Interviu de viză SUA în 10 zile: Cât costă taxa ca să nu mai stai la coadă

Noul serviciu lansat de Departamentul de Stat al SUA este opțional și scurtează așteptarea la maximum 10 zile pentru vizele de turism și afaceri. Plata acestei taxe suplimentare nu garantează însă eliberarea documentului, potrivit AP, citată de News.ro.

Solicitanții străini de vize de afaceri sau turistice vor avea la dispoziție un serviciu „premium” accelerat pentru a veni în Statele Unite. Acesta va costa 750 de dolari, sumă aplicată pe lângă taxa iniţială de 185 de dolari.

Programul pilot se va derula în perioada 1 iulie – 31 decembrie, conform unor documente interne obţinute de AP şi unui oficial care a vorbit sub condiţia anonimatului. Anunţul oficial urmează să fie publicat în Registrul Federal în această săptămână.

Măsura reprezintă un efort de a atenua condiţiile impuse de administraţia Trump pentru a îngreuna intrarea în Statele Unite.

Administraţia a luat măsuri severe împotriva majorităţii formelor de emigrare, solicitând garanţii de până la 15.000 de dolari în unele ţări şi impunând verificarea istoricului personal pe o perioadă de ani de zile, inclusiv a conturilor de social media.

Noile cerinţe au provocat întârzieri la nivel mondial, generând plângeri. În prezent, timpii de aşteptare pentru cetăţenii ţărilor care nu fac parte din programul Visa Waiver pot fi de câteva luni.

Ambasadele şi consulatele la care va fi disponibil serviciul accelerat vor fi anunţate înainte ca programul să intre în vigoare la 1 iulie. Proiectul pilot s-ar putea prelungi dincolo de sfârșitul anului, în funcţie de cerere.

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