INTERVIU Unul din fondatorii AUR îl critică dur pe George Simion și vorbește despre „voci dominante” în partid: „Să ne mutăm din zona de extremă dreapta”

Marius Lulea, omul cu care a plecat la drum George Simion la începuturile AUR, susține, într-un interviu pentru publicul HotNews, că în partid există „un curent dominant” care nu este de acord cu abordarea actualei conduceri și care ar vrea „mutarea din zona de extremă dreapta” și „revenirea la valorile patriotice conservatoare”. Președintele AUR a respins constant încadrarea partidului în rândul forțelor de extremă dreaptă, spunând că AUR este un partid „suveranist”.

Lulea susține că în AUR există „voci dominante” împotriva lui George Simion, dar că „s-a preferat păstrarea acestora în șoaptă”.

El vorbește și despre „rezultatele parțiale” ale unui sondaj în privința colaborării AUR cu PSD.

Ce spune despre eventuale discuții ale AUR cu premierul desemnat Siegfried Mureșan.

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George Simion a anunțat că AUR „va sta la masa discuțiilor” și va vota următorul guvern doar dacă va face parte din el și l-a acuzat pe Nicușor Dan că este „pe mână cu PSD” și l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru a pica la vot și a-l propune apoi pe Grindeanu.

„Noi trebuie să discutăm cu toate partidele, să fim deschiși”

– Domnule Lulea, în urmă cu câteva zile ați spus că obiectivul AUR ar trebui să fie guvernarea și, deci, partidul să stea la masă și cu PSD, și cu PNL. Acum, că avem o nominalizare, credeți că AUR ar trebui să negocieze cu Siegfried Mureșan?

– Da, opinia mea este că trebuie să se vadă cu ce plan vine.

Dacă domnul Siegfried Mureșan spune: iată, în următoarele șase luni vom face alegeri în două tururi și vom face reforma administrativă, cu reducerea numărului de instituții, astfel încât, atunci când vor avea loc alegerile locale următoare, să ne găsească cu o structură solidă a statului, cu siguranță că trebuie să se discute.

Noi trebuie să discutăm cu toate partidele politice, să fim deschiși, predictibili.

Marius Lulea Foto: Inquam Photos / George Călin

„Să ne mutăm din zona de extremă dreapta spre o zonă de centru-dreapta”

Să ne mutăm din zona de extremă dreapta, dinspre o zonă de discurs populist, spre o zonă de centru-dreapta, astfel încât, în aceste momente dificile, să identificăm soluțiile necesare pentru reformarea statului.

Vorbesc despre toate partidele politice, care ar trebui să se pună la aceeași masă și să nu discute despre cine să fie premier, cine să fie ministru. Și că trebuie să facem reformă administrativă, să avem maximum 500 de primării, trebuie să avem alegeri în două tururi, trebuie să reducem numărul de parlamentari, pentru ca românii să își recapete încrederea în clasa politică, și abia apoi putem discuta care este majoritatea necesară, ce anume se votează. Căci, dacă votăm doar un guvern și împărțim niște funcții în ministere sau în instituții deconcentrate, în cele din urmă românii nu vor obține nimic în urma acestei crize și a modului în care ea se încheie.

Dar eu nu cred că există această voință dinspre PNL, dinspre PSD, dinspre USR sau dinspre UDMR. Sunt chiar sigur că nu este o dorință a UDMR să-și dea votul alături de AUR.

– Sunt deputați și senatori AUR care ar fi dispuși să discute cu Siegfried Mureșan?

– Eu știu din comunicările care există în spațiul public că, dacă sunt propuse reformele din planul de guvernare AUR realizat în 2024, conducerea partidului este deschisă.

AUR are o conducere politică care va purta, dacă consideră necesar, aceste discuții. Deci nu cred că se pune problema unei discuții separate, nu există niciun motiv să existe un vot separat.

– George Simion a spus că AUR nu ar vota un guvern din care să nu facă parte.

– Dar tot pe George Simion l-ați auzit, când a început această criză, spunând că, dacă se merge pe alegeri în două tururi, se reduce numărul de parlamentari la maximum 300 și se taie subvenția publică, el va acorda un vot. Deci același George Simion a explicat și condițiile în care este dispus să facă compromisuri.

„Există un curent dominant în AUR pentru revenirea la valorile patriotice conservatoare”

– Sunteți unul dintre membrii AUR care, în ultimul timp, au criticat direcția partidului. Am văzut astfel de atitudini și la Petrișor Peiu, mai recent. Sunt și alții ca dumneavoastră în AUR, care nu sunt de acord cu status-quoul?

