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Actualitate

INTERVIU EXCLUSIV. Cunoscut psiholog din SUA despre cum „nu te poți convinge că ai o boală de inimă, dar te poți convinge că ai anxietate”. Și cum ajungem să ne purtăm ca atare

Raluca Ion
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Folosim cu lejeritate expresii de tipul „sunt deprimat” și „sunt traumatizat”, spune într-un interviu pentru HotNews psihologul american Clay Routledge, al cărui articol recent publicat în The New York Times a surprins și a dus la o amplă dezbatere.

  • „Acum 25 de ani, când mi-am început cariera în psihologie, exista o distincție mai clară între ce se califica drept patologic și durerea, nemulțumirea și frustrarea normale, pe care le trăiește toată lumea”, spune Routledge. Ce se întâmplă acum?
  • Psihologul atacă direct autovictimizarea noastră și „cocoloșirea” copiilor, care ajung să se considere victime și pe care părinții „nu îi lasă niciodată să se confrunte cu vreo adversitate”.
  • Routledge nu bagatelizează suferința psihică, dar susține că pentru a-i acorda atenția meritată trebuie să constatăm ce nu este suferință patologică.
  • Practic, specialistul pledează pentru ieșirea din „comoditatea” în care am ajuns să considerăm orice obstacol drept o depresie și orice supărare drept o nevroză. El explică de ce „nu te poți convinge că ai o boală de inimă, dar te poți convinge că ai anxietate”. Și cum ajungi să te porți ca atare.
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„Am avut recent o experiență: vorbeam cu o femeie care era foarte amabilă, dar care spunea ceva despre o situație stresantă și mi-a zis foarte relaxată: „Sunt sigură că încă vă confruntați cu traumele dumneavoastră”. Nu mă cunoștea suficient de bine încât să știe dacă am sau nu traume. Dar exista în mintea ei cadrul acela: toată lumea se luptă cu traume. I-am spus: „Nu, nu e cazul, nu am traume cu care să mă confrunt”, povestește, într-un interviu pentru HotNews psihologul american Clay Routledge. 