INTERVIU Tactica lui Siegfried Mureșan, dezvăluită cu propriile cuvinte: „PSD știe foarte bine că este acest guvern sau alegerile anticipate” / Nicușor Dan nu i-a dat „niciun indiciu”

Cum răspunde liberalul la acuzele că nu este loial României. Ce spune despre Nicușor Dan.

Mureșan crede că e firesc ce vrea Grindeanu de la el, ca premier nominalizat.

„Blocajul structural pe care îl avem este următorul: oamenii în România își doresc modernizare, reformare. Dar majoritatea Parlamentară nu mai reprezintă așteptările oamenilor”.

Liberalul susține că Nicușor Dan l-a sunat doar cu 30 de minute înainte să facă anunțul.

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HotNews: Domnule Mureșan, am remarcat la momentul declarațiilor, imediat după acceptarea candidaturii la funcția de prim-ministru că nici dumneavoastră, nici președintele Partidului Național Liberal, domnul Ilie Bolojan, nu ați pomenit de PSD. Doriți o rotativă cu PSD-ul?

Siegfried Mureșan: Relația noastră cel mai importantă este cu oamenii, nu este cu Partidul Social Democrat.

Cred că elementele care disting Partidul Național Liberal de PSD sunt cunoscute, oamenii le știu. Oamenii știu că PSD, împreună cu AUR, a dărâmat fără motiv guvernul Bolojan. Toate aceste lucruri sunt știute.

Cel mai important lucru pentru noi în această perioadă este să prezentăm un program de guvernare reformator, modern, pentru o Românie modernă, europeană. Pe asta ne concentrăm, aceasta este oferta pe care o vom face oamenilor.

„Vine un moment al adevărului și pentru PSD”

Acesta este programul pe care îl vom prezenta, în primul rând, parlamentarilor din cele trei partide care susțin nominalizarea mea, PNL, USR și UDMR, după care vom discuta cu grupul minorităților naționale.

Și apoi vine un moment al adevărului și pentru PSD. Vor avea șansa, obligația de a alege între un program pro-european și continuarea colaborării lor cu AUR.

În ceea ce privește așa-numita rotativă, PNL nu a fost împotriva rotativei.

„Am avut 9 prim-miniștru în ultimii 10 ani”

De principiu, eu cred că România a avut prea mulți prim-miniștri în ultimii 20 de ani, nu prea puțini. Am avut 13 prim-miniștri de la aderarea noastră la Uniunea Europeană în urmă cu aproape 20 de ani și 9 prim-miniștri în ultimii 10 ani. Iar situația s-a înrăutățit în ultimii 10 ani.

E clar că un prim-ministru care are un mandat pe un termen mai lung e mult mai credibil în relația cu toți partenerii României, cu mediul privat, cu investitorii, cu partenerii externi decât un prim-ministru care are un mandat pe termen scurt.

Noi, ca partid, nu am exclus această variantă a rotației premierilor, având în vedere configurația dificilă pe care o avem în Parlament ca urmare a ultimilor alegeri.

„Dacă o acceptă, ne vom apuca de treabă”

– Ce primește PSD, totuși, în schimb? Fără voturile PSD, guvernul lui Siegfried Mureșan nu poate trece de Parlament.

– PSD știe foarte bine că este acest guvern sau alegerile anticipate.

PSD trebuie să aleagă dacă este un partid responsabil, așa cum pretinde că a fi, sau dacă merge alături de AUR.

Ei înșiși își evaluează opțiunile, ei le pot spune. Nu sunt purtătorul lor de cuvânt, nu vreau nici să-i provoc, nici să le justific acțiunile. Eu vă spun că noi ne concentrăm pe o ofertă corectă, cinstită pentru oameni.

Mureșan crede că e firesc ce vrea Grindeanu: programul de guvernare

Dacă o acceptă, ne vom apuca de treabă, vom implementa programul de guvernare și vom conduce România.

Dacă o resping, vom vedea la momentul respectiv. Nu avem în momentul de față nici indicii că ar accepta-o, nici indicii că ar respinge-o. Poziția președintelui PSD, a domnului Grindeanu, care a spus în ultimele două zile că așteaptă de la noi un program de guvernare, mi se pare o poziție firească.

