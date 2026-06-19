INTERVIU Tomac povestește cum președintele Nicușor Dan și el și-au dat seama că nu se vor strânge voturile din cauza „poziției inflexibile a PNL”. Cum a fost ales Veștea „după câteva ore”

HotNews a avut un dialog amplu cu Eugen Tomac, premierul desemnat care și-a depus mandatul: despre situația la zi, despre afacerile imobiliare ale lui Adrian Veștea, despre chemarea lui Ciucu la DNA și despre decizia Tribunalului Ilfov în cazul PNL.

Eugen Tomac afirmă că efectele crizei politice „se simt în buzunar”. Asta după ce „Oamenii au făcut un efort anul trecut pentru a rezista acestui șoc fiscal pe care l-a făcut guvernul prin măsurile pe care le-a adoptat”.

”Niciodată PNL nu mi-a spus nu te vom susține”, relatează Tomac.

Tomac povestește cum a fost ales Adrian Veștea, „în câteva ore”, după ce președintele a anticipat că prima propunere de guvern nu va strânge o majoritate în Parlament.

Iar absența majorității, susține Tomac, a venit din cauza liberalilor: „Poziția inflexibilă a PNL ne-a făcut să credem că există și această premisă pe care trebuia să o luăm în calcul și anume de a nu întruni voturile necesare”.

Ce i-a spus, în discuția lor, Tomac lui Veștea despre calculele legate de voturi și ce speră consilierul lui Nicușor Dan că se va întâmpla în continuare

-Domnule Eugen Tomac, cum este văzută la Cotroceni apropierea lui Adrian Veștea de AUR? E drept, public, președintele când este întrebat de această asociere, spune că e treaba premierului să-și facă majoritatea.

-Nu voi face aprecieri cu privire la modul cum evaluează președintele negocierile privind formarea guvernului.

Nu rămâne decât să sper că va reuși să convingă Parlamentul să-i acorde încrederea și să avem cât mai rapid un guvern. Fiecare zi în care nu avem un guvern înseamnă instabilitate, insecuritate și o Românie vulnerabilă. Este esențial să depășim acest moment pentru că el nu ține de disputa politică.

Ține de consecințele pe care le produce lipsa de predictibilitate pentru statul român în relația cu partenerii externi, cu instituțiile financiare și cu cetățenii români care sunt destul de îngrijorați cu privire la perspectiva pe care o avem ca țară.

Cred că în momentul de față cel mai important lucru este să renunțăm la jocul politic și să ne concentrăm pe o soluție care să deblocheze această situație tensionată pe care evident că nu ne-o dorim.

Tomac spune că el nu a discutat cu AUR

-Dar dvs personal ați discutat cu AUR sau cu SOS?

–Nu am avut niciodată, nici direct, nici indirect, discuții cu aceste partide.

-Și cum vedeți disponibilitatea domnului Veștea de a negocia cu AUR?

-Nu cunosc dacă a discutat sau discută cu partide cu care eu nu am vrut să intru în contact. Ce pot să vă spun? Că pentru mine a fost extrem de important să mențin o linie cât se poate de clară și de transparentă în ceea ce privește formarea majorității.

Cum va acționa și cum va proceda domnul Veștea, știe domnia sa cel mai bine. Ceea ce îmi doresc însă este ca România să iasă din această criză politică. Pentru că spre deosebire de foarte mulți oameni politici care pun mai presus de orice agendă personală, individuală, calculul politic și electoral, eu mi-am asumat responsabilitatea de a încerca să vin în fața românilor cu un cabinet de miniștri, într-un moment de criză, punând în primul și în primul rând în față interesul acestei țări. Înțeleg perfect consecințele acestui impas în care ne aflăm și ce se poate întâmpla în cazul în care nu avem un guvern.

În clipa de față, ceea ce îmi doresc cel mai mult este să avem un guvern cu putere deplină, capabil să atragă banii europeni. Chiar și cu prețul unor compromisuri. Nu dau eu sfaturi legate de modul în care negociază.

