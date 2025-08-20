INTERVIU. O aplicație descărcată de pe Telegram – metoda de corupere a alegătorilor de care se tem cel mai mult autoritățile din Republica Moldova: „Deja am constatat anumite transferuri”

Șeful Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a acordat un interviu pentru publicul HotNews în care a explicat care sunt principalele provocări pentru asigurarea corectitudinii alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Oficialul a vorbit de o aplicație descărcată de pe Telegram, despre care spune că este folosită de oligarhul fugar Șor pentru a corupe alegătorii din Republica Moldova. „Deja am constatat anumite transferuri”, spune șeful Poliției.

Președinta Maia Sandu a vorbit despre suma de 100 de milioane de euro pe care Rusia ar pune-o la dispoziție pentru coruperea alegătorilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din acest an.

„Cred că lecția învățată la alegerile prezidențiale de anul trecut nu este suficientă pentru a face față provocărilor care sunt acum”, spune șeful Poliției în interviul acordat HotNews.

În 2024, numai în două luni, autoritățile din Republica Moldova au identificat 39 milioane de dolari trimiși din Rusia în Moldova pentru coruperea alegătorilor la alegerile prezidențiale.

Cetățenii care vor participa la protestele organizate de Șor vor fi sancționați

– Domnule Cernăuțeanu, se vorbește foarte mult despre provocările legate de alegerilor parlamentare din 28 septembre. În primul rând vreau să discut cu dumneavoastră despre așa-zisa ofertă lansată pe 11 august, de Ilan Șor, care promite un fel de recompensă de 3000 de dolari pentru cei care vor participa în proteste din centrul Chișinăului? Ce cunoaștem despre această intenție și dacă, într-adevăr, se așteaptă anumite provocări?

– Viorel Cernăuțeanu: Pentru ceea ce a declarat domnul Ilan Șor ar urma să ne uităm foarte atenți la prevederile Codului Penal și să nu uităm că acesta este capul unei grupări criminale care încearcă o serie de infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova. Ceea ce numește „salarii” reprezintă o formă camuflată la instigarea unor infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova.

Dacă ne aducem aminte de anul 2022, atunci când erau acele proteste organizate în corturi, unde oamenii primeau câte 100 de dolari pentru 24 de ore, deci, într-un final, suma ajungea tot la 3000 de dolari (pe lună – n.r.).

Cetățenii trebuie să înțeleagă că aceasta este o ilegalitate, deci ei vor fi membrii activi ai acțiunilor ilegale propuse de Ilan Șor, de a răsturna și de a împiedica orânduirea constituțională în Republica Moldova. Codul Contravențional stabilește și că promiterea de astfel de acțiuni se sancționează. Așa că persoanele care au intenția și vor porni la drum, automat vor fi sancționate cu o amendă, prin prisma articolului pentru acțiunile de participare la proteste plătite.

– Aveți cunoștință despre anumite destabilizări în cadrul protestului?

– Noi cunoaștem și documentăm intențiile și acțiunile care se urmăresc prin elemente de destabilizare a teritoriului Republicii Moldova în perioada imediat următoare. Aceste acțiuni sunt cunoscute. Din informațiile noastre reiese că acest plan ar urma să fie realizat un pic mai târziu, spre luna septembrie.

Acum vedem că momentul de disperare a unora cumva grăbește lucrurile și generează aceste intenții și mai devreme. Vreau să atenționez toți cetățenii că fiecare poartă răspundere pentru acțiunea comisă și Șor va răspunde pentru acțiunile sale, iar acei cetățeni care se vor deplasa și vor participa la aceste acțiuni, vor răspunde pentru faptele lor. Șor stă la Moscova liber, cei care comit ilegalități aici stau la 13 (Penitenciarul nr. 13 din municipiul Chișinău – n.r.).