– Mai mulți decât cei pe care îi vedeți. Există un curent dominant în AUR pentru revenirea la valorile patriotice conservatoare pe baza cărora au intrat în politică, în locul variantei populiste în care lupta pentru procentele care generează funcții reprezintă componenta principală.

Este și motivul pentru care, cât timp am fost într-o echipă și exista o conducere a partidului, am respectat deciziile care s-au luat, reprezentând partidul la nivel central. În consecință, am reluat în spațiul public ceea ce s-a decis.

Dar este și motivul pentru care am decis să nu mai candidez pentru o nouă funcție, pentru că au existat divergențe majore între modul în care conducerea partidului vedea politica românească și modul în care consider eu că ar trebui să facem politica românească. Tocmai pentru a-mi putea permite această voce diferită.

Cred că AUR are nevoie, în interior, de dezbatere reală. Nu cred că există astăzi în partid o persoană care le știe pe toate, care poate oferi soluții la toate lucrurile. Iar dialogul nu trebuie purtat doar în spații private, ascunse, într-un partid format din zeci de mii de membri, ci trebuie să existe un spațiu public, astfel încât fiecare să se regăsească în această dezbatere.

Casele la 35.000 de euro promise de George Simion, „un exemplu de populism”

– La ce populism vă referiți mai exact?

Spre exemplu, să promiți case de 35.000 de euro, în condițiile în care toți colegii specialiști din partid ți-au spus: „domn’le, această chestiune este total nepotrivită, nu pare o chestiune serioasă”. Sau să repeți de fiecare dată ceea ce își dorește electoratul, pentru că este calea cea mai simplă de a obține voturi. Așa e, doar că ajungi la putere și nu poți duce nimic la îndeplinire, și cum ai urcat, te prăbușești.

Adică nu le prezinți o cale pentru o viitoare guvernare, ci doar te lupți pentru niște procente și niște poziții.

„Voci în șoaptă”

– Dacă sunt mai multe voci în AUR care nu sunt de acord cu George Simion, de ce nu le auzim?

– Eu cred că sunt dominante, doar că, neexistând cineva care să își asume o dezbatere publică pe această problemă, s-a preferat păstrarea acestor voci în șoaptă.

După cum ați constatat, în ultima perioadă, persoanele care încearcă o abordare diferită nu suntem doar eu, Gheorghe Piperea sau Mohammad Murad. L-ați menționat pe domnul Petrișor Peiu, despre care eu consider că are o abordare corectă, o abordare care nu este populistă, care se axează pe rezolvarea concretă a problemelor care există astăzi în societate.

Cred că sunt mulți colegi. Și, chiar dacă aceste poziții diferite uneori par a fi critice, sunt, cred eu, singura modalitate prin care ideile pot pătrunde și în interiorul partidului, și în societate.

„Electoratul vede mai degrabă o alianță PSD-AUR”

– Credeți că ar fi mai mari șansele ca AUR să stea la masă cu un candidat PSD decât cu actualul premier propus de PNL, USR, UDMR?

– Ce pot să vă spun este că, dintr-un sondaj pe care tocmai l-am încheiat, sondaj făcut ca la carte, 75% văd mai degrabă o alianță PSD-AUR decât o alianță AUR-PNL.

Este ceea ce crede electoratul, nu este neapărat ceea ce cred eu. Eu cred că nu contează dacă este vorba de un partid sau de celălalt, ci contează dacă punem pe masă acele reforme și se dorește realizarea lor.

Dacă îl aducem pe Siegfried Mureșan, dar el nu rezolvă problema risipei publice care se desfășoară cu precădere prin autoritățile locale – Olanda are 350 de localități, noi avem 3.500, la aceeași populație, o diferență de 10 ori – atunci, dacă această reformă nu se face, te duci degeaba la guvernare. Este inutil.

Nu ai voie să dai un vot pentru o guvernare care nu face reforma administrativă. Este ca și cum ai face ceva doar de dragul de a face ceva – deci ceva irațional. Nu e vorba despre vreun parteneriat cu PSD. Se dorește reforma.

Din perspectiva mea, poate fi votat un guvern care spune: în 30 de zile dăm legea prin care avem maximum 500 de primării.

Care e scopul guvernării dacă nu ne dorim salvarea statului?

– Pe ce eșantion a fost făcut sondajul despre care vorbiți, a fost făcut la nivel național, ne puteți da detalii?

– Sunt date parțiale, sunt colectate 20% din chestionare. Vor fi, ca de obicei, vreo 1.200. Sondajul nu e făcut de partid, e comandat de mine. Când va exista raportul final, va fi făcut public.