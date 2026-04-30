INTERVIU Se poate reface coaliţia fără Ilie Bolojan? Răspunsul ferm al preşedintelui USR: „Nu” / Ce întrebare are pentru Nicuşor Dan

Dominic Fritz spune că USR nu va relua negocierile cu un PSD „care trădează direcţia pro-europeană şi reformele pe care le-am asumat împreună”. Într-un dialog pentru publicul HotNews, președintele USR respinge categoric ideea unei coaliții refăcute fără Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

Pentru ca moțiunea de cenzură PSD-AUR să treacă, iar Guvenul Bolojan să fie demis sunt necesare 233 de voturi. Moțiunea a fost semnată de un număr istoric de 254 de parlamentari, însă liderul USR, Dominic Fritz, spune că există şi posibilitatea ca aceasta să pice la votul Parlamentului, programat pentru marți, 5 mai.

„Nu putem avea un guvern pro-european şi o majoritate paralelă anti-europeană, pe care PSD s-o scoată din buzunar din când în când”, spune Fritz.

El vorbeşte şi despre riscul ca PNL să ajungă „brelocul PSD” și formulează o întrebare directă pentru președintele Nicușor Dan, care și-a asumat rolul de „mediator” al crizei: „Mai este PSD un partid pro-european după ce a semnat și votat o moțiune care acuză Uniunea Europeană că a transformat România într-o colonie?”

„Cred că sunt destul de mulţi oameni dispuşi să nu voteze moțiunea de cenzură”

HotNews: Există vreo posibilitate ca, în cazul probabil în care moţiunea va fi votată, USR să intre guvernare în aceeaşi formulă a coaliţiei, dar fără Ilie Bolojan în funcţia de premier?

Dominic Fritz: Nu, pentru că nu putem avea în același timp un guvern pro-european și o majoritate paralelă anti-europeană, pe care PSD s-o scoată din buzunar din când în când. Dar nu este o fatalitate ca moțiunea să treacă. Cred că în Parlamentul României sunt destul de mulți oameni dispuși să nu voteze un text scris parcă din Ambasada Rusiei de la București.



După 5 mai, dacă moțiunea va pica, discutăm orice are nevoie România. USR are un angajament față de direcția pro-europeană, pro-NATO a României și un angajament la fel de important anti-corupție.



– Ce ar trebui să se întâmple astfel încât să existe o coaliţie din care să facă parte şi USR, şi PSD?

– Cert este că USR nu poate negocia cu un PSD care trădează direcția pro-europeană și reformele pe care le-am asumat împreună. Problema PSD este că reforma a ajuns la privilegiile lor. Dacă vor să guverneze cu AUR să spună ce urmează după primul pas. Dacă vor refacerea formulei Ciucă-Ciolacu, le amintesc că aceasta a primit un vot de blam în alegerile din 2024 și 2025.

„Nu cred că preşedintele a ştiut despre moţiunea de cenzură”

– Până la momentul acestei discuţii, doi dintre liberali au sugerat o reconciliere între partidele pro-occidentale. De ce credeţi că au făcut-o?

– Sunt doar doi din sute de lideri locali sau naționali ai PNL. Doi! Desigur, există și la PNL oameni care își doresc înapoi Guvernul Ciolacu-Ciucă. Dar impresia mea este că totuși o largă majoritate nu-și dorește ca partidul să devină brelocul PSD.



– În USR s-a discutat această idee?

– Nu, am discutat doar despre susținerea actualului guvern până la capăt și de continuarea reformelor.



– Aveţi ceva de reproşat preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu felul în care a mediat această criză? Credeţi că preşedintele Nicuşor Dan a ştiut despre moţiunea de cenzură?

– Nu cred că președintele a știut de moțiunea de cenzură. Eram la discuții la Cotroceni despre salvarea PNRR și SAFE când s-a întâmplat. În privința medierii sale, nu-i dau sfaturi publice domnului președinte. Dar întrebarea pe care ne-o punem azi o vom discuta și la consultările cu el: Mai este PSD un partid pro-european după ce a semnat și votat o moțiune care acuză Uniunea Europeană că a transformat România într-o colonie?

Dominic Fritz a acord interviul în format text.