Nici eu nu aș da votul nimănui înainte de a-i vedea programul de guvernare. De aceea noi vom concentra pe această ofertă, pe care o vom prezenta inclusiv PSD-ului în cursul săptămânii următoare, cel mai probabil.

„Oamenii în România își doresc modernizare”

– Până la oameni, măsurile trebuie să treacă și de Parlament. Chiar dacă veți trece de votul de învestitură, veți fi un guvern minoritar care va fi la mâna PSD și AUR.

– Vom fi un guvern minoritar. Realitatea e următoarea. Blocajul pe care îl avem acum are un motiv structural, dat într-adevăr de faptul că la ultimele alegeri parlamentare

PSD a candidat susținând că este un partid pro-european, după care am văzut în Parlamentul României au colaborat, au coabitat cu cei de la AUR pe mai multe dosare.

Deci blocajul structural pe care îl avem este următorul: oamenii în România își doresc modernizare, reformare. Asta au votat la toate alegerile prezidențiale din 2004 încoace.

Majoritatea din actualul Parlament al României nu mai reprezintă așteptările oamenilor.

„Ați candidat cu PSD pe listă” / „Nu cred că m-ați văzut nici la prea multe evenimente de campanie”

– Dar ați candidat cu PSD pe aceeași listă. V-a fost atunci rușine că sunteți pe listă cu oameni din PSD?

–Nu mi-a plăcut conceptul de atunci, și nu e un secret acest lucru, și nu cred că m-ați văzut nici la prea multe evenimente de campanie alături de oameni din PSD și cu siguranță nu în fotografii comune.

Dar am avut o listă comună cu lucruri, cu priorități pe care le-am partajat. A fost clar și de atunci că lista este comună, dar activitatea noastră în Parlamentul European va fi una separată, fiecare în grupurile sale politice, fiecare cu prioritățile sale politice. Când e vorba de România, în general, europarlamentarii români lucrează, colaborează pe multe dosare bine.

– Cum, că PSD-ul a spus că sunteți un trădător?

–Când PSD spune ceva, în cele mai multe cazuri nu este adevărat. Ce a spus PSD recent? Domnul Grindeanu, și cred că aceasta este poate una dintre diferențe între domnia sa și mine, eu când spun ceva e mereu adevărat, la el trebuie să ne întrebăm.

A spus că sunt trădători, ce a spus?

– A spus că ați cerut să se taie fondurile pe România

-E un lucru fals, e un lucru incorect. De 12 ani de când sunt în Parlamentul European, din chiar primele mele săptămâni de mandat, am luptat pentru ca România să primească cât mai multe fonduri europene și le-am și obținut.

„Să lămuresc acest lucru”

-Dar sunteți vicepreședinte al PPE. Grupul PPE a cerut recent Comisiei Europene să taie din fondurile PNRR pentru acea lege a integrității care îl lăsă fără mandat pe Dominic Fritz.

-Mă bucur că mă întrebați tocmai ca să lămuresc acest lucru. Președinta grupului parlamentar din care face parte USR, ReNew, și președintele PPE au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene prin care au cerut să clarifice cât de rapid posibil dacă legea integrității adoptată de Parlamentul României respectă cerințele europene, inclusiv în materie de justiție și stat de drept.

Asta tocmai pentru a da Guvernului României condus de premierul Ilie Bolojan șansa de a căuta eventuale îmbunătățiri care să fie votate și în Parlamentul României.

Noi am avut termen limită 31 august pentru a adopta această lege a integrității care este o țintă, un jalon în cadrul PNRR.

Ceea ce președinții celor două grupuri politice europene au făcut ajută România. Au cerut Comisiei Europene să se poziționeze cât mai rapid. Comisia Europeană a și trimis scrisoarea Guvernului României, solicitând anumite poziționări și explicații. Acum așteptăm decizia Comisiei Europene.

– Dacă spune că nu respectă dreptul comunitar, ce se întâmplă? Pierdem banii sau nu?

