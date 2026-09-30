INTERVIU Ce spune un lider PSD despre negocierile cu AUR, după căderea Guvernului Mureșan

După ce Parlamentul a respins Guvernul Mureșan, Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al PSD, spune că există mai multe variante pentru un guvern stabil, printre care și varianta colaborării cu AUR ca ultimă soluție.

– A fost respins și Guvernul Mureșan în Parlament, a doua încercare consecutivă, acum credeți președintele ar trebui mai degrabă să se îndrepte spre noi consultări sau spre alegeri anticipate?

– Eu nu cred că alegerile anticipate rezolvă problema. Nu neapărat că țin eu morțiș la vreun coleg de-al meu să nu care cumva să-și piardă chenzina, ci din perspectiva faptului că problema de bază nu se rezolvă. Ținând cum de realitățile modului în care se poziționează principalele actorii politici unul vizavi de celălalt.

Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului. Foto: Crop Inquam Photos / George Călin

Văd un AUR care are toate șansele să obțină un rezultat cu trei în față, nu cu patru. Văd o alianță PNL-USR care va fi undeva în jurulul a 25%. Și vom avea un PSD care, cel mai probabil, va scoate și el, că o să ne încordăm, tot cu doi în față.

Adică, practic, să schimbă, dacă vreți să fiu sincer, schimbăm doar tricourile.Facem schimb de tricouri cu AUR care cel mai probabil va fi principala forță politică, într-un eventual scrutin așa intempestiv.

„Nu-i văd câștigând jocul împingerii PSD spre AUR”

– Urmează noi consultări. PSD își păstrează strategia, îl va propune în continuare pe Sorin Grindeanu?

– Da, nici nu cred că mai e nevoie de nici o altă consultare internă. Decizia e luată, propunerea e aceeași. La PSD lucrurile sunt simple.

– Totuși, cum ar putea Sorin Grindeanu să strângă majoritatea? Ușile par închise la PNL, USR și UDMR.

– Aici, doar domnul Grindeanu poate ști. Să-mi fie încă iertare, dar nu-i văd pe foștii noștri colegi de alianță câștigând jocul împingerii PSD-ului către AUR.

Din păcate, fiecare dintre noi, dar unii mai mult decât alții, trăim într-o bulă a noastră și a percepțiilor. Mă refer aici, în mod special, la cei de la PNL, ca să nu mai spun de cei de la USR. „Mamă, dacă îi lipim pe ăia de la PSD de AUR, păi tu-ți dai seama, i-am distrus”.

Dimpotrivă, noi am făcut ceva contra naturii și anume să ne lipim de USR, lucru care l-a șocat și l-a nemulțumit total alegătorul nostru. Alegătorul nostru, dacă trebuie să o vorbim strict din perspectivă a intenției de vot, n-are o problemă cu AUR. Prin urmare, își vor da dreptate la câte un șpriț, sau ce fac cu USR-iștii, că nu cred că fac șpriț, la o matcha.

Guvernare cu AUR, doar dacă nu există altă șansă

– Sunt și colegi de-ai dumneavoastră din partid care spun că dacă ușile sunt închise peste tot, ar trebui măcar să încerce, pentru a rezolva situația să intre într-o guvernare sau măcar într-o negociere cu AUR. Ar fi posibil?

– Dacă altă șansă nu e, e ca și cum ai spune: „auzi, ca să supraviețuiești, trebuie să îți săruți cea mai urâtă femeie de pe planetă”. O săruți, ce să faci?

– O schimbare în zona PNL nu vă așteptați să existe? Să schimbe deciziile acelea împotriva guvernării cu PSD?

– Doar dacă pleacă Ilie Bolojan. Mi-e greu să cred că, cu actuala conducere, s-ar putea schimba ceva. Iar un guvern minoritar PSD, deși multă lume spune „lasă, că îl propune pe Grindeanu, și noi o să-l votăm ca să arătăm că suntem responsabili, nu ca ei, niște animale. Și, fii atent, îl lăsăm Grindeanu singur și trage PSD să ducă în negura vremurilor”.

Dacă citești Jules Verne, stă în picioare. Dacă încă mai crezi în Moș Crăciun, Zâna Măseluță, Iepurașul de Paște … Not gonna happen. E greu de căzut că e cineva într-atât de nebun să se arunce într-un astfel de Guvern, atât de volatil.

UDMR-ul nu va veni alături de noi în această guvernare, 99,99%, din varii motive.

Într-o guvernare minoritară rămâi agățat ba de AUR, ba de PNL, ba de oricare. E nevoie de un Guvern stabil.

– Un guvern stabil care pare că, în momentul ăsta, se poate forma doar împreună cu AUR.

– Sau refacerea coaliției, sau doar cu PNL și UDMR, sau, sau, sau, sau, sau. Adică variante sunt. Trebuie doar deturate motoarele unora.

„Nu-mi place în ce s-a transformat Bolojan”

– Credeți că președintele poate ar putea face ceva în privința PNL? Să negocieze altfel, să îi convingă?

– Cu cine? Cu Bolojan? Păi dacă putea, o făcea mai demult. Cu toată amiciția pe care o port domnului Bolojan, e un om, cel puțin din postura de primar pe care l-am admirat, de la care am învățat lucruri, relația noastră era una nu de bună, dar descoperit în postura asta de lider suprem un cu totul și cu totul alt personaj.

Nu-mi place în ce văd că s-a transformat domnul Bolojan, pot înțelege când ești rănit, pot înțelege multe. Suntem oameni, suntem bărbați, avem ego-uri babane, suntem oameni care au ocupat sau care au funcții. Dar cred că are o abordare prea obtuză și prea limitativă, mai ales din perspectiva omului politic. Pot să-l înțeleg pe de-o parte, dar deciziile, modul în care reacționează, nu țin de un om politic. Sunt alte aspecte care îl fac să reacționeze așa.

– Ce fel de aspecte?

– Un orgoliu exacerbat, un ego pe care cel mai probabil, acum, când este în plenitudinea forțelor, îl lasă să zburde. Este și suma experiențelor de la Oradea. Ești obișnuit de acasă, ca toată lumea, atunci când grăiești să fie în pragul micționării. Ajungi la București, ești singurul om din România, care are cele trei cupe, cele trei funcții cele mai importante – Președintele Senatului, Președintele României și, nu în ultimul rând, Premierul României.

– În momentul ăsta știm că sunt probleme cu banii, e nevoie de rectificarea bugetară, Guvernul interimar nu o poate face, propunerea Mureșan a eșuat, cât se mai poate prelungi criza?

– Va trece următorul Guvern. Eu sunt aproape sigur că va trece.