Mi-aș dori ca partidele să iasă din această logică fierbinte în care se află scena politică și să-i acorde votul chiar dacă a doua zi vor intra în opoziție. În rest, nu-mi rămâne decât să urez succes premierului desemnat. Eu am spus ce nu aș face eu, dar în rest nu am de ce să încerc să intervin în negocierile pe care le au.

Despre afacerile lui Veștea

– Domnule Tomac, recent, publicația Snoop a dezvăluit că Adrian Veștea a vândut cu 600 de mii de euro o fâneață către oameni de afaceri și apoi a semnat ca primar pentru ei documente pentru investiția imobiliară. Cum vedeți această afacere și ce mesaj credeți că transmite?

– Eu am văzut foarte multe acuzații în spațiu public atunci când oameni politici au fost promovați pentru a deține anumite funcții. Până la o decizie în instanță, în orice caz, indiferent că privește pe domnul Veștea sau pe orice alt cetățean al României, îi dau o șansă și pun în față prezumția de nevinovăție. Evident că dacă va exista o decizie a vreunei instanțe, atunci voi avea un punct de vedere extrem de aspru.

Despre Ciucu: „Sper să treacă cu bine peste acest moment neplăcut”

-Joi, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și om politic apropiat de Ilie Bolojan, a fost chemat la DNA. Sunt întrebări legate de momentul acestei audieri. Dumneavoastră cum o vedeți?

–Eu îmi doresc să avem un stat de drept puternic, o justiție independentă și cetățeni care să aibă încredere în instituțiile statului. În ceea ce-l privește pe domnul primar general, sper să treacă cu bine peste acest moment neplăcut.

Am avut din nefericire în viață și eu situații similare când a trebuit să dau explicații pentru diverse lucruri de care am fost sigur că sunt nevinovat. Nu pot decât să-i doresc să treacă cu bine peste această perioadă neplăcută.

-Cum comentați decizia Tribunalului Ilfov, care a anulat, la cererea taberei anti-Bolojan, deciziile privind excluderea membrilor care susțin guvernul Veștea?

–Este o dispută în interiorul unui partid de dreapta foarte mare. Sper să se încheie cât mai rapid. Nu pot face comentarii și aprecieri cu privire la situația politică din PNL.

Spune că nu a fost implicat în alegerea lui Veștea

-În calitate de consilier prezidențial, cum ați văzut desemnarea lui Adrian Veștea?

Eugen Tomac: Având în vedere că, de mai bine de 45 de zile, niciun partid politic nu a venit cu o propunere de prim-ministru care să genereze o majoritate politică, după ce președintele a propus o opțiune din afara partidelor politice, formată din specialiști – respectiv, cabinetul pe care l-am propus eu – cred că pentru a debloca jocul politic, propunerea făcută de domnul președinte este una care întrunește două criterii:

A făcut o nominalizare liberală Este un om politic cu experiență, validat prin vot de trei ori în fruntea Consiliului Județean Brașov. A fost și ministru, a fost și primar.

Deci, cred că raționamentul președintelui de a oferi PNL-ului din nou poziția de premier a fost una care corespunde acestor criterii: ca premierul să fie de dreapta, liberal și cu experiență politică.

-L-ați sfătuit pe președinte în privința opțiunii Veștea?

–Nu, i-am lăsat președintelui această libertate, pe care o are de altfel, să decidă cum este mai bine. Singurul lucru pe care l-am spus este tocmai faptul că viitorul premier trebuie să aibă un cabinet format din politicieni, pentru că probabil aceasta este una dintre piedicile pentru care nu am putut genera o majoritate în spatele meu.

–Dumneavoastră ați avut vreun indiciu până să vă retrageți că ar putea să vă înlocuiască?

-Nu văd nimic greșit să analizeze președintele ca în cazul în care guvernul pe care eu mi-am dorit să-l duc în Parlament și pentru care am reușit să muncesc 10 zile la foc continuu pentru a încerca totuși să găsesc o majoritate clară.

Nu văd nimic în neregulă în a discuta cu oameni din spectrul politic sau din afara sa pentru a pregăti și o altă nominalizare în cazul în care guvernul pe care l-am propus eu ajungea în Parlament și pica la vot.

