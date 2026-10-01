INTERVIU „Varianta în care PNL ar învesti Guvernul PSD și ar merge în opoziție ar fi cea care aduce claritate și decență”

După ce Guvernul Mureșan nu a primit votul de încredere al parlamentului, Nicușor Dan îl poate propune premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. PNL ar trebui să voteze Guvernul PSD, după care să intre în opoziție, spune, într-un interviu pentru HotNews, Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

Ce crede despre alegerile anticipate? „Un partid de extremă dreaptă la guvernare ar însemna izolare internațională, ar însemna subdezvoltare cronică, ar însemna ostilizarea unei bune părți a cetățenilor României împotriva celeilalte părți a cetățenilor României. Ne-am întoarce în timp într-o zonă pe care nici anii ’90 nu ar putea să o echivaleze. Ar fi o greșeală majoră istorică pentru noi toți”.

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HotNews: Domnule Sergiu Mișcoiu, a fost respinsă la vot propunerea Mureșan ca premier. Este a doua respingere la vot a unei variante de guvern.

Sergiu Mișcoiu: – Rezultatul a fost unul anticipabil.

Sergiu Mișcoiu. Foto: Facebook

„Singura posibilitate era să se discute direct cu Partidul Social Democrat”

Faptul că a venit o propunere de premier din partea unei coaliții care nu are nici de departe majoritatea parlamentară necesară, a creat o situație în care nu se putea întâmpla altfel dacă nu ar fi existat o negociere reală cu PSD.

Singura posibilitate era să se discute direct cu Partidul Social Democrat, să se accepte o serie de condiții pe care acesta le-ar fi impus și, dacă ar fi existat o asemenea variantă, PSD și-ar fi schimbat opinia. Greu de crezut că s-ar fi întâmplat așa, dar exista o posibilitate. Așa cum stau lucrurile acum, este limpede că logica înfruntării a primat în fața logicii cooperării și, dată fiind aritmetica parlamentară, nu s-ar fi putut întâmpla altfel.

Eșecul pro-europenilor asigură creșterea AUR

– Credeți că propunerea Siegfried Mureșan a fost făcută special ca el să pice la votul Parlamentului?

– Nu pot să cred așa ceva în măsura în care interesul președintelui nu este acela de a fractura și mai mult parlamentul. Și președintele și alți actori politici înțeleg că orice fel de eșec al tentativelor de formare a unei majorități pe aliniamentul pro-european, duce inevitabil la creșterea în intențiile de vot și în potența politică parlamentară a AUR. Acest lucru nu e deloc de dorit și n-a fost dorit nici pentru președinte.

Eu cred că președintele, epuizându-și căile pe care a crezut că le poate forma – formarea unei majorități în jurul unei personalități politice, tehnocrate sau dintr-o zonă a liberalilor care doresc să dialogheze cu PSD -, nu a făcut decât să urmeze pașii procedurali ulteriori.

Această logică a făcut ca prima propunere să fie cea care vine din partea celui mai mare număr de parlamentari de la negocieri – adică domnul Mureșan. Cea de-a doua a venit probabil din partea Partidului Social Democrat și va fi domnul Sorin Grindeanu.

„Probabil că PSD va depinde la rândul său de Partidul Național Liberal”

– Care sunt scenariile viitoare la care ne putem aștepta? Ce urmează?

– Președintele nu dorește alegeri anticipate. Nu dorește anticipate și pentru că el înțelege foarte bine că alegerile anticipate duc la o creștere însemnată a numărului de parlamentari de la AUR. Alegerile anticipate nu rezolvă în niciun fel problema aceasta a raportului de forțe dintre PNL și PSD.

Ba chiar mai mult, anticipatele l-ar obliga pe președintele Nicușor Dan să încerce să numească un premier care să fie propus de AUR. Și există și șanse ca AUR să dorească suspendarea, respectiv demiterea președintelui. Cu un număr mai mare de parlamentari, AUR nu ar avea niciun motiv să nu facă asta.

Alegerile anticipate devin o soluție care nu poate fi luată în considerare de Nicușor Dan. De asta, președintele va încerca să meargă pe mâna Partidului Social Democrat, care este următorul partid în ordinea numărului de voturi, după coaliția PNL-USR-UDMR.

