INTERVIU Ce a răspuns Nicușor Dan despre analizele sale de sănătate, când i s-a spus că în ultimele luni a părut obosit și stresat

Să fii președintele unei țări e una dintre cele mai solicitante munci posibile pe care o poate face un om. Președinții care ocolesc problema sănătății lor o fac pe propriul lor risc și pe al nostru. De aceea, HotNews l-a întrebat pe Nicușor Dan, după mai multe apariții în care a apărut vizibil obosit, cum se simte, dacă și-a făcut analizele, dacă există proceduri medicale pentru președintele României și dacă s-a supus acestora.

Președintele a răspuns la mai multe întrebări pentru publicul HotNews.

În privința generalului Pahonțu, care a fost în stradă, parte a aparatului de represiune antidemocratic, în noaptea când 50 de oameni au murit, Nicușor Dan continuă să-l apere pe șeful SPP și să spună că „sunt edificat”. Președintele susține că dacă vor apărea informații noi „sunt gata să mă uit la ele”.

În cazul Călin Georgescu, președintele a spus că perspectiva diferită a procurorului și a judecătorului arată că „nu este un sistem care trage de toţi magistraţii şi-i pune să decidă după cum vrea acest sistem”.

La finalul vizitei de la New York, unde a participat la ședințe ONU, dar și la alte evenimente, Nicușor Dan a acordat fiecăruia dintre cei 10 jurnaliști români câte un scurt interviu.

HotNews: Domnule preşedinte, e ceva ce vă surprinde în funcţia de preşedinte? Ceva la care nu v-aţi aşteptat până acum?

Nicuşor Dan: Da. Cantitatea foarte mare de muncă pe extern. Am socotit că, într-un an şi patru luni de mandat, am făcut vreo 35 de deplasări externe. Şi asta înseamnă pregătire, timp care evident că e luat din politica internă, unde sunt foarte multe lucruri de făcut.

„Nu am făcut analize medicale din momentul în care am preluat funcția”

– Apropo de întrebarea de mai devreme: e o temă care se discută des în ţările democratice; la noi este un tabu, deşi n-ar trebui. Este vorba de sănătatea şefilor de stat. Când sunteţi preşedinte, este important. Din apariţiile publice din ultimele luni, păreţi obosit, dacă nu chiar stresat. E o întrebare umană: cum vă simţiţi?

– Mă simt foarte bine. Numai că, dacă vă uitaţi la apariţiile mele după diferite formate multilaterale, în special Consilii Europene, de obicei, interacţiunea cu presa este cam după 10-12, uneori 14 ore de discuţii pe subiecte concrete. Şi evident că eşti obosit la sfârşit.

– Dar există proceduri periodice în privinţa stării de sănătate a preşedintelui? Se fac analize, controale medicale regulate?

– Nu am făcut analize medicale din momentul în care am preluat funcţia. Am tot amânat pentru momente mai liniştite.

„Pe punctele mari, consider că m-am ţinut de mandat”

– Domnule preşedinte, într-un discurs susţinut pe 11 mai 2025 în Piaţa Victoriei, le-aţi spus oamenilor veniţi să vă susţină că „o să încerc să fiu la înălţimea aşteptărilor voastre”. Credeţi că până acum v-aţi îndeplinit această promisiune?

– Evident că, fiind fiinţe înzestrate cu conştiinţă, fiecare dintre noi are propria evaluare şi propriile reproşuri pe activitatea pe care o are. Dar, în linii mari, am încercat să mă ţin de mandatul pe care oamenii mi l-au dat. Bineînţeles că nişte lucruri puteau să fie făcute mai devreme, altele mai târziu. Ordinea de priorităţi niciodată nu o poţi estima cu precizie. Dar, pe punctele mari, consider că m-am ţinut de mandat.

Ce înţelege preşedintele din dosarul lui Călin Georgescu

– Pe 18 mai, 829.000 de oameni v-au votat în plus faţă de contracandidatul dumneavoastră. Credeţi că astăzi le-aţi mai primi votul?

– Dacă ar fi un vot, el ar trebui să fie precedat de o campanie electorală, în care să explicăm tot ce s-a întâmplat. Nu vreau să fac estimări de felul ăsta. Ce vreau să spun este că am luat foarte în serios mandatul pe care mi l-au dat oamenii. Foarte în serios.

– O situaţie care-i preocupă pe mulţi oameni din ţară: Călin Georgescu a fost eliberat după ce a fost reţinut. Consideraţi că eliberarea lui Călin Georgescu poate fi un eşec al justiţiei?

– Nu cred, nu cred. În primul rând, controlul judiciar este tot o formă de restrângere a libertăţii. Ce înţeleg eu, fără să cunosc dosarul, este că un magistrat, procurorul, a apreciat că trebuie să fie o formă mai înaltă de restrângere a libertăţii. Altul, judecătorul de la Tribunal, o formă mai restrânsă. Şi, cu ocazia asta, s-a şi văzut că nu este un sistem care trage de toţi magistraţii şi-i pune să decidă după cum vrea acest sistem.

Despre cazul Lucian Pahonţu

– Dumneavoastră, domnule preşedinte, mai ştiţi vreun stat din UE în care şeful unui serviciu să strângă 20 de ani în funcţie?

– Nu m-a preocupat asta. Pe mine mă preocupă funcţionarea instituţiilor şi, în opinia mea, SPP este o instituţie care funcţionează, în toată interacţiunea pe care am avut-o cu ei.

– Dar ce-l face de neînlocuit pe domnul Lucian Pahonţu, şeful SPP?

– Este o persoană în funcţie. Este o persoană în funcţie de conducere a unui serviciu care funcţionează. Şi sunt multe, multe, multe alte probleme de rezolvat în România, pe lucruri care nu funcţionează. De exemplu, strategia energetică sau lupta împotriva evaziunii fiscale, care au prioritate faţă de această evaluare.

– Aţi avut o discuţie cu domnia sa? Aţi vorbit şi despre acuzaţiile cu privire la plagiatul din teza de doctorat?

– Am avut o discuţie pe acuzaţia serioasă, aşa cum părea din titlu (titlul articolului Recorder, n.r.), pe participarea la Revoluţie. Sunt edificat. După cum am avut o discuţie despre 13-15 iunie. Sunt edificat. Evident, dacă apar alte dovezi, sunt gata să mă uit la ele. Dar, cu datele pe care le am, sunt edificat.