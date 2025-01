INTERVIU VIDEO Ambiția Alumil de a cuceri lumea prin programul MoonShotX: Strategia care duce producția locală pe marile piete internationale

Raiffeisen Bank România, în colaborare cu InnovX, a lansat programul MoonShotX, o inițiativă dedicată sprijinirii companiilor cu cifră de afaceri cuprinsă între 5 și 50 de milioane de euro. Scopul programului este de a oferi instrumentele necesare pentru ca aceste business-uri să se extindă pe piețele internaționale, devenind jucători competitivi la nivel global. MoonShotX își propune să accelereze creșterea participanților prin mentorat, acces la resurse financiare și parteneriate strategice.

Una dintre companiile care participă la MoonShotX este Alumil România. Cu peste 30 de ani de experiență în proiectarea și producția de sisteme arhitecturale din aluminiu, Alumil acoperă o gama largă de soluții, de la tâmplărie din aluminiu, până la soluții business to business complexe, acoperind toate tipurile de aplicații cunoscute în acest domeniu.

Pentru a afla mai multe despre cum ajută MoonShotX și Raiffeisen Bank România companii precum Alumil să se extindă pe alte piețe internaționale, am vorbit cu Marius Ioniță, CEO Alumil România.

Alumil este o companie prezentă în peste 60 de țări. Puteți să ne spuneți care au fost provocările întâmpinate pe parcursul extinderii în atât de multe regiuni?



Înainte de a intra în provocări, aș menționa mai bine ce ne-a ajutat să ajungem la o prezență în 60 de țări, ceea ce este impresionant pentru o companie cu istorie doar de 30 de ani.

Foarte important de menționat este că sistemele noastre sunt certificate de către cele mai importante institute la nivel internațional, atât în ceea ce privește eficiența energetică, cât și aspecte ce țin de cele mai noi tendințe în sustenabilitate. Asta ajută foarte mult în scalare și, desigur, ambiția de a cuceri lumea, de a fi prezenți în cât mai multe țări cu sistemele noastre performante.

Revenind la întrebarea despre provocări, desigur provocările sunt diferite în funcție de țările și regiunile în care suntem prezenți. De-a lungul timpului, Alumil a ajuns să fie prezent sub diverse forme în Asia, în Africa, în Statele Unite și desigur, piața noastră tradițională, în Europa. Fiecare spațiu a necesitat abordări diferite și flexibilitate, adaptare la specificul pieței.

Ca exemplu, în Statele Unite sau în Orientul Mijlociu, unde există o expansiune foarte mare în domeniul imobiliar în ultimii ani, abordarea a fost de a vinde către proiecte mari. Model diferit de abordarea noastră tradițională din Europa, locul unde compania a fost fondată și și-a consolidat bazele, Aici activitatea noastră acoperă toate segmentele de business, inclusiv zona de retail, oferind soluții începând de la orice ușă, fereastră, până la proiecte mari precum fațadeși pereți cortină. În același timp, Alumil România, cu o experiență de peste 25 de ani, continuă să joace un rol important pe piața europeană.

Aici practic s-au pus bazele dezvoltării noastre. Aici există principalele capacități de producție – în România, Serbia, Albania, Bosnia – și o rețea vastă de distribuție și de parteneri. Practic asta ne pune într-o poziție favorabilă de a vinde cu succes, și o facem deja, către țările din vestul Europei, unde avem o prezență comercială în mare parte din ele, dar folosind capacitatea operațională din Balcani.

Ce nevoi de scalare și inovare are Alumil România în perioada următoare?

Aș pune un pic de context ca să vedem istoricul în speța Alumil România. Noi am fost pionieri în acest domeniu. Practic am fost prima companie care a venit cu o producție locală. Încă din 2001 am înființat prima fabrică în România, apoi am dezvoltat o rețea proprie de depozite și puncte de vânzare la nivel național. În 2006 am demarat un proiect măreț, un IPO la bursa de valori, prin intermediul căruia am atras 8,4 milioane de euro și am investit în actuala fabrică de producție și centrul național de distribuție de la Filipeștii de Pădure. Practic am pus bazele și pilonul dezvoltării naționale și ulterior dezvoltării internaționale.

Pe lângă asta, în ultimii ani am investit foarte mult în zona de transformare digitală. Avem o platformă numită MyAlumil, care se adresează partenerilor, fabricanților, unde ei pot să-și plaseze și să-și monitorizeze comenzile și o platformă MyWindows, destinată utilizatorului final. Astfel, oricine poate să intre, să facă simulări sau să facă solicitări de cotații, să obțină consultanță în acest domeniu.

Sigur, am investit și în tot felul de automatizări și roboței folosind tehnologia UiPath. Practic, suntem foarte, foarte bine poziționați și pe zona de transformare digitală.

Având acești doi piloni, în mod natural putem scala pentru a ne extinde, având capacitate și o eficiență internă foarte bună. Putem scala către alte țări din regiune și chiar din vestul Europei.