Ulterior am înțeles exact raționamentul pentru care domnul președinte a avut această discuție inclusiv cu domnul prim-ministru desemnat de atunci pentru că o lua în calcul în cazul în care eu nu reușeam să obțin voturile necesare pentru a fi investit.

„Fiecare partid și-a făcut un calcul, un calcul după mine extrem de orgolios și necinstit în raport cu românii”

-Cum ați defini situația de acum?

-Fiecare partid și-a făcut un calcul, un calcul după mine extrem de orgolios și necinstit în raport cu românii, pentru că, repet, nu politicienii care întrețin această criză decontează din punct de vedere economic efectele ei.

Și fiecare familie simte prelungirea acestei crize în propriul buzunar. Oamenii au făcut un efort anul trecut pentru a rezista acestui șoc fiscal pe care l-a făcut guvernul prin măsurile pe care le-a adoptat.

„Poziția inflexibilă a PNL”

Cred că lucrurile trebuie privite dintr-o perspectivă mult mai clară. Din momentul în care PNL – partid care nu a manifestat o opoziție față de nominalizarea mea – s-a ajuns în momentul în care PNL a devenit tot mai vehement în pozițiile sale.

PNL a încercat să împingă în spațiul public o narațiune care nu avea nimic în comun cu realitatea.

Spun asta pentru că aproape toți membrii propuși de mine pentru a veni în guvern sunt oameni extrem de serioși, foarte bine pregătiți, cu o experiență profesională extrem de solidă, care nu au avut nimic în comun cu partidele politice.

Poziția inflexibilă a PNL ne-a făcut să credem că există și această premisă pe care trebuia să o luăm în calcul și anume de a nu întruni voturile necesare.

Am fost dispus să renunț la orice nominalizare pe care am prezentat-o în spațiu public pentru un ministru și să o înlocuiesc cu o altă persoană, indiferent de ministerul pentru care am propus-o.

Inițial am crezut că abordarea extrem de rigidă va deveni ceva mai flexibilă, pentru că eu am purtat în mod constant, în fiecare oră, discuții cu foarte mulți lideri care dădeau semne că poate exista o perspectivă de susținere, care ulterior s-a transformat într-o decizie oficială de nesusținere, deși eu am acceptat să fac toate concesiile solicitate de PNL în ceea ce privește obiecțiile pe care le ridicau. Dar, în final, decizia politică m-a adus în față.

Susține că la discuțiile cu PNL „Mi s-au pus niște condiții în față pe care le-am acceptat”

-Deci spuneți că PNL, inițial, v-a spus informal că vă va susține.

-Nu a avut obiecții, ca să fiu mult mai clar, cu privire la nominalizarea mea și, doi, la formula de lucru de guvern tehnic.

Atât la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni a existat această abordare de deschidere față de un asemenea proiect, cât și, ulterior, în discuțiile informale pe care le-am avut. Niciodată nu mi s-a spus „nu te vom susține”. Mi s-au pus niște condiții în față pe care le-am acceptat.

Despre Bolojan: „Atac nejustificat la adresa mea”

-Ce condiții v-a pus Ilie Bolojan?

-L-am asigurat pe domnul prim-ministru Bolojan că sunt dispus să merg cu cabinetul de tehnicieni de specialiști, atât în ceea ce privește miniștrii, cât și secretarii de stat, precum și prefecții și subprefecții.

Tocmai pentru că am vrut să fie cât se poate de clar că nu voi avantaja un partid sau altul, dar că sunt dispus să primesc recomandări din partea partidelor în ceea ce privește specialiștii.

Mai mult decât atât, inclusiv la negocierile oficiale, eu m-am angajat că atunci când voi nominaliza un secretar de stat sau un prefect, să consult liderii Partidului Național Liberal și, de altfel, și pe cei din USR.

Deci eu am avut toată deschiderea și disponibilitatea pentru a găsi un consens și a elimina orice temere cu privire la eficiența și buna credință pe care am manifestat-o în relație cu domniile lor.

