Interviu „necreștin” într-un tabloid pro-Kremlin. Un politician mort avertizează despre războiul nuclear și prăbușirea SUA, susține o clarvăzătoare

Vladimir Jirinovski, în timpul unui prânz de lucru, pe 8 ianuarie 2021, în Moscova, Rusia. FOTO: Igor' Ivanko / Kommersant / Profimedia

„Spiritul” lui Vladimir Jirinovski, fondatorul ultranaționalist al Partidului Liberal-Democrat din Rusia, a „reapărut” cu noi preziceri privind un război nuclear, prăbușirea Statelor Unite și cu o recomandare fermă pentru începerea cultivării de cartofi – cel puțin potrivit unui tabloid pro-Kremlin, scrie publicația rusă independentă The Moscow Times.

Komsomolskaya Pravda a publicat luni, 6 aprilie, ceea ce a descris în mod deschis ca fiind un interviu „necreștin” cu o clarvăzătoare, Anna Pechuyeva, și asistenta ei, Anna Ilyina, care au susținut că au invocat spiritul lui Jirinovski prin arderea unei bancnote de 100 de ruble.

Vechile discursuri ale lui Jirinovski circulă regulat în mediul online, adesea prezentate ca fiind extrem de „profetice”. Discursul său incendiar din Duma de Stat din decembrie 2021 a devenit viral pentru că a prezis data și ora invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina cu o precizie aproape perfectă.

Printre predicțiile presupusului spirit al politicianului ultranaționalist făcute în cadrul interviului din Komsomolskaya Pravda, asemănător unei ședințe de spiritism, se numără faptul că Rusia și Ucraina vor ajunge la un fel de acord de pace în această toamnă, deși războiul în sine se va prelungi până în 2027.

Ucraina, a avertizat „spiritul” lui Jirinovski, va fi „împărțită ca o plăcintă”, în timp ce SUA se vor prăbuși „ca Uniunea Sovietică”, fragmentându-se în state mai mici.

„El spune că Trump nu va mai rămâne la putere mult timp. Va avea loc un atentat la viața lui, comis de cineva apropiat lui, un ofițer militar de rang înalt pensionat. (Atentantul) se pregătește deja”, a afirmat clarvăzătoarea Pechuyeva că i-a transmis „spiritul” lui Jirinovski.

„Spiritul” a dat asigurări că conflictul din Ucraina nu va duce la al Treilea Război Mondial, spunând: „Totul a fost decis cu mult timp în urmă. Pur și simplu ei nu le spun încă nimic poporului”.

Conflictul din Orientul Mijlociu și cartofii

Dar războiul din Orientul Mijlociu este aparent o altă poveste.

Potrivit presupusului spirit al lui Jirinovski, războiul SUA-Israel împotriva Iranului ar putea implica utilizarea bombelor nucleare, devastarea Israelului, precum și fluxuri uriașe de refugiați către Rusia și tensiuni etnice ulterioare.

Între previziunile geopolitice, mesajul acestuia a luat și o turnură practică, notează The Moscow Times. De două ori, „spiritul” i-a îndemnat pe ruși să înceapă să planteze cartofi, ca o formă de pregătire pentru sfârșitul lumii în stil rusesc.

„Veți avea nevoie de ei”, i-ar fi transmis „spiritul” lui Jirinovski clarvăzătoarei Pechuyeva.

Jirinovski a murit la vârsta de 75 de ani, în aprilie 2022, la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă din Ucraina.

„Interviul” acordat ziarului Komsomolskaya Pravda apare pe fondul unei aparente renașteri a practicilor oculte și spirituale în Rusia, în contextul războiului, mai notează publicația rusă independentă.

În decembrie anul trecut, președintele Vladimir Putin, care lăudase anterior acest tabloid pentru activitatea lui jurnalistică, a calificat totuși ocultismul drept „o prostie” și a acuzat că astfel de practici induc publicul în eroare.

„Îi împing pe oameni într-un colț întunecat, atât la propriu, cât și la figurat”, a declarat liderul de la Kremlin.