– Atunci Parlamentul României trebuie să modifice legea și atunci sper să găsească o majoritate pro-europeană care să modifice legea pentru a primi cele 770 de milioane de euro.

„Repet, le putem discuta, putem avea anumite dezamăgiri”

– Când? Ați spus că foarte repede trebuie să se întâmple lucrurile astea.

– În următoarele săptămâni. Comisia va lua decizia, va informa Guvernul României. Există în momentul de față acel dialog între Comisia Europeană și Guvernul României. Comisia Europeană își va adopta poziția, va informa Guvernul României și atunci noi vom modifica legea dacă trebuie să o modificăm și vom primi toți banii.

–De ce a votat PNL? Ați vorbit bănuiesc cu colegii dumneavoastră și domnul Bolojan a avut niște explicații. Totuși, dacă au considerat că nu este în regulă acest amendament, celebrul amendament „anti-Fritz”, de ce au votat totuși?

–Din punct de vedere moral, ceea ce s-a întâmplat cu domnul Fritz nu este corect. Deciziile Curții Constituționale le putem discuta, dar obligația este să fie respectate. Repet, le putem discuta, putem avea anumite dezamăgiri.

Dacă legea nu ar fi fost adoptată, România ar fi pierdut automat 770 de milioane de euro. Acum legea a fost adoptată, avem șansa să primim toți banii sau o parte din ei. Așteptăm poziția Comisiei Europene și atunci vom ști în ce situație suntem.

Cum spune Mureșan că se raportează la PSD

– Să revenim la calculele care ne presează în aceste zile. Fără voturile PSD nu puteți trece acest guvern. Când mergeți la negocieri cu PSD-ul? Sau la discuții?

– Mergem să le prezentăm oferta noastră pentru România. În cursul acestor zile finalizăm munca la programul pentru România, la programul de reforme pentru următori ani, după care firesc este să le prezentăm întâi parlamentarilor despre care știm că ne susțin. Întâi vom merge și vom prezenta programul Partidului Național Liberal ,USR-ului și UDMR-ului. Aceasta este una între diferențele fundamentale între mine și ceilalți doi prim-miniștri desemnați.

Primul venind dintr-un partid extraparlamentar, fără niciun parlamentar, și al doilea fiind desemnat împotriva voinței propriului său partid. Noi avem sprijinul a trei partide, sprijin pentru care sunt recunoscători și întâi voi merge în grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR.

„Noi nu vom altera caracterul pro-european al acestui guvern”

Apoi sper să am ocazia cât de repede să discut cu grupul minorităților naționale și după aceea cu plăcere prezentăm programul nostru și PSD-ului.

Aveți dreptate, guvernul poate trece dacă parlamentarii PSD îl votează.

Tocmai fiindcă noi nu vom altera caracterul pro-european al acestui guvern și al acestui program pentru solicitări făcute din partea unor partide anti-europene. Cheia este, într-adevăr, așa cum ați spus la Partidul Social Democrat care trebuie să decidă: guvern pro-european sau majoritate în parlament PSD-AUR.

De ce crede că poate face altceva decât Bolojan în relația cu partenerii politici

– Domnule Mureșan, ați făcut o postare, recent, pe Facebook, în care spuneți că „vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de guvernul Bolojan”. Care este diferența între dumneavoastră și domnul Bolojan și de ce ați putea negocia dumneavoastră mai bine decât domnul Bolojan cu PSD-ul?

– Cred că domnul Bolojan a negociat destul de multe lucruri bine cu PSD-ul, până la moment la care PSD-ul nu a mai vrut. Nu cred că a fost un eșec al negocierilor din partea domnului Bolojan faptul că vechea coaliție s-a rupt.

A fost o voință clară a liderilor PSD de a nu mai continua. Parametrii politici s-au schimbat de atunci, cred că nici PSD-ul nu stă foarte bine în sondaje și este evident că Partidul Social-Democrat a făcut multe greșeli politice în ultimii ani.