Vânzări la suprapreț – o metodă de a trimite bani din Rusia în Moldova

– Șor trimite bani în continuare în Republica Moldova pentru a finanța ilegal tot ce înseamnă structurile afiliate lui. Ce metode folosește? Crypto?

– Sunt mai multe metode de a aduce mijloace financiare în Republica Moldova: prin cărăuși, transportarea fizică, sau prin transferuri mai sofisticate, cu ruble rusești, crypto, valută internațională. Mai sunt formele de contracte fictive sau vânzări cu supravaloare.

Formele de a atrage sau de a aduce aceste mijloace financiare sunt diferite. Noi înțelegem foarte bine că nu mizează doar pe o categorie simplă de transferuri bancare ceea ce se urmărește sau transferurile care au loc prin acea aplicație Taito (n.r.- aplicație rusească prin intermediul căreia se fac plăți pentru coruperea alegătorilor)

Ele în mare parte sunt îndreptate către persoanele care asigură acele procese de activiști, simpatizanți, „coordonatori” în procesul electoral. Cât ține de alte aspecte, vorbim aici de propagandă, de dezinformare de alte acțiuni organizatorice, administrative, logistice, transport și așa mai departe sunt alte forme de a aduce bani, sau de a finanța aceste grupuri.

– Se încearcă de pe acum cumpărarea voturilor pentru alegerile parlamentare? Adică oamenii au ajuns propriu – zis să fie plătiți?

– Se constată anumite transferuri. Să ne amintim că în primăvară au început să se instaleze în noile grupuri de Telegram această aplicație Taito prin intermediul căreia li se spunea oamenilor: „mai departe vom lucra pentru acoperirea cheltuielilor și acțiunile care urmează în scrutinul electoral din această toamnă”.

Scopul este asigurarea finanțării ilegale în scrutinul electoral din toamnă care urmează să aibă loc. La acest moment sunt anumite „compensări” și intuim că acestea se fac pentru a-i menține activi pe acești oameni.

De ce nu poate fi blocată aplicația Taito pe teritoriul Republicii Moldova

Viorel Cernăuțeanu. FOTO: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

– Statul Republica Moldova poate să blocheze această aplicație?

– Această aplicație Taito nu poate fi blocată de statul Republica Moldova pentru că nu este o aplicație mobilă pe care o vedem pe „Magazin Play” sau în Apple. Este o aplicație care se descarcă din Telegram.

Am făcut adresări la Taito și la Telegram, am arătat care este logica acestor grupuri, care este scopul lor sau ce urmăresc în scrutinul electoral. De asemenea, am arătat modul de finanțare și cum este evitat cadrul legal în Republica Moldova.

Noi nu am cerut să se blocheze aplicația dar am cerut să se intervină în cadrul legal. Dar, cu părere de rău, nu avem nicio reacție.

– Câți oameni au fost amendați sau urmează să plătească amendă pentru faptul că au primit sau au dat banii pentru coruperea alegătorilor în toamna 2024 pentru referendum și alegerile prezidențiale? Și aici tot vreau să vă întreb dacă rândurile celor care sunt în structurile lui Șor s-au rărit după evenimentele de după alegerile din 2024?

– Nu am putea spune că a fost distrusă această rețea. Ea în continuare există. Oricum există o reticență din partea multor cetățeni care au avut de răspuns pentru ilegalitățile comise anterior, inclusiv cei sancționați. Unii dintre ei își revizuiesc deciziile.

Avem chiar persoane care au colaborat, au comunicat despre cele întâmplate și am aflat că există persoane care au fost folosite din eroare la ilegalitățile comise de o organizație criminală. Au avut percheziții chiar săptămâna trecută.

Din nou, vreau să atenționez cetățenii de a fi prudenți și să șteargă aceste aplicații din telefon.

– Câte procesele verbale au fost întocmite până la ziua de astăzi în cazul coruperii alegătorilor?