Revenind la nevoi, în momentul în care intrăm în acest program de scalare internațională putem să creștem relativ ușor capacitățile de producție prin creșterea numărului de schimburi. Astăzi lucrăm cu un singur schimb pentru a deservi piața românească, dar sigur este nevoie de investiții noi în zona de logistică pentru a ne mișca foarte rapid la export.

Vorbim aici în special de partea de ambalare, etichetare, urmărire, monitorizare comenzi, unde zona de tehnologie și digitalizare e foarte importantă și desigur tatonăm și zona de automatizări AI, astfel încât, în timp, să ne creăm un avantaj competitiv folosind aceste noi trenduri. Cam aici vedem nevoile în direcția acestei scalări.

Și care ar fi planurile de extindere Alumil pentru 2025, de exemplu?

În prezent urmărim mai multe piețe din vestul Europei. De fapt, noi suntem prezenți în majoritatea țărilor prin partenerii noștri care deja fac exporturi în țări ca Belgia, Franța, Marea Britanie, Irlanda, chiar și Statele Unite, dar ne dorim să accesăm aceste piețe într-un mod mai mai organizat, folosind avantajele pe care le-am descris mai devreme.

Revenind la programul MoonShotX, pentru că despre asta vorbim astăzi, avem un interes foarte mare pentru Marea Britanie, o țară vizată de acest program. De asemenea, Austria este o piață foarte importantă pentru noi. Sunt câteva țări, cum am spus Belgia, Franța, care nu sunt în prezent în program, dar este posibil să vină pe parcurs. Unde noi vom face eforturi pe cont propriu, sigur, folosind know-how-ul și experiența pe care o câștigăm deja prin programul MoonShotX.

Apoi, Statele Unite este o piață importantă pentru noi. Avem clienți care exportă deja în Statele Unite, dar observ că lumea se uită oarecum cu reticență în ultima perioadă, având în vedere noile schimbări. Ori aici trebuie ușor regândită abordarea, dar este o țară în target-ul nostru.

Ca să închid cercul, am ales și o țară din programul MoonShotX, unde nu suntem prezenți încă. Unde nu avem niciun istoric de export prin partenerii noștri. Este Cehia. Apropo de ambiția de a crește și de a cuceri lumea, am ales și o țară unde practic vom testa de la zero ce înseamnă să intri, să înțelegi nevoile clientului și să vinzi.

Că tot vorbeați de MoonShotX, care este experiența participării Alumil România la acest program și ce ați învățat de acolo până acum?

În primul rând, eu am fost foarte entuziasmat doar când am auzit numele – MoonShotX. Apoi, când am început să înțeleg conceptul, mi-am spus „neapărat trebuie să fim și noi în acest program”. Consider că este o inițiativă foarte importantă, în special pentru economia românească. Nu e ușor să aduni un număr semnificativ de companii mature – 22 – care au demonstrat deja ceva pe piață și să le introduci într-un program de scalare internațională. Nu știu dacă a mai fost așa ceva până acum în România. Poate că statul ar trebui să ia acest model și să se implice mai mult, dar da, am apreciat foarte mult ideea, inițiativa, numele și, intrând în program, am descoperit că și formatul este foarte, foarte bun.

Practic, combină bootcamp-uri cu prezentări și discuții foarte aplicate, cu sesiuni cu mentori personalizate și culminează cu niște adevărate desanturi în piețele vizate, prin evenimente de networking. Sigur, pe lângă asta, mi s-a părut foarte faină atmosfera și faptul că acolo am întâlnit oameni foarte deschiși, oameni cu acea combinație de ambiție despre care vorbeam, dar cu oarecare modestie. N-am văzut pe nimeni să vină acolo ca să facă pe domn profesor, ceea ce e foarte important, pentru că așa se creează o atmosferă în care putem construi împreună ceea ce nouă, românilor, de obicei, ne lipsește. Sunt puține inițiative în care companii, oameni din domenii diferite, să încerce să construiască și să își propună să cucerească un teritoriu. De aceea cred că acest program are șanse foarte mari să aducă rezultate concrete. Și personal îmi doresc să văd și un MoonShot 2.0, 3.0 și așa mai departe.

Ce surse de finanțare aveți în vedere pentru extindere și inovare în perioada următoare?

În principal vizăm creditele bancare pentru a acoperi nevoile de care vorbeam mai devreme, în speță investiții în tehnologie și în active fizice, pe zona de logistică și operațională, dar vizăm și partea de granturi. Ne-a fost prezentată această opțiune destul de detaliat în cadrul proiectului MoonShotX și urmărim aceste granturi în special pentru zona de inovație, tehnologie. Poate AI, unde sunt convins că vor fi tot mai multe oportunități, pentru că e o luptă la nivel global, adică Europa, Statele Unite, China, toți anunță investiții în zona asta și toate companiile și statul ar trebui să conlucreze și să investească în noile tehnologii.

Articol susținut de Raiffeisen Bank România