Este evident că se îndreaptă spre scoruri obținute în județe precum Bihor la ultimele alegeri parlamentare când au obținut 13%. Cam acestea sunt scorurile pe care le lau la nivel național.

Grija mea nu este nici ca PSD-ul să fie mare, nici ca PSD-ul să fie mic. Dacă conducerea PSD-ului este rațională, vede că drumul pe care au mers îi face un partener junior pentru AUR, și cred că și ei au motive să reevalueze deciziile pe care le-au luat.

„PNL este, realmente, acum mai unit decât a fost oricând în ultimii ani”

Repet, ei pot insista pe drumul pe care au mers în ultimele luni. Despre care eu cred că este greșit, majoritatea românilor crede că este greșit, de aceea și sprijinul pentru ei în sondaje este unul foarte mic. Cred că și pentru ei parametrii s-au schimbat față de momentul la care au crezut că sunt voinici astă primăvară, au crezut că pot dinamita Partidul Național Liberal.

PNL este, realmente, acum mai unit decât a fost oricând în ultimii ani. Văd asta și din reacțiile colegilor. Colegii spun foarte clar, susținem desemnarea, suntem pregătiți, mergem în Parlament, așteptăm cu nerebdare prezentarea programului în Parlament și votul din Parlament.

– PSD spune că nu mai acceptă măsuri de austeritate. Spuneți că veți continua lucrurile bune făcute de domnul Bolojan. Care sunt lucrurile bune făcute de domnul Bolojan? Să amintim și de TVA-ul a crescut, de taxe suplimentare pentru mame sau pensionari.

– Ați vorbit de austeritate. Austeritate este un concept pe care în România în ultimii ani, în mod intenționat, politicieni care vor risipa banului public l-au introdus în spațiul public și l-au demonizat.

Ei vor să continue risipa banului public și, dacă vine cineva și vrea să oprească risipa banului public, vrea să pună ordine în finanțele țării, imediat îl numesc austeritate și încearcă să-l pună la zid. Sunt absolut convins că România are nevoie de oprire a risipei, de a pune ordine în finanțele publice.

Eu lucrez de 12 ani pe bugetul public european și mereu sunt decizii grele. Unde aloci banii pentru a face cât mai mult bine? Ce voi continua este reducerea risipei publice în companiile de stat.

În primul rând, un management eficient, profesionist al companiilor de stat. Companiile de stat nu au investit suficient în România, de aceea prețul la energie în România este mai mare decât în multe alte state europene, deși avem un mix energetic bun. Companiile noastre energetice nu sunt eficiente, sunt rămase în urmă, fiindcă managementul companiilor energetice este neprofesionist, este neperformant.

„Dacă plătești taxe și impozite” vrei ceva înapoi

Oamenii nu au încredere că, dacă plătim taxe și impozite, banii noștri sunt bine folosiți, sunt bine administrați de către stat.

Oamenii văd că dacă plătești taxe și impozite, nu primești înapoi în materie de educație, sănătate, servicii publice ceea ce te aștepți, ceea ce ți se cuvine. De aceea consider că gestionarea responsabilă a banului public și oprirea risipei sunt atât de importante.

Acestea sunt unul dintre lucrurile pe care Ilie Bolojan le-a început și pe care le voi continua.

Însă un deficit de 9,3%, moștenit în urmă cu un an de zile, a însemnat următorul lucru. România s-a aflat la un pas de a avea fondurile europene blocate.

– Ați făcut același lucruri sau ați început cu altceva?

– Eu sunt convins că premierul Bolojan a acționat cu bună credință, nu a avut să lovească nicio categorie socială. Dar știu că multor oameni le-a fost și le este încă greu. De îndată ce ne permitem, e clar că va trebui să facem niște relaxări.

– Nu mi-ați dat sus la întrebare, ați fi început cu aceste categorii sau ați fi mers, de exemplu, la companiile de stat, cum spuneți?

– Premierul Bolojan ne-a explicat, a mers la companiile de stat, a mers în primul an de guvernare…

– Vă întreb pe dumneavoastră, sunteți candidat la funcția de premier.

– În momentul de față, dacă voi fi învestit și când voi fi învestit de către Parlamentul României, voi merge la companiile de stat.

