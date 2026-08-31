INTERVIU „Pacientul nu trebuie să mai caute medicii la telefon, din aproape în aproape, din cunoștință în cunoștință” / Ce aduce noua platformă E-SanatateaMea, care e disponibilă de mâine

Pacienții români își vor putea face online programările la medicii specialiști, începând de marți, 1 septembrie, prin noua platformă E-SanatateaMea, explică, într-un interviu pentru publicul HotNews, Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Pacienții se pot programa la orice medic în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, chiar și din alte localități.

Dacă în același cabinet activează doi medici, nu poate fi ales unul anume, pentru că legea permite doar alegerea cabinetului. Dar „platforma este pregătită și pentru această posibilitate”, spune Horațiu Moldovan.

Pentru bilete de trimitere și pentru rețete, pacienții trebuie încă să facă drumul până la medicul de familie.

Care este „disconfortul” pe care șeful CNAS promite să-l rezolve în viitorul apropiat prin noua platformă.

De la 1 septembrie, platforma E-SănătateaMea le va permite pacienților să vadă într-un singur loc toți furnizorii aflați în contract cu Casa de Asigurări care au locuri disponibile.

Este doar primul pas: platforma va fi dezvoltată în 12 module ce vor fi lansate pe rând și urmează să aducă, printre altele, rețete eliberate pentru 3 luni și – în premieră în sistemul public de sănătate – servicii de telemedicină, care nu vor mai necesita prezența fizică în cabinetul medicului.

„Îi găsește pe toți medicii în contract cu Casa de Asigurări”

Horațiu Moldovan, președintele CNAS / Foto: Agerpres

HotNews: Domnule Horațiu Moldovan, ce aduce nou platforma E-Sanatatea Mea?

Horațiu Moldovan: Noua platformă de sănătate îi pune în față pe pacienți cu medicii specialiști din ambulatorul de specialitate (policlinici – n.red.) aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Un pacient care are un bilet de trimitere către o anumită specialitate medicală în ambulatoriu intră pe portalul E-Sanatatea Mea, caută specialitatea respectivă, își alege județul, își alege localitatea și își alege intervalul de timp în care ar dori să fie consultat. Iar portalul îi afișează toți furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate care au locuri libere în intervalul de timp selectat de pacient.

Pacientul are și opțiunea să nu selecteze un anumit interval de timp și să i se afișeze primele locuri disponibile. Și așa se întâmplă și are la dispoziție posibilitatea să își aleagă un furnizor din toată țara.

Iar dacă pacientul nu găsește un loc liber în localitatea sau în județul în care dorește, în intervalul dorit, poate să selecteze alt județ și alte localități.

E o chestiune foarte simplă, pacientul nu trebuie să mai caute medicii la telefon, din aproape în aproape, din cunoștință în cunoștință, ci îi găsește pe toți medicii de ambulator aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pe portalul E-Sanatatea Mea.

Aplicația care asigură accesul în platformă poate fi descărcată pe telefon

– Până să poată face programări, primul pas pe care vor trebui să îl facă oamenii va fi să se înroleze în această platformă. Cum decurge acest proces?

– Prima modalitate este prin descărcarea aplicației ROeID. Aplicația mobilă poate fi descărcată pe telefon, din Google Play sau App Store. Autentificarea în platformă se face urmând pașii de validare a identității, cu ajutorul actului de identitate.

În timpul acestui proces, sunt setate un nume de utilizator și o parolă, cu ajutorul cărora se face, ulterior, logarea în platformă, de fiecare dată când este folosită.

A doua modalitate de înrolare în platformă este prin vizita la cabinetul unui medic înrolat în noua platformă E-Sanatatea Mea: el îi prezintă medicului actul de identitate, iar medicul introduce CNP-ul, încarcă datele pacientului, le validează împreună cu acesta. Pacientul primește un link pe care dă click și își setează user-ul și parola cu ajutorul cărora se va putea loga în platforma E-Sanatatea Mea.

„Simplifică găsirea unui loc la medic”

– Pacienții vor mai putea face programări la medicii aflați în contract cu CNAS doar prin această platformă? Sau rămân disponibile și actualele modalități?

– Pacientul poate să-și facă programare prin portal, dar în același timp poate să se programeze și fără el: direct în cabinetul medicului sau telefonic.

Dar portalul E-Sanatatea Mea este un instrument în plus, care simplifică găsirea unui loc la medic. Tot în portal, pacientul poate să își anuleze sau poate să își modifice programarea.

De îndată ce un pacient își face o programare la un furnizor în ambulatorul de specialitate, furnizorul va fi notificat și va vedea datele, numărul de telefon și adresa de e-mail a pacientului. Medicul va putea să contacteze pacientul la numărul acela de telefon sau la e-mail. Spre exemplu, pacientul poate fi sunat, cu o zi sau două înaintea consultației, pentru a reconfirma programarea.

