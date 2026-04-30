Dominic Fritz, Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
INTERVIU Se poate reface coaliţia fără Ilie Bolojan? Răspunsul ferm al preşedintelui USR: „Nu” / Ce întrebare are pentru Nicuşor Dan

Laurențiu Ungureanu

Dominic Fritz spune că USR nu va relua negocierile cu un PSD „care trădează direcţia pro-europeană şi reformele pe care le-am asumat împreună”. Într-un dialog pentru publicul HotNews, președintele USR respinge categoric ideea unei coaliții refăcute fără Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. 

Pentru ca moțiunea de cenzură PSD-AUR să treacă, iar Guvenul Bolojan să fie demis sunt necesare 233 de voturi. Moțiunea a fost semnată de un număr istoric de 254 de parlamentari, însă liderul USR, Dominic Fritz, spune că există şi posibilitatea ca aceasta să pice la votul Parlamentului, programat pentru marți, 5 mai.

„Nu putem avea un guvern pro-european şi o majoritate paralelă anti-europeană, pe care PSD s-o scoată din buzunar din când în când”, spune Fritz.

El vorbeşte şi despre riscul ca PNL să ajungă „brelocul PSD” și formulează o întrebare directă pentru președintele Nicușor Dan, care și-a asumat rolul de „mediator” al crizei: „Mai este PSD un partid pro-european după ce a semnat și votat o moțiune care acuză Uniunea Europeană că a transformat România într-o colonie?”

HotNews: Există vreo posibilitate ca, în cazul probabil în care moţiunea va fi votată, USR să intre guvernare în aceeaşi formulă a coaliţiei, dar fără Ilie Bolojan în funcţia de premier?
 Dominic Fritz: Nu, pentru că nu putem avea în același timp un guvern pro-european și o majoritate paralelă anti-europeană, pe care PSD s-o scoată din buzunar din când în când. Dar nu este o fatalitate ca moțiunea să treacă. Cred că în Parlamentul României sunt destul de mulți oameni dispuși să nu voteze un text scris parcă din Ambasada Rusiei de la București.

După 5 mai, dacă moțiunea va pica, discutăm orice are nevoie România. USR are un angajament față de direcția pro-europeană, pro-NATO a României și un angajament la fel de important anti-corupție.

Ce ar trebui să se întâmple astfel încât să existe o coaliţie din care să facă parte şi USR, şi PSD?
 – Cert este că USR nu poate negocia cu un PSD care trădează direcția pro-europeană și reformele pe care le-am asumat împreună. Problema PSD este că reforma a ajuns la privilegiile lor. Dacă vor să guverneze cu AUR să spună ce urmează după primul pas. Dacă vor refacerea formulei Ciucă-Ciolacu, le amintesc că aceasta a primit un vot de blam în alegerile din 2024 și 2025.

– Până la momentul acestei discuţii, doi dintre liberali au sugerat o reconciliere între partidele pro-occidentale. De ce credeţi că au făcut-o?
– Sunt doar doi din sute de lideri locali sau naționali ai PNL. Doi! Desigur, există și la PNL oameni care își doresc înapoi Guvernul Ciolacu-Ciucă. Dar impresia mea este că totuși o largă majoritate nu-și dorește ca partidul să devină brelocul PSD.

În USR s-a discutat această idee?
Nu, am discutat doar despre susținerea actualului guvern până la capăt și de continuarea reformelor.

Aveţi ceva de reproşat preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu felul în care a mediat această criză? Credeţi că preşedintele Nicuşor Dan a ştiut despre moţiunea de cenzură?
Nu cred că președintele a știut de moțiunea de cenzură. Eram la discuții la Cotroceni despre salvarea PNRR și SAFE când s-a întâmplat. În privința medierii sale, nu-i dau sfaturi publice domnului președinte. Dar întrebarea pe care ne-o punem azi o vom discuta și la consultările cu el: Mai este PSD un partid pro-european după ce a semnat și votat o moțiune care acuză Uniunea Europeană că a transformat România într-o colonie?

Dominic Fritz a acord interviul în format text.