„Deficitul a scăzut de la peste 9% la 6%”

– Cum vă pregătiți pentru guvernare? Faceți acum programul de guvernare, am înțeles.

–Facem programul de guvernare, ne axăm pe reforme. Vom avea două priorități, siguranța cetățeanului și întărirea economiei.

Cred că, din punct de vedere economic, situația României încă este una sensibilă, dar este mai bună, un pic ameliorată față de situația din urmă cu un an de zile. Deficitul a scăzut de la peste 9% la 6% și acum intrăm într-o nouă etapă, într-o etapă de creștere economică, într-o etapă în care trebuie să dăm o perspectivă. Ca atare, ne vom concentra pe măsuri economice.

Și ne vom concentra pe siguranța cetățeanului. Vedem în continuare pericolele la adresa securității oamenilor, vedem dronele.

Deci securitate și prosperitate vor fi elementele centrale.

Ce punem în locul PNRR

– Revenind la programul de guvernare, a doua dimensiune este cea economică. Ce măsuri aveți în vedere?

–Trebuie să continuăm să fim disciplinați din punct de vedere fiscal, trebuie să oprim risipa publică, trebuie să mergem în companiile de stat.

Avem fonduri europene structurale și de coeziune pe care încă trebuie să le absorbim în anii următori. Avem întârzieri la absorbția fondurilor structurale și de coeziune. Vom avea fonduri europene în anii următori, dar nu mai avem PNR-ul. Ca atare, investițiile trebuie susținute de altundeva.

Despre creșterea TVA

– Relaxare fiscală?

–De-ndată ce ne permitem. Nu vom amăgi oamenii.Știu că decizia de a crește TVA-ul de la 19% la 21% nu a fost una ușoară. A fost, din păcate, singura cale pentru a colecta acele taxe, pentru a evita blocarea de fonduri europene și pentru a evita retrogradarea României. De-ndată ce reducerea TVA-ului este posibilă, cred că trebuie discutată la modul foarte serios.

Chiar o rată de 21% în media europeană nu este cea mai mare, dar tot cred că trebuie să ne propunem să ne întoarcem la acele 19% de-ndată ce ne permitem. Dar să nu uităm un lucru. Știința economică și regulile europene spun următorul lucru: deficitul trebuie să fie 0%.

A crede că, în momentul în care suntem la 3%, putem crește deficitul este o greșeală.

– Este adevărat, dar cum va crește economia?

– Premisele economice ale României nu au fost niciodată rele în ultimii ani. Doar că nu am făcut reforme, nu am atras investitorii, am atras fondurile europene mereu târziu. Cu cât atragi fondurile europene mai repede, termin infrastructura, cu atât vin și investitorii privați după aceea. Deci investițiile trebuie făcute acum.

Spune că lista guvernului va fi comunicată în bloc

– Domnule Mureșan, cum va arăta guvernul pe care sperați că-l veți trece de Parlament?

– Voi prezenta lista completă a miniștrilor, toți odată, nu îi voi prezenta nici în interviuri, nici unul câte unul, nici nu voi face cum au făcut alți premieri desmnați să-i anunțe la televizor și să-i schimbe la televizor. De îndată ce avem programul de guvernare, voi evalua care sunt persoanele cele mai bine pregătite pentru a implementa programul nostru pentru România.

– Structura va fi aceeași ca acum, adică va fi același număr de ministere?

– Cu certitudine nu va crește numărul de ministere.

Oana Gheorghiu și Alexandru Nazare

– Va fi un guvern exclusiv politic sau este loc și de tehnocrați?

– Am văzut în ultimul an că au venit tehnocrați în guvern care au făcut o muncă foarte bună. Mă bucur că dintre tehnocrații veniți în guvern, de exemplu, doamna vice-prim-ministru Oana Gheorghiu a decis să facă un pas în politică și ni s-a alăturat nouă în Partidul Național Liberal și va rămâne, adică este colega noastră și vom lucra cu ea în partid o perioadă foarte lungă de timp,. Am avut exemple de tehnocrați care au confirmat și s-au afirmat în ultimul an.

