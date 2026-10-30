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Economie

INTERVIU „Ce-mi oferă mie România pentru a veni aici?” Un economist explică la ce ar trebui să se uite noul guvern ca să atragă investitori

Dan Popa
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România a primit, în ultimii cinci ani, cel mai mare val de bani europeni din istoria ei. Cu toate acestea, economia a crescut, în medie, cu doar aproximativ 1% pe an.

Pentru Laurian Lungu, cofondator al think tank-ului Consilium Policy Advisors Group, aceste  lucruri spun aproape tot. „Asta îți arată că economia reală stă mult mai rău. Pentru că fără aceste fonduri, cine știe unde am fi fost”, spune economistul, într-o discuție cu HotNews. 

  • Economistul spune că România se află în fața unui „perete fiscal”, iar acum guvernul ar trebui să aibă în vedere trei lucruri pentru a atrage investițiile.

Evaluarea economistului vine într-un moment-cheie: noul guvern condus de Luca Niculescu a primit votul Parlamentului, după aproape șase luni de criză politică, iar agențiile de rating vor reevalua România la începutul lui 2027.

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