PSD va încerca să negocieze cu UDMR și cu o parte a Partidului Național Liberal, cu grupul minorităților, cu grupul UNIT. PSD va încerca formarea unei majorități parlamentare. Și probabil că PSD va depinde la rândul său de Partidul Național Liberal. Fără voturile acestuia, iarăși va fi o situație în care guvernul nu ar putea fi învestit.

„Ar fi în interesul PNL” să treacă în opoziția unui guvern condus de PSD

– Unde vedeți PNL după căderea guvernului Mureșan?

– Aici va fi marea dilemă pentru Partidul Național-Liberal. PNL are două variante: va încerca să își continue această logică a înfruntării cu Partidul Social-Democrat, ceea ce înseamnă să nu voteze niciodată cu un guvern PSD?

Sau va încerca să accepte trecerea în opoziție împreună probabil cu USR, învestirea unui guvern minoritar PSD și contrarea din opoziție a acestui guvern?

Ar fi în interesul PNL să se întâmple în felul acesta. Asta pentru că Partidul Național Liberal în opoziție va reuși să își adune mai multe voturi decât dintr-o formă de guvernare în care nu are capacitatea de a decide și în care este cu mâinile legate și cu responsabilitatea atârnată de gât.

„Bolojan se erodează la guvernare”

După votul de astăzi, PNL va trebui să se decidă dacă va merge pe acceptarea unui PSD la guvernare pe care mai apoi îl poate critica. Cred că aceasta ar fi strategia cea mai potrivită pe care ar trebui să o aibă Partidul Național Liberal – să se retranșeze în opoziție, să nu lase AUR să facă singur opoziție și să atace viitorul Guvern Grindeanu dacă acesta va ajunge acolo. Cealaltă variantă este aceea de a continua să mențină o poziție ambiguă. Dar această ambiguitate este o idee destul de proastă pentru că acest lucru deja degradează capacitatea electorală a partidului de a-și ține oamenii fideli aproape.

Domnul Ilie Bolojan se erodează la guvernare. În PNL se discută acum despre demisia lui Bolojan, deci o părăsire totală a guvernului și forțarea, în felul acesta, a unui interimat.

Menținerea în situația aceasta de minoritate politică, în condiții macro-economice dificile, fără capacitatea de a-și impune programul politic, este o situație în care PNL nu poate rămâne multă vreme.

Varianta în care PNL ar învesti guvernul PSD și s-ar retranșa în opoziție ar fi cea care aduce claritate și decență în viața politică românească. Este ceva ceea ce electoratul ar înțelege și, în același timp, ar permite să clarifice ambiguitatea politică pe care o trăim de câteva luni bune.

„Președintele nu va alege varianta în care AUR vine la putere”

– Dar ce credeți despre un Guvern PSD-AUR?

– Dacă președintele, numind un reprezentant al PSD ca premier, va pune în mod limpede condiția că acesta nu va face o majoritate împreună cu AUR și nu se va baza pe voturile AUR pentru a fi învestit, atunci această variantă este foarte puțin probabilă. Dacă, în schimb, PSD prezintă împreună cu AUR un program de guvernare și asumă cooptarea AUR fie direct la guvernare, fie indirect printr-un sprijin parlamentar și impunerea unor elemente în programul de guvernare, atunci președintele va fi în situația în care va trebui să decidă dacă aduce direct sau indirect AUR la guvernare sau nu.

În ambele situații, eu cred că președintele nu va alege varianta în care AUR vine la putere și va continua să încerce alte soluții care să vină din zona tehnocrată, care să vină din zona dintre tehnocrație și politică, decât să accepte o majoritate din care AUR să facă parte.

Posibilitatea ca UDMR să se coalizeze cu PSD

– Victor Negrescu spunea la Digi 24 că PSD își dorește o majoritate alături de UDMR. Cât de probabil vi se pare dumneavoastră ca UDMR să se poziționeze alături de PSD după votul de azi?