– Va rămâne și în guvern? În guvernul dumneavoastră dacă aveți o părere atât de bună despre ea?

– V-am spus că nu speculez cu privire la nicio persoană.

– Totuși în planurile dumneavoastră important va fi și cine va fi ministrul de finanțe. Bănuiesc că pe domnul Alexandru Nazare el veți păstra?

– Răspunsul meu este același. Nu comentez activitatea miniștilor într-un fel în care se poate fi interpretat dacă îi păstrez sau nu și nu voi spune în privința niciunui ministru dacă va rămâne sau nu în guvern.

– Dar vor fi și tehnocrați în guvernul dumneavoastră?

– Marea majoritate a membrilor cabinetului cu certitudine vor fi colegi care s-au afirmat din cele trei partide.

Nu e exclus să invităm și oameni din afară, dar știu și că avem foarte mulți colegi extrem de bine pregătiți în cele trei partide. Sunt convins că putem ocupa toate portofoliile cu colegi din cele trei partide, dar, repet, putem să ne întărim și din afară. Este o decizie pe care urmează să o luăm.

În primul rând ne bazăm pe colegii din Partidul Național Liberal, USR și UDMR.

„Doresc ca președintele României să reușească”

Câtă încredere aveți în președintele Nicușor Dan?

– Nu am motive să nu am încredere în mod deosebit în momentul de față, la nivel personal. În rest, sigur, doresc ca președintele României să reușească.

E președintele României. Cu cât își exercită funcția mai bine, cu cât își face treaba mai bine, cu atât mai bine pentru România.

– În urmă, cu câteva luni, îl acuzați pe Nicușor Dan de un act ostil împotriva PNL-ului. Ce s-a schimbat?

– Când a desemnat…

– Pe domnul Veștea.

–Acel act a fost un act pe care toată lumea l-a considerat ca fiind un act neprietenos la adresa Partidului Național Liberal.

Tocmai de aceea și pentru mine a fost și este foarte important ca desemnarea mea, tot parcursul meu în Parlamentul României și activitatea în cadrul executivului să se facă transparent, să se facă ca la carte, să se facă cu maximă seriozitate și responsabilitate.

Tocmai de aceea am și solicitat președintului României când m-a contactat săpână aceasta și m-a informat că mă va nominaliza să avem o discuție.

Susține că Nicușor Dan nu i-a dat „niciun indiciu”

– V-a surprins faptul că sunteți alesul președintelui?

– Nu m-a surprins. Nu m-a prins nepregătit, dar nu mi-a dat niciun indiciu în ultima perioadă că s-ar gândi la acest lucru. Cu 84 de zile înainte Partidul Național Liberal, USR și UDMR m-au nominalizat. În toată această perioadă, președintele României și cu mine nu am avut nicio discuție despre formarea Guvernului.

Prima discuție pe care am avut-o a fost cu 30 de minute înainte ca domnia sa să facă acest anunț și acest lucru este un lucru deja știut în spațiul public din România.

– V-a desemnat totuși fără o majoritate. Domnia sa a vorbit în ultimele patru luni și chiar când era invocat numele dumneavoastră că nu vă desemnează, de exemplu, că nu este o majoritate. Ce s-a schimbat? V-a spus ce s-a schimbat? V-a spus ce l-a făcut să vă nominalizeze pe dumneavoastră?

– Nu sunt purtatorul de cuvânt al președintele României, dumnealui v-ar trebui să explice, dar da, aveți dreptate. Începând cu ziua desemnării mele, președintele nu a avut nicio critică la adresa mea. Singurul lucru pe care l-a spus a fost că nu avem o majoritate.

Nu avem o majoritate absolută, trebuie să o negociem în Parlament. Pentru procesul de gândire ale președintelui României în ultimele 85 de zile, trebuie să-l întrebați pe dumnealui. Eu vă pot explica procesele mele de gândire.

– Ce i-ați spus dvs președintelui, ați avut o discuție, ați spus și bănuiesc că i-ați spus niște condiții ale dumneavoastră, nu?

