Skip to content
Life

INTERVIU Dana Rogoz: „Autoritatea unui părinte poate să includă atât explicații, cât și disponibilitatea de a recunoaște că a greșit”

Ana Tepșanu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

„Olguța și un bunic de milioane”, una dintre cele mai iubite cărți pentru copii din România, a fost ecranizată, iar filmul va apărea anul viitor. Este vorba despre un copil care are curajul de a-și spune părerea, în timp ce adulții învață să-l asculte. Dana Rogoz face parte din distribuție și a acordat un interviu pentru publicul HotNews în care am vorbit despre importanța poveștilor în viața noastră, dar și despre autenticitatea în online, responsabilitatea de a folosi propria voce pentru a semnala problemele din societate și nevoia de a construi comunități mai apropiate.

  • „Mi-aș dori să rămân un adult cu care copiii mei pot vorbi și atunci când știu că nu o să îmi placă ce am de auzit”, spune Dana Rogoz.
  • Dacă alegeți să deveniți membru al HotNews Premium, veți sprijini jurnalismul independent.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem împreună, în comunitățile noastre.