– Există o posibilitate în acest sens. UDMR nu a spus niciodată că va face parte doar dintr-o coaliție cu PNL și USR, dar UDMR va pune condiția limpede a necolaborării cu AUR. Și atunci, prima tentativă a PSD va fi aceea de a face o coaliție guvernamentală cu UDMR.

Acest lucru va legitima PSD ca partid care rămâne în zona pro-europeană și va încerca în felul acesta să organizeze o majoritate. UDMR nu cred că va refuza o asemenea ofertă, însă va fi foarte intransigent în ceea ce privește necolaborarea cu forțele extremiste.

UDMR va impune în Partidul Social Democrat ca și condiție de participare la formarea unei majorități cu PSD necolaborarea cu AUR. Este cât se poate de clar. Au spus-o de mai multe ori și nu se vor abate deloc de la această linie pentru că este o linie roșie, nu a partidului, ci a cvasitotalității maghiarilor din România.

Alegerile anticipate ar putea aduce „o greșeală majoră istorică pentru noi toți”

– La cine considerați că este mingea – la PSD sau la președintele Nicușor Dan?

– Președintele are mingea. El poate să meargă pe soluția PSD, poate să meargă pe soluția unui tehnocrat, are mai multe variante posibile. Dar pentru că este consecvent, probabil că va merge în direcția numirii unui reprezentant al PSD așa cum a început cu numirea unui reprezentant al coaliției USR-PNL-UDMR.

– Spuneați și dumneavoastră mai devreme, o spune și președintele Nicușor Dan: alegerile anticipate „nu sunt o soluție”. Dacă președintele nu vrea alegeri anticipate, nu există riscul să se prelungească această criză?

– Ba da, dar criza s-ar prelungi și mai mult dacă am avea alegeri anticipate. Gândiți-vă ce înseamnă un guvern AUR, o majoritate AUR în Parlament și un proces poate de destituire a președintelui. Lucrurile s-ar încurca și mai mult.

Partidele trebuie să colaboreze pentru formarea unei majorități parlamentare. Este singura variantă care există pentru ele. Criza va putea să continue, dar, în același timp, ar fi o soluție încă mai bună față de una în care aduce forțele extremiste la Palatul Victoria.

Un partid de extremă dreaptă la guvernare ar însemna izolare internațională, ar însemna subdezvoltare cronică, ar însemna ostilizarea unei bune părți a cetățenilor României împotriva celeilalte părți a cetățenilor României. Ne-am întoarce în timp într-o zonă pe care nici anii ’90 nu ar putea să o echivaleze. Ar fi o greșeală majoră istorică pentru noi toți.

„Faptul că nu este ferm și determinat i-a adus deja o scădere”

– Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan pentru a soluționa criza?

– În afara acestor convocări ale partidelor la discuții nu există decât varianta în care să încerce cu mai multă fermitate să creioneze dimensiunile catastrofei politice și economice care ne pândește. În afara acestor atribute constituționale, președintele nu are o marjă prea mare de manevră. În momentul de față, dacă nu ar merge în mod consecvent pe următoarea numire care să vină tot dintr-o zonă politică, opusă primei, ar intra sub suspiciunea unui joc dublu, unei indeterminări politice.

Faptul că nu este ferm și determinat i-a adus deja o scădere însemnată în aprecierea din partea publicului. Președintele nu va putea face altceva decât să încerce să creeze eșafodajul unei asemenea soluții pentru ca ulterior să poată reveni în funcția de garant al sistemului instituțional constituțional.

Ce ar face votanții lui Nicușor Dan

– Și nu ar fi alegerile anticipate o poziție fermă privitoare la situația de acum?

– Ar fi o poziție fermă, în răspăr cu tot ceea ce a reprezentat alegerea lui Nicuşor Dan și mandatul care i-a fost dat de electorat.

Să nu uităm că electoratul i-a dat lui Nicuşor Dan mandatul de a face orice pentru ca AUR să nu câștige alegerile.

El a fost antidotul la George Simion și Călin Georgescu și la toată forța pe care AUR a acumulat-o în toamna anului 2024 și primăvara anului 2025. O schimbare de strategie care să meargă în direcția creării unui mecanism de aducere AUR la guvernare ar fi pur și simplu o catastrofă.