– I-am spus președintelui că mi-aș dori să discutăm următorii pași, mi-aș dori să discutăm termenii nominalizării, în sensul în care pentru mine a fost foarte important ca nominalizarea să aibă loc într-un mod serios, fiindcă, repet, nu ne putem juca cu chestiuni atât de importante în statul român.

Am avut două discuții cu președintele României, între ele am avut, evident, o discuție cu președintele Partidului Național Liberal, după cum domnul Bolojan a anunțat public că domnia sa fusese informat de mine

– Dar de ce credeți că nu l-a sunat? De ce nu i-a spus domnului Bolojan cu câteva minute înainte la consultări că vă va nominaliza pe dumneavoastră?

– Asta pe președintele României trebuie să-l întrebați. Pentru mine a fost foarte important să fiu corect în relația cu partidul meu și în relația cu cele două partide partenere care mă susțin.

De aceea, evident, că l-am informat imediat pe președintele Partidului Național Liberal și am agreat cu domnia sa să informeze imediat și pe președinții partidelor partenere. Domnul Bolojan i-a informat apoi imediat pe domnul Kelemen Hunor și pe domnul Dominic Fritz.

Relația Dan – PSD

– Considerați că, așa cum a jucat în ultima perioadă, după căderea guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a fost mai apropiat, mai conectat, să zic așa, de PSD decât de PNL?

– Nu știu cât este de conectat de PSD, dar mi-aș dori să fim cât mai conectați, noi, Partidul Național Liberal și președintele. Mi-aș dori să lucrăm în parteneriat. Nu știu dacă conexiunea lui cu PSD-ul este mai bună, mai strânsă decât este cu noi, Partidul Național Liberal.

– Excludeți ca parlamentari AUR să voteze?

– În primul rând, eu am crezut întotdeauna că parlamentarii trebuie să acționeze în mod organizat, în concordanță cu strategia partidului, dar un parlamentar este liber și un parlamentar nu trebuie controlat.

Așa cum pe mine, așa cum e în Parlamentul European, nu-mi poate dicta nimeni ce să votez și cum să votez. Evident, ne pregătim în grupurile politice, dar la final votez conform propriei mele conștiințe cu convingerea că ceea ce votez este bun pentru România și bun pentru Europa.

Așa, cred că trebuie să voteze și parlamentarii în Parlamentul României. Nu știu cum vor vota, votul este secret, fiecare face cum consideră. Ei știu, și inclusiv parlamentarii de la partidele mai mici care au intrat cu greu în Parlament României, ei știu foarte bine că este acest guvern sau alegerile anticipate.

Cum explică faptul că nu discută cu AUR

– Dar de ce nu vă duceți să discutați și cu parlamentarii AUR?

– Repet, cred că diferențele de opinie între AUR și noi sunt semnificative și cred că trebuie să conducem România în următorii ani pe un program de modernizare a statului și pe un program pro-european.

Există diferențe semnificative între AUR și noi. Dacă ei votează acest guvern, nu îi putem opri, nu îi putem controla, s-ar putea să nu știm ce au făcut la un vot secret, dar consider că direcția în care trebuie să meargă România nu este direcția pe care AUR o propune.

– Totuși, oamenii românii care votează AUR, cred că și ei își doresc să trăiască bine în România. De asta vă întreb.

– Cred că așteptările oamenilor care votează AUR trebuie foarte bine înțelese și oamenii care votează AUR nu trebuie în niciun fel stigmatizați. Cred că datoria omului politic este să înțeleagă îngrijorările cetățenilor și sunt sigur că o parte dintre oamenii care au votat AUR, au votat fiindcă au pierdut încrederea în partidele tradiționale, au pierdut încrederea în modul în care România a fost condusă. Sunt convins că modul pentru a recâștiga încrederea acestor votanți nu este să luăm AUR la guvernare, nu este să imităm AUR, nu este nici să împărțim România din punct de vedere ideologic, ci soluția este o bună guvernare.

