce îi impunem noi.

Dar ce îi impunem noi sună foarte aiurea, în sensul că anul viitor să se mărească bugetul, adică să se indexeze salariile și pensiile cu inflația care ar însemna, după calcule specialiștilor, vreo 27 de miliarde de lei, care înseamnă peste 5 miliarde de euro bani pe care nu îi avem.

Deci creezi așteptări oamenilor. Probabil spusele domnului Grindeanu vin gândindu-se dumnealui și cei care sunt pe lângă dumnealui că ar putea fi și alegere anticipate și atunci este bine să arunci nada pentru alegătorii și simpatizanții PSD.

„Ne mărește pensia, ne mărește salariul pe zona bugetară și e bine să plece Bolojan, USR și UDMR pentru că nu ne vor da acești bănuți”. Dar acești bani nu mai sunt, trebuie să plecăm de la această realitate. Pe aceste două zone PSD are cei mai mulți electori.

„PSD e sub 15%, după părerea mea”

– Ar fi partidul, în acest moment, pregătit pentru alegere anticipate?

– PSD nu. Chiar dacă Sorin Grindeanu se auto-încurajează. PSD, în momentul ăsta, după părerea mea, este sub 15%, chiar dacă domnul Claudiu Manda a anunțat că e partidul pe creștere. N-au făcut decât să oprească absolut tot, inclusiv cu legea asta a salarizării unitare, și am pierdut iar niște bani. Trebuie să ai și echitate în salarizare în sistemul bugetar, pentru că nu există în acest moment.

– Ce credeți că ar însemna un guvern PSD-AUR sau un Guvern PSD susținut de AUR din Parlament? Știm deja că la nivel local există genul ăsta de alianțe între PSD și AUR.

– Așa există și între PSD și USR, dar una este guvernul, alta este în teritoriu. Problema este la guvernare și când spun la guvernare mă gândesc la credibilitatea noastră pe care o vom avea în fața creditorilor, în fața Comisiei Europene, în fața investitorilor, până la urmă. Toată lumea, inclusiv în Statele Unite, am înțeles la întâlnirea dintre domnul președinte și investitorii americani, au vorbit și americanii tot despre incertitudinea asta politică din România care ține de prea mult timp.