Dialog cu medicul după consultație

În plus, după consultație, medicul și pacientul pot să intre într-un dialog pe un canal privat de comunicare între medic și pacient, astfel încât pacientul poate să-i adreseze întrebări punctuale medicului, iar medicul poate să îi răspundă. Această facilitate nu este o obligație legală a medicului, iar medicul poate să decidă dacă răspunde sau dacă nu răspunde pacientului după ce se finalizează consultația.

Spre exemplu, dacă pacientul nu se simte bine cu tratamentul, îl doare mai tare sau pur și simplu nu a înțeles ceva în timpul consultației, el poate să intre în dialog cu medicul sau cu asistentul din cabinet. În acest moment, mulți pacienți nu au un număr de telefon personal al medicului sau al asistentului, ci doar numărul de telefon al policlinicii, unde se fac programări.

– Ce se întâmplă cu cabinetele unde lucrează mai mulți medici? Atunci când face programarea în platformă, pacientul își va alege medicul sau doar cabinetul?

– Într-adevăr, în situația în care, în cabinetul respectiv, funcționează doi sau mai mulți medici, pacientul nu poate să aleagă la care dintre medicii respectivi se va programa. Nu pentru că nu există posibilitatea tehnică în această platformă, ci pentru că așa este legislația în momentul de față. Legea prevede că pacientul poate să își aleagă furnizorul de servicii medicale – spital sau cabinet – nu neapărat un medic anume în sistemul de asigurări de sănătate din România.

Dacă pe viitor lucrul acesta se va schimba din punctul de vedere al legislației, pacientul va putea să își aleagă inclusiv medicul. Platforma de programări este pregătită și pentru această posibilitate.

– Sunt țări unde pacientul nu poate să aleagă la ce medic merge la consultație sau poate să aleagă doar dacă plătește în plus. În acest moment, în România, mulți pacienți își aleg medicul. S-ar putea ajunge, la un moment dat, ca programările să se facă doar în această platformă, iar pacienții să nu mai poată alege medicul?

– Nu. Lăsăm lucrurile acestea deschise, pentru că în situația în care pacientul are deja un istoric cu medicul respectiv, medicul respectiv îi poate spune care sunt zilele și orele în care consultă el și pacientul își va face programarea în acele zile sau în acele intervale orare.

În ambulatoriul de specialitate, mulți medici lucrează în cabinete medicale individuale, care funcționează cu un singur medic.

Bilete de trimitere și rețete, doar după un drum la medicul de familie

– Noua platformă promite că va simplifica programarea la medicul specialist, însă pacienții vor face în continuare drumuri la medicul de familie pentru rețete medicale și bilete de trimitere.

– Medicul de familie este inițiatorul actului medical, cu excepția urgențelor. Nu înlăturăm medicul de familie din această ecuație. El va fi cel care va iniția managementul de caz al pacientului, ca și până acum.

În continuare, pacientul se va adresa medicului de familie pentru orice problemă de sănătate. Medicul de familie va iniția un bilet de trimitere către ambulatoriul de specialitate și acest bilet de trimitere va fi identificat și de către medicul specialist din ambulatoriu în platformă.

Atunci când merge la medicul specialist, pacientul nu va mai trebui să arate acest bilet, să îl aibă în format fizic la el, pe hârtie, pentru că el va fi în format electronic, în platformă.

Dar o perioadă de timp se va merge în paralel, adică biletele de trimitere vor fi și printate, până când gradul de adopție al noului portal de sănătate va crește printre furnizorii de servicii medicale, pentru a nu bulversa sistemul.

„Disconfortul” pe care șeful CNAS promite să-l rezolve

– Dar chiar dacă biletul de trimitere sau rețeta medicală se vor regăsi și în platformă, în format electronic, pacientul nu le va putea primi fără să facă un drum la medicul de familie. Spre exemplu, în alte țări, un pacient cronic, care primește periodic rețetă pentru aceleași medicamente, o primește electronic, fără drum la medic, decât atunci când nu se mai simte bine cu medicația respectivă sau are nevoie de consultație și analize. De ce nu va fi posibil acest lucru?

– Da, pacientul din România are în momentul de față acest disconfort. Și desigur că lucrul acesta trebuie să îl rezolvăm.

Pentru medicamentele care sunt scumpe și foarte scumpe, de mii sau zeci de mii de euro, pacientul, în momentul de față, trebuie să meargă la medicul din ambulator, lună de lună, să îi prescrie această rețetă.

Ceea ce vom face – și ne-am gândit că lucrul acesta trebuie corectat – este că medicul de familie sau cel de specialitate va putea scrie această rețetă pentru 3 luni. Astăzi există această facilitate pentru medicamentele ieftine și în România.

Dar se poate întâmpla ca pacientul să ridice rețeta pentru cele trei luni, dar în luna următoare să nu se simtă bine, să meargă la medic, iar medicul să îi schimbe tratamentul, să-i dea alt tratament. Și atunci, acele medicamente vor fi aruncate la gunoi. Este păcat ca ele să nu fie folosite de alți pacienți.