Sunt convins că, dacă oprim risipa banului public, dacă reformăm companiile de stat, dacă punem banul public în serviciul cetățeanului, nu în serviciul avioanelor private, atunci o parte dintre acești oameni nu vor mai fi dezamăgiți și vor reveni să îi voteze pe cei care îndreaptă lucrurile în România.

Deci, repet, așteptările oricărori votanți trebuie luate în serios și nu voi învinui niciodată un om pentru modul în care votează. Dimpotrivă, încerc să-l înțeleg și încerc să mă gândesc cum să fac lucrurile în așa fel încât el să nu fie dezamăgit.

Cei 5 milioane

– Domnule Mureșan, ce credeți că înseamnă naționalismul sănătos pe care președintele Nicușor Dan a susținut că ar trebui manifestat?

– Nu știu, dar m-aș bucura să aflu.

– Dar din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă naționalism sănătos?

–M-ați întrebat ce cred că înseamnă în contextul afirmației președintului. Repet, m-aș bucura de la președinte să aflu cum gândește domnia sa. Punctul meu de vedere este următorul: trebuie să fim mândri că suntem români.

Trebuie să facem, mai ales noi în viața publică, tot ce putem pentru ca România să fie cât mai puternică, să se dezvolte, să fie un stat puternic, un stat credibil. Să nu uităm că au plecat peste 5 milioane de oameni din țară fiindcă nu am putut avea grijă de ei și să nu uităm că Europa are grijă de ei, tocmai fiindcă noi nu am putut avea grijă de ei.

Pentru mine naționalism sănătos înseamnă a întări locul României în lume, să avea cât mai mulți prieteni, cât mai mulți parteneri. Sunt multe pericole acum la adresa României. Le putem face față mai bine alături de mai mulți parteneri.

O Românie izolată, o Românie fără prieteni și parteneri ar fi o Românie slabă, ar fi o Românie vulnerabilă și nu-mi doresc acest lucru.

Cum ar explica patriotismul unui copil

– Credeți că dacă i-ați explica așa cum i-ați explicat mie unui copil de clasa a patra, v-ar înțelege sau i-ați spune altcumva? Cum i-ați spune?

– Unui copil de clasa a patra? I-aș spune că el trebuie să crească și să știe că țara este condusă de niște oameni politici pe care el îi instalează acolo.

Și în primul rând trebuie să se pregătească pentru ziua primului vot. Aș încerca să-l pregătesc din clasa a patra până în clasa a 11-a când are 18 ani pentru primul vot. I-aș explica ce înseamnă relația dintre stat și cetățean.

Ce trebuie să dai statului ca să poți aștepta ceva înapoi de la stat.

Cred că unul dintre motivele pentru care o parte din tinerii din România votează partide de populiste, care se întâmplă să fie și extremiste și antieuropene, este că noi și sistemul de educație, de învățământ din România nu și-a făcut datoria față de tinerii și față de copiii din România. Nu le-a explicat ce este statul și care este o relație corectă între stat și cetățean. Mi-aș dori ca oamenii de la 18 ani să fie mai mult cu ochii pe politicieni.

Despre proteste

– Domnule Mureșanu, aș vrea să încheiem cu o întâmplare recentă de aici, din Piața Victoriei. A fost un protest al fermierilor, care nu s-a terminat tocmai cum își dorea toată lume. Ca premier, ați fi coborât să vorbiți cu oamenii?

– În primul rând, la ultimul protest al fermierilor din fața Parlamentului European de la Strasbourg, am fost acolo, am fost în rândul fermierilor, am fost pe o mică scenă improvizată și m-am adresat lor.

I-am ascultat și am impus după aceea în Parlamentul European solicitările lor pe care le-am considerat legitime și le apăr în această perioadă.

Aici, în România, de asemenea, fermierii duc greul, au solicitări legitime, dar mi-a fost clar că, în acea zi, acel protest a fost instrumentalizat. Dacă acei fermieri ar fi fost onești în ceea ce au solicitat și aș fi fost convins că vin cu bună credință, aș fi coborât în rândul lor exact cum am coborât în rândul fermierilor de la Strasbourg, în fața Parlamentului European, în urmă, cu câteva luni de zile.