Skip to content
Economie

INTERVIU. Ce spune un fost șef ANAF despre noua amnistie fiscală pentru TVA. Ce firme sunt vizate și cum își pot recupera banii

Florentina Cernat
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O nouă lege, publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii august, le scutește de plata obligațiilor calculate de ANAF pe firmele care aveau codul de TVA anulat. Măsura va fi implementată efectiv începând din octombrie, după ce Ministerul Finanțelor va elabora normele de aplicare. 

  • Măsura corectează o situație în care autoritatea fiscală a cerut TVA retroactiv unor firme care aveau codul de TVA anulat și, prin urmare, nu colectaseră TVA de la clienți, afirmă Dragoș Doroș, membru al Camerei Consultanților Fiscali și fost președinte ANAF, într-un interviu pentru HotNews. 
  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni.

Fostul șef ANAF Dragoș Doroș explică faptul că legea anulează obligațiile principale și accesoriile de TVA datorate în ultimii cinci ani.