– Avem deja întocmite acte constatatorii de sancționare peste 25 de mii. În procedură mai sunt în jur de 6 mii în proces de documentare. Peste 15.000 persoane deja au achitat amenzile.

– Doamna Maia Sandu a pronunțat suma de 100 milioane de euro care urmează să fie cheltuită de Rusia pentru alegerile din Republica Moldova. Ce procent din această sumă estimați că se poate opri pentru a intra în țară?

– Luând în considerare toate metodele sofisticate aplicate, v-aș recomanda să faceți un mic calcul pornind de la rețeaua lui Șor în ceea ce ține de administrație logistică pază și securitate, unde practic la toți salariile echivalează de la 2.500 de euro la 10.000 de euro.

Sunt toți parte a rețelei care asigură intenția de destabilizare, dezordine și perturbarea procesului electoral.

Acum un simplu calcul: vreau să vă amintesc că în luna septembrie- începutul lunii octombrie 2024, când am comunicat că doar pe parcursul lunii septembrie transferurile care au avut loc erau de 39 de milioane de dolari. Deci ca să înțelegem care este volumul acestor sume doar alocate pentru coruperea cetățenilor în scop electoral. Vorbim de activiști, simpatizanți și coordonatorii secțiilor pe segmentul secțiilor de votare.

Dacă vorbim de acei coordonatori ai grupărilor criminale din cadrul organizației criminale, ne dăm bine seama că această sumă depășește cifra menționată de doamna președinte.

– Domnule Cernăuțeanu, despre implicarea bisericii: unii experți au notat faptul că unii preoți promovează pe Telegram idei favorabile Rusiei. Ce date avem despre implicarea bisericii?

– Este important că nu trebuie să băgăm totul în aceeași oală. Nu toți preoții urmăresc scopurile și interesele lui Șor. Dar, cu regret, constat că avem și din această categorie. Acest lucru încalcă atât Codul Contravențional care stabilește expres că fețele bisericești nu au dreptul de a se implica în politică, dar și canoanele bisericești.

Noi avem informații despre situații în care unele fețe bisericești devin propagandiști în teritoriu. Și cel mai grav este transmit în anumite grupuri mesaje primite de la cineva de la Moscova.

– A existat un atac cibernetic fără precedent asupra Serviciului 112. Doamna ministru al Afacerilor Interne a spus că au fost mai multe apeluri robotizate, fără nicio urgență, adică un atac ordonat asupra acestui serviciu. Care este scopul acestor acțiuni și ce se face pentru a le preveni?

– Toate instituțiile statului sunt bombardate cu diferite scrisori, cereri, demersuri, anume pentru a perturba activitatea acestor instituții. Noi vedem exact același lucru și în instanțele de judecată unde există foarte multe contestări, împotriva proceselor contravenționale, urmărind scopul de a perturba activitatea instanțelor de judecată.

– Pe 9 august au fost reținuți doi cetățeni străini care, potrivit poliției, lipeau afișe cu un conținut care instigă la ură interetnică, religioasă. Care a fost scopul și dacă cunoaștem au sau nu legături directe cu vreo structură această despre care tot vorbim?

– Nu știu dacă am liber de a spune toate detaliile, dar ca să facem o mică retrospectivă nu sunt doar acești doi, mai sunt și alți subiecți în vizorul nostru.

Vorbim de categoria persoanelor care au participat august septembrie, anul trecut, la acele instruiri peste hotare în contextul acțiunilor de destabilizare pe teritoriul Republicii Moldova și sunt din același cerc de persoane instruite.

Noi vedem, în ultima perioadă, intențiile și scopurile acestora de a face diferite forme de provocări, de destabilizări. Asta era un început al acțiunilor lor. Acțiunile de mai departe aveau și alt rol. Noi am văzut deja, repetitiv, situația de la Teleradio-Moldova cu vandalizarea instituției, iarăși similar ce am avut anul precedent. Conform informațiilor, ei nu sunt mulțumiți cu ceea ce a fost atunci. Scopul lor este de a ajunge mult mai departe și de a crea panica mult mai mare.

