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Actualitate

INTERVIU Ce spune un lider PSD despre negocierile cu AUR, după căderea Guvernului Mureșan

Rebecca Popescu
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După ce Parlamentul a respins Guvernul Mureșan, Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al PSD, spune că există mai multe variante pentru un guvern stabil, printre care și varianta colaborării cu AUR ca ultimă soluție. 

  • Pucheanu spune că alianța cu USR a șocat electoratul PSD, dar că „alegătorul nostru nu are o problemă cu AUR”
  • El se arată încrezător și în faptul că următorul Guvern va trece.
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