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Actualitate

INTERVIU Șeful unei noi companii aeriene românești care și-a adăugat zeci de destinații: „Diferența între noi și ultra low-cost e că noi cerem pasagerilor banii o singură dată”

Vlad Barză
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„Diferența între noi și ultra low-cost este că ultra low-cost-ul îți ia banii pe bilet, banii pe bagaj, banii pe check-in, banii pe locul în avion și te lasă la 200 de km de destinație, unde mai plătești și un transfer până ajungi în centru. Toate aceste lucruri adunate fac cât un bilet de-al nostru.  Noi nu le cerem mai mult, noi le cerem prețul o singură dată”, spune Marius Pandel, CEO al operatorului aerian românesc AnimaWings.

  • Cum arată calculul unui bilet București -Cluj.
  • Pandel susține că marile companii ultra low cost care operează în România au politica de a-i ataca pe destinații, pentru că „își permit să piardă bani ca să nu aibă un competitor în viitor”. Deciziile prin care răspunde AnimaWings.
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AnimaWings este o companie aeriană românească înființată în 2020 de frații Pandel, fondatorii Christian Tour. A început cu câteva zboruri charter și a adăugat câteva zeci de destinații din ianuarie 2025, până în prezent.