Și atunci, ca să rezolvăm această problemă, ne-am gândit la următoarea soluție: medicul va avea dreptul să scrie rețeta pentru trei luni, iar rețeta va fi în format electronic și se va regăsi în portalul E-Sanatatea Mea. Ce are de făcut pacientul este ca, la finalul fiecăreia dintre aceste 3 luni, să se prezinte la farmacie cu buletinul și să își ridice medicamentele pentru încă o lună. Și tot așa în fiecare lună.

Rețeta rămâne valabilă în sistem, iar pacientul nu mai trebuie să meargă lunar la medic decât dacă ceva se schimbă în starea lui și nu se simte bine. Dacă nu, acea rețetă va rămâne valabilă timp de 3 luni și pacientul va putea ridica lunar medicamentele din farmacie.

– Practic, un pacient cu boală cronică va mai merge fizic la medic, pentru rețetă, o dată la 3 luni.

– Da, așa este peste tot în lume. Există un interval de timp pentru siguranța pacientului. De regulă, 3 luni este un interval sigur, în care pacientul nu are nevoie de contact direct cu medicul – consultație sau investigații. Dar dacă are nevoie, se poate programa la medic.

12 module ce vor fi lansate pe rând

– Acestea sunt toate noutățile pe care le aduce noua platformă?

– Este doar o etapă. Platforma va avea 12 module, pe care le vom lansa pe rând și le vom explica în spațiul public.

Din punct de vedere tehnic, pot să apară mici probleme tehnice, blocaje la început. În plus, cu cât vom avea un grad de adopție și de deprindere a utilizării platformei cât mai mare, cu atât vom putea introduce mai repede toate cele 12 module.

În platformă, pacientul va avea, spre exemplu, acces la tot istoricul său medical – toate serviciile de care a beneficiat de-a lungul timpului în contract cu Casa de Asigurări.

În plus, vor exista date de contact ale caselor de asigurări de sănătate din toată țara, unde pacienții vor putea semnala problemele cu care se confruntă.

Când vor fi posibile consultațiile la distanță, ca în alte țări

– În viitoarele module ce urmează a fi lansate este prevăzută și posibilitatea ca, în anumite situații, pacienții să poată beneficia de servicii medicale la distanță, fără să meargă fizic cu cardul de sănătate în cabinet, așa cum se întâmplă deja în alte țări?

– În foarte multe țări este reglementată telemedicina. Este o chestiune care ne preocupă și lucrăm pentru ca, începând de anul viitor, să avem o legislație pusă la punct pentru telemedicină și teleconsultații, astfel încât și pacienții în România să poată să beneficieze de aceste servicii.

Sigur că, de îndată ce telemedicina va fi reglementată foarte clar din punct de vedere legislativ, Casa de Asigurări de Sănătate va fi pregătită să deconteze serviciile de telemedicină.

Iar platforma E-SanatateaMea este gândită în așa fel încât să poată să adopte și serviciile de telemedicină care vor fi disponibile în România la un moment dat.

Sperăm ca lucrul acesta să se întâmple cât mai repede. Dar da, platforma eSănătateaMea este pregătită și pentru așa ceva.

Dar acest lucru va fi posibil numai după reglementările legislative aferente și după o dezbatere foarte tehnică. Pentru că fiecare specialitate medicală are un număr limitat de proceduri, de intervenții care pot fi făcute prin telemedicină.

Noua carte electronică de identitate va înlocui cardul de sănătate

– Reglementarea telemedicinei este singurul obstacol? Medicii spun că un obstacol important este și validarea cardului de sănătate în sistem, care este posibilă doar cu prezența fizică a pacientului și a cardului în cabinetul medicului. Altfel, nu pot fi acordate niciun fel de servicii în contract cu Casa de Asigurări.

– Platforma informatică E-SanatateaMea este doar o componentă din platforma informatică din noul PIAS (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate – n.red.) pe care l-am făcut cu bani în PNRR (noul PIAS costă 100 de milioane de euro – n.red.).

Pentru că ne-am gândit și la lucrul acesta, la telemedicină și la perspectiva semnării de la distanță a serviciului medical cu cardul.

În momentul în care noua carte electronică de identitate va deveni disponibilă, ea va putea fi folosită și pe post de card de sănătate. În momentul acesta, câteva sute de mii de români au noua carte electronică de identitate, potrivit datelor de la Ministerul Afacerilor Interne.

Nu chiar pe 1 septembrie, dar după această dată va fi posibilă, în platformă, semnarea serviciilor medicale cu noua carte electronică de identitate. E nevoie și de o lege în Parlament pentru ca această carte electronică de identitate și cardul de sănătate să poată să funcționeze în paralel.

Iar în momentul în care telemedicina va fi implementată, consultațiile vor putea fi semnate de la distanță, prin simpla apropiere a cărții electronice de identitate de telefonul mobil, așa cum facem acum o plată cu telefonul mobil.

Actualul card de sănătate a fost conceput în urmă cu foarte mulți ani și are o arhitectură tehnică ce nu permite acest lucru. Dar cartea electronică de identitate va face acest lucru posibil.