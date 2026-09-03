INTERVIU Cum răspunde Siegfried Mureșan. premierul propus de Bolojan, la acuzațiile UDMR

HotNews: Domnule Mureșan, cum răspundeți criticilor UDMR, că ați dispărut după desemnare? Cât de activ ați fost în ultimele luni în încercarea de a forma o majoritate?

Siegfried Mureșan a răspuns, într-un interviu acordat HotNews, criticilor UDMR cu privire la absența sa din spațiul public după ce PNL, USR și UDMR l-au propus pentru funcția de prim-ministru.



Siegfried Mureșan: A fost evident că, pe durata vacanței parlamentare, constituirea unei majorități pentru formarea unui guvern, în condițiile în care Parlamentul este divizat, nu a fost posibilă. De aceea, prioritatea oamenilor politici responsabili și serioși a fost să lucreze pentru proiectul important și urgent care se încheia pe 31 august: PNRR.

Eforturile mele din cursul lunii august s-au concentrat pe sprijinirea Guvernului României, a miniștrilor și a premierului, astfel încât să putem închide cât mai multe ținte și obține cât mai multe fonduri europene pentru România.

Calculele candidatului PNL-USR-UDMR la funcția de prim-ministru: „Nu am semnături”

– Acum că este septembrie, faceți demersuri pentru a aduna o majoritate?

– Noi știm că avem, în momentul de față, mai multe voturi decât PSD în cele trei partide responsabile: PNL, USR și UDMR. Dar vedem că ceea ce noi dorim pentru România e fundamental diferit de ce dorește PSD. Dorința noastră principală e un guvern reformator, care să facă lucrurile pe care oamenii le așteaptă de prea mult timp.

– Dar aveți semnăturile? Mai discutați cu parlamentari?

– Fizic, nu am semnături. Noi știm care sunt parlamentarii pe care ne putem baza, din cele trei partide. Știm că avem mai multe voturi decât PSD.

Dar, în momentul de față, într-adevăr, nimeni nu are o majoritate absolută pentru trecerea unui guvern în Parlamentul României.

„Colegilor de la UDMR nu am nimic a le reproșa”

Colegilor de la UDMR nu am, evident, nimic a le reproșa. Dialogul nostru cu UDMR este foarte bun și nu-l purtăm prin reproșuri în spațiul public sub nicio formă. Dimpotrivă, suntem recunoscători pentru parteneriatul cu ei și pentru sprijinul pe care îl avem din partea lor, iar eu, personal, apreciez această cooperare.

În ceea ce privește situația din Parlamentul României, trebuie spus foarte clar: există un bloc reformator, care își dorește modernizare și reformă, în jurul Partidului Național Liberal și al USR, și suntem recunoscători că, și în această perioadă, UDMR este alături de noi în guvern, acționând împreună atât politic, cât și guvernamental. Pe de altă parte, există cele două mari partide care doresc păstrarea status quo-ului, care nu vor reformă și modernizare – PSD și AUR – adevăratele partide-sistem din România.

– Așadar, în acest moment, lăsați loc PSD-ului să își formeze majoritatea?

PSD și-a format majoritatea încă din momentul depunerii moțiunii de cenzură. PSD-ul și-a construit această majoritate antireformatoare care ne ține blocați de patru luni de zile, de la momentul trecerii moțiunii de cenzură.

„PSD: Un AUR ceva mai mic. Au majoritate, dar nu vor să și-o asume”

Blocajul vine din discrepanța dintre ce a promis PSD oamenilor la ultimele alegeri parlamentare și ce face acum. PSD a pretins atunci că e un partid responsabil, pro-european, iar acum vedem că nu e nici responsabil, nici pro-european, ci un AUR ceva mai mic.

Asta e cauza principală a blocajului. PSD și AUR au majoritate, dar nu vor să și-o asume oficial, iar noi, PNL, alături de partenerii noștri, nu putem susține un guvern despre care știm că va face doar rău României – la fel cum PSD nu vrea să susțină un guvern care să ducă România înainte. Asta e situația de blocaj în care ne aflăm de când PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură.