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10 Septembrie 2026 /

Artǎ

Patricia Marinescu

INTERVIU – De la ochiul modern la imaginea care ne privește. România de azi, într-un secol de artă

„Imagini ale istoriei, istorii ale imaginii” este cea mai nouă și o relevantă prezentare de artă românească realizată pe parcursul ultimului secol. Expoziția ce reunește mai mult de 90 de artiști și aproximativ o sută de lucrări – de la pictură la obiect și instalație, de la fotografie la artă video – este deschisă la MARe/ Muzeul de Artă Recentă începând cu 10 septembrie și poate fi vizitată până la 24 mai 2027.

Istoric de artă, profesor la Universitatea de Arte din București, director al Institutului Cultural Român din Berlin la începutul anilor 2000, Ruxandra Demetrescu este organizatoarea acestei ample expoziții cu lucrări de artă românească din colecția Muzeului de Artă Recentă.

După o selecție riguroasă din sutele de obiecte de artă din colecție, asistată de Ioana Iuna Șerban, ea a creat un parcurs de-a lungul a patru mari perioade care au marcat istoria României.

Totul pornește de la o lucrare de Nicolae Tonitza, atipică pentru creația lui, și continuă cu un important corpus din avangardă, Ion Țuculescu, apoi grupul prolog și Horia Bernea, urmați de Aurel Vlad, Mircea Cantor și Adrian Ghenie. Lucrările sunt puse în dialoguri, aparent neașteptate, dar cu miza de a crea noi perspective. Astfel, arta contemporană pune în altă lumină avangarda istorică, și invers. Concluzia, după cum spune Ruxandra Demetrescu în interviul acordat Curatorial, este că nevoia de innoire, de a experimenta nu a lipsi niciodată în lumea artei românești.

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