Ulterior, a venit această decizie politică care, evident, a fost dublată de un atac nejustificat la adresa mea și care m-a pus în situația de a analiza în fiecare zi care sunt pașii de urmat.

Eu nu am făcut nimic pe ascuns și evident că atunci când partidele au cerut să propună alte persoane în locul celor nominalizate, după o discuție lungă cu toți cei pe care i-am invitat, am luat decizia, inclusiv de a face această concesie și anume, de a înlocui orice nume care trezește discuții publice, tocmai pentru a evita orice blocaj ce ține de negocieri. Din păcate, nu a fost suficient acest lucru.

-După ce dumneavoastră v-ați retras, cât de repede s-a reorientat președintele?

–După câteva ore, nu-mi amintesc exact, pentru că a fost un moment destul de tensionat, când mi-am informat echipa că prefer să mă opresc decât să agravez criza cu încă câteva zile.

După o evaluare obiectivă, analizând exact care este numărul de voturi precis pe care îl pot obține, am analizat cu maximă seriozitate situația în care mă aflam și am luat decizia să-l informez pe domnul președinte.

Tocmai pentru că n-am vrut să prelungesc această criză politică încă câteva zile.

Evident că în momentul în care am fost siguri că este cea mai potrivită soluție, deși noi avansasem foarte mult, ne pregăteam ca în ziua de duminică să și depunem programul și să prezentăm întreaga echipă, l-am informat pe președinte.

Apoi am fost anunțat, după o perioadă de timp, că sunt invitat în cursul zilei de duminică dimineața pentru a mă prezenta la Palatul Cotroceni unde am participat la anunțul făcut de președinte.

-Ați spus că aveați asigurate peste 200 de voturi înainte să vă retrageți. Din partea căror grupuri parlamentare?

–În momentul în care am luat această decizie, promisiunile pe care le aveam duceau la peste 200 de voturi. Inclusiv din partea partidelor politice care public și-au anunțat votul împotriva mea.

Dar acestea sunt elemente care țin de negocierea mea individuală cu grupuri de parlamentari și nu vreau să intru în detalii. Este foarte important să respecți confidențialitatea înțelegerilor pe care le ai cu oamenii într-un moment de decizie extrem de importantă.

Asta este și motivul pentru care nu voi intra în aceste detalii. Oricum, îmi dădeam seama că este aproape imposibil să mai obțin un număr de voturi până la 233 în condițiile în care unele formații politice deveniseră destul de agresive în ceea ce privește cabinetul pe care l-au propus. Domnul Adrian Veștea a spus că este deschis să negocieze și cu AUR. Noi știm pe surse că nu neapărat direct, dar au fost negocieri cu AUR pe care le-a avut domnul premier desemnat.

Ce a vorbit cu Veștea

-În plus față de voturile adunate de dumneavoastră, de unde ați crezut că va obține voturi în plus domnul Veștea, când i-ați dat asigurări?

–I-am prezentat o analiză cu privire la voturile pe care reușeam eu să le strâng și evident că în situația în care un număr mult mai mare de colegi liberali l-ar fi votat pe dumnealui, perspectiva se ridică la această cifră aproximativă.

Asta a fost evaluarea mea și l-am asigurat că, în cazul în care dorește să îl sprijin, pot discuta din nou cu toți cei cu care am avut discuțiile până în momentul în care am luat decizia să mă retrag. Asta a fost o discuție imediată după anunțul făcut și din acel moment întreaga activitate de convingere a Parlamentului să-i acorde votul îi revine premierului desemnat domnul Veștea.

„Urgența zero este să avem guvern”

-Mai credeți astăzi că guvern Veștea va fi învestit?

-Îmi doresc să reușească. Este tot ceea ce pot sublinia. Pentru că România are nevoie în clipa de față de un guvern – minoritar, majoritar, România are nevoie de un guvern urgent. Există filtrul constituțional în Parlament. Dacă guvernul nu răspunde așteptărilor pe care le au românii, poate pleca acasă. Dar în momentul de față, urgența zero este să avem guvern.