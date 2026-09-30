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Actualitate

INTERVIU Cum a ajuns Moldova să importe manuale de matematică din Estonia. Ministrul Educației: „Am vrut să ne asigurăm că nu fierbem în propria noastră oală”

Oxana Bodnar
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Republica Moldova se află la cinci locuri sub România în clasamentul testelor PISA 2025 și a depășit Bulgaria la toate capitolele. Aceste raportări nu invită însă la un concurs al perdanților: rezultatele tuturor celor trei țări sunt mult sub media OECD și indică probleme majore în sistemele de învățământ. Într-un interviu pentru HotNews, Dan Perciun, ministrul Educației din Republica Moldova, vorbește despre câteva metode surprinzătoare prin care țara sa încearcă acum să reducă decalajele.

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