– În Găgăuzia, după sentința dată pentru Evgenia Guțul (n.r.- 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic), am văzut ședința Adunării Populare de la Comrat, unde au răsunat mesaje de nesupunere civică. Există un pericol pentru securitatea sau stabilitatea din țară? Ce informații are Poliția?

– Toți cei care instigă la așa-numita nesupunere civică, de fapt, sunt figuranți ai cauzelor penale aflate în gestiunea Procuraturii sau a instanțelor de judecată deja.

Eu recomand tuturor cetățenilor să fie de bună credință. Da, cetățenii au dreptul de a-și expune viziunea și punctul său de vedere, dar să fie un punct de vedere personal, civic, care este în interesul societății. Acolo unde vedem instigări la răsturnare, la acțiune violente, asta nu este altceva decât o infracțiune și persoanele care vor participa nu sunt altceva decât subiecții acestor investigații.

Evghenia Guțul Foto: Elena COVALENCO / AFP / Profimedia

Judecătoare amenințată cu moartea

– Despre amenințările la adresa judecatoarei care a emis sentința pentru Evghenia Guțul: este cunoscut ceva concret despre persoanele implicate? Există un pericol direct pentru viața acestei judecătoare?

– Deci, pornind de la intențiile sau scopurile urmărite de către organizația criminală, niciodată nu trebuie să ne îmbătăm cu ideea că a fost doar un scop de a intimida. Când avem în față o organizație criminală, întotdeauna trebuie să ne așteptăm la ce este mai dificil. De aceea trebuie să asigurăm absolut toate garanțiile de securitate și de ordine publică, nu doar în cazul doamnei judecătoare, dar și în cazul tuturor cetățenilor, La moment avem proceduri destul de avansate, cred că în următoarea perioadă vom veni cu detalii suplimentare.

– Despre cei doi deputați care au fost ascunși în regiunea transnistreană, domnul Nesterovschi și doamna Lozovan (n.r.- condamnați la 12 ani, respectiv 6 ani de pușcărie pentru finanțarea ilegală a unui partid politic): Ce știm despre ei? Au fost informații contradictorii.

– Conform informațiilor, se află în continuare acolo. Au fost făcute demersuri și solicitări la adresa statelor vecine, fie referitor la trecerea frontierii, fie de intenția de a-i găzdui sau de a tranzita. În acest context am făcut solicitarea către Ucraina, România, Turcia. Bineînțeles ne-am adresat și către Federația Rusă cu solicitarea de a fi informați despre prezența sau lipsa acestora pe teritoriul Federației Ruse. Cu părere de rău Federația Rusă, nu a dat curs cererii noastre, nici pozitiv, nici negativ. Nu a fost nicio reacție. În cazul celorlalte trei state, vorbim de Ucraina, Turcia și România, ni s-a oferit răspunsul că aceste persoane nu au tranzitat, nu au fost vizibile, nici prin suprapunere de imagini foto, nici prin suprapunere de date personale.

– Ce lecții au fost învățate de la alegerile prezidențiale de anul trecut pentru asigurarea securității votului și a proceselor democratice în Republica Moldova și cum se poate opri influența Federației Rusiei în aceste alegeri?

– Noi am învățat lecția de anul trecut, exact cum anul trecut învățasem lecția de acum doi ani. Problema e că rușii reușesc să scrie alte cărți. Și noi cred că lecția învățată de anul trecut nu este suficient pentru a face față provocărilor care sunt acum. Deci ne-am adaptat din mers în acest proces ca să reușim să facem față provocărilor care le avem acum, deoarece ele sunt mult mai sofisticate și mult mai complicate decât cele de anul trecut. Cred că trebuie să avem capacitatea de a face față provocărilor existente și nu de cele care le-am învățat anul trecut.