Skip to content
Actualitate

INTERVIU Cum răspunde Siegfried Mureșan. premierul propus de Bolojan, la acuzațiile UDMR

Ruth Novacovici
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Siegfried Mureșan a răspuns, într-un interviu acordat HotNews, criticilor UDMR cu privire la absența sa din spațiul public după ce PNL, USR și UDMR l-au propus pentru funcția de prim-ministru.

  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni.

HotNews: Domnule Mureșan, cum răspundeți criticilor UDMR, că ați dispărut după desemnare? Cât de activ ați fost în ultimele luni în încercarea de a forma o majoritate?