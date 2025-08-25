INTERVIU Cristina Timiș, fondator și CEO Casa Timiș: „Astăzi, Casa Timiș nu este doar un resort, ci o poveste vie. O destinație în care sufletul se poate odihni și regăsi”

De la restaurarea unui conac interbelic până la construirea unui ecosistem care îmbină rafinamentul, natura și inovația, Casa Timiș a devenit un reper al ospitalității premium românești. Cristina Timiș, fondator și CEO al resortului, vorbește despre procesul de transformare, despre esența unei experiențe autentice, parteneriate construite pe valori comune și despre următorul pas: integrarea completă a dimensiunii de wellbeing, pentru un refugiu care nu doar relaxează, ci regenerează.

Cum a fost procesul de transformare a Casei Timiș într-un concept de resort integrat?

Cristina Timiș, fondator și CEO al Casei Timiș: Procesul a fost o veritabilă călătorie a inimii. Totul a început cu o viziune clară: aceea de a reda viață unui loc încărcat de istorie și de a-l transforma într-un sanctuar modern al frumosului, autenticității, tradiției și rafinamentului românesc. Ne-am dorit să creăm un resort care să ofere nu doar servicii impecabile, ci trăiri memorabile.

De la restaurarea Conacului interbelic, realizată cu profund respect față de patrimoniul românesc, până la conturarea întregului domeniu, unde se regăsesc cazări inedite precum bungalowurile pictate manual, restaurante gourmet, un spa holistic și experiențe în natură, în mijlocul viei, fiecare pas a fost făcut cu intenție, cu grijă față de trecut și cu o privire curajoasă spre viitor.

Astăzi, Casa Timiș nu este doar un resort, ci o poveste vie, o destinație în care sufletul se poate odihni și regăsi.

Ce înseamnă pentru voi ospitalitatea modernă și cum o adaptați la valorile locului?

Cristina Timiș: Pentru noi, ospitalitatea modernă înseamnă autenticitate, empatie și o atenție reală pentru oameni. Nu vorbim doar despre simple servicii, ci despre o energie a ospitalității: bucuria sinceră de a primi și de a crea un spațiu în care oaspetele se simte văzut, ascultat și răsfățat. Adaptăm această filosofie la valorile locului prin respect față de natură, istorie și cultura românească. Am reinterpretat eleganța interbelică într-o cheie contemporană, iar fiecare detaliu, de la materialele folosite în decoruri, la ingredientele din farfurii și până la ritualurile din spa, spune o poveste despre rădăcini, tradiții și rafinament.

Prețuim și protejăm natura, fiind mândri de certificarea Green Key, care atestă angajamentul nostru pentru un turism sustenabil. Astfel, Casa Timiș devine nu doar un loc frumos, ci și unul responsabil față de mediul înconjurător.

Care sunt elementele esențiale care contribuie la experiența premium a oaspeților?

Cristina Timiș: Experiența premium la Casa Timiș este construită din detalii atent alese, care comunică între ele și creează un flux firesc: locația privilegiată în mijlocul viilor și a grădinilor create de noi, arhitectura care invită la visare, meniurile semnate de chefi premiați, vinurile din strugurii propriilor noastre podgorii, activitățile în aer liber care reconectează oaspeții cu natura și componenta de wellness ce se simte în fiecare moment petrecut aici.

Dar toate acestea sunt posibile datorită echipei noastre. Oameni care ascultă oaspetele pentru a-i oferi exact ceea ce își dorește, oameni pentru care fiecare gest de atenție și fiecare serviciu sunt făcute cu bucurie sinceră. Aceasta este, de fapt, esența unei experiențe premium: nu e doar despre lux, ci despre simțire. Despre cum reușești să faci un om să se simtă acasă într-un loc care nu-i aparține, dar îl cheamă și îl recheamă.

Cum gestionați relația cu partenerii, astfel încât tot ce oferiți să fie impecabil?

Cristina Timiș: Credem cu tărie că parteneriatele valoroase se construiesc pe valori comune și pe o viziune împărtășită. Ne alegem partenerii cu aceeași grijă cu care alegem ingredientele sau vinurile deoarece este esențial ca fiecare colaborator să înțeleagă și să rezoneze cu promisiunea noastră de excelență.

Comunicarea transparentă, angajamentul față de calitate și respectul reciproc sunt fundamentale. Atunci când fiecare partener își asumă rolul cu responsabilitate și pasiune, rezultatul este o experiență impecabilă pentru oaspete, ceea ce ne dorim cu toții.

Ce rol joacă inovația digitală în facilitarea sejurului, de la check-in până la plată?

Cristina Timiș: Inovația digitală este un aliat tăcut, dar extrem de eficient, în experiența pe care o oferim. Ne dorim ca oaspetele să simtă doar fluiditatea și naturalețea sejurului, nu efortul logistic din spate.

De aceea, am integrat soluții digitale pentru rezervări rapide, check-in simplificat, comunicare ușoară cu echipa noastră, acces facil la meniuri și activități personalizate, precum și metode moderne și sigure de plată. Totuși, nu permitem tehnologiei să înlocuiască căldura interacțiunii umane, o folosim doar pentru a o sprijini. Astfel obținem eficiență, păstrând mereu emoția fiecărui contact.

Cum ați ajuns să colaborați cu Mastercard și cum vedeți acest parteneriat în timp?

Cristina Timiș: Parteneriatul cu Mastercard a venit firesc, ca o întâlnire între două branduri care împărtășesc aceeași dorință: de a oferi nu doar servicii, ci experiențe memorabile. Mastercard înseamnă siguranță, prestigiu și acces la privilegii rafinate. Casa Timiș înseamnă autenticitate, tradiție, rafinament și emoție.

Împreună, ne adresăm unui public care apreciază calitatea, confortul și subtilitatea. Vedem acest parteneriat ca pe un drum comun, pe termen lung, care va evolua natural pe măsură ce continuăm să construim împreună valoare.

Care este următoarea etapă în dezvoltarea Casei Timiș?

Cristina Timiș: Următorul nostru pas este integrarea completă a dimensiunii de wellbeing holistic, un spațiu în care se întâlnesc luxul prietenos, componenta spa, mișcarea conștientă, nutriția echilibrată și reconectarea profundă cu natura.

Ne concentrăm pe experiențe personalizate și investim constant în educația echipei, pentru a construi un ecosistem viu, în care oaspetele nu vine doar să se relaxeze, ci să se regenereze cu adevărat. Casa Timiș devine astfel o destinație completă pentru cei care caută nu doar frumusețea exterioară, ci și echilibrul interior.